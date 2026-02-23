IND vs SA : चालू सामन्यात हाय-व्होल्टेज ड्रामा! डेव्हिड मिलर आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यात बाचाबाची! पंचांना करावा लागला हस्तक्षेप

Washington Sundar-David Miller : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला पहिला पराभव दिला. या महत्त्वाच्या सुपर ८ सामन्यात भारतीय फलंदाज अपयशी ठरले आणि त्यांना ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाचा नायक डेव्हिड मिलर होता. सामन्यादरम्यान एका क्षणी मिलरचा राग भडकला आणि तो वॉशिंग्टन सुंदरशी वाद घालू लागला. हाय-व्होल्टेज नाट्यमय वातावरणात पंचांनी हस्तक्षेप केला.
दक्षिण आफ्रिकेच्या डावात वॉशिंग्टन सुंदर गोलंदाजी करत होता. दरम्यान, ट्रिस्टन स्टब्सने लेग साईडवर शॉट मारला आणि एक धाव घेतली. दुसऱ्या टोकाला डेव्हिड मिलर होता. गोलंदाजी केल्यानंतर, सुंदरने पंचांकडे जाऊन तक्रार केली की मिलर चेंडू टाकण्यापूर्वीच क्रीज सोडून गेला होता. डेव्हिडला हे आवडले नाही असे दिसून आले आणि तो रागाने सुंदरकडे गेला, वाद झाला आणि पंच ख्रिस गॅफनी यांनी त्यांना वेगळे करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. खेळाडूंनीही त्यांना थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप केला. त्यांच्यातील वादाचे खरे कारण अद्याप अज्ञात आहे, परंतु तो क्षण व्हायरल झाला.
IND vs SA : फेल फेल भारताचे फलंदाज दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल! SA ने 76 धावांनी मिळवला विजय
दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली झाली नाही. त्यांनी फक्त २० धावांत तीन विकेट गमावल्या. त्यानंतर डेवाल्ड ब्रुईस आणि डेव्हिड मिलर यांच्यात महत्त्वाची भागीदारी झाली. दोघांनी सुरुवात हळूहळू केली पण नंतर मोठे फटके खेळण्यास सुरुवात केली. ब्रुईस बाद झाल्यानंतर, मिलरला ट्रिस्टन स्टब्सने साथ दिली.
मिलरने ३५ चेंडूत सात चौकार आणि तीन षटकारांसह ६३ धावांची धमाकेदार खेळी केली. दक्षिण आफ्रिकेने १८७ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात टीम इंडिया १११ धावांवर ऑलआउट झाली. दक्षिण आफ्रिका जिंकली आणि मिलरला त्याच्या शानदार अर्धशतकासाठी सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले.
Heated Words Exchanged Between Miller And Washington Sundar 🌶️ Both are usually the calmest on the field, but this time even they couldn’t keep their cool 🔥 pic.twitter.com/QxsFiBhXkp — CricketSanctum (@SanctumCricket) February 22, 2026
डेवॉल्ड ब्रेव्हिसचे अर्धशतक हुकला आणि ४५ धावांवर बाद झाला. डेव्हिड मिलरने फक्त २६ चेंडूत ५० धावा पूर्ण केल्या. ३५ चेंडूत ६३ धावा केल्यानंतर मिलर वरुण चक्रवर्तीचा बळी ठरला. त्याने ७ चौकार आणि ३ षटकार मारले. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ४ षटकात १५ धावा देत ३ बळी घेतले. मिलरची विकेट पडल्यानंतर भारताने जोरदार पुनरागमन केले. तथापि, शेवटच्या षटकात ट्रिस्टन स्टब्सने २० धावा करून दक्षिण आफ्रिकेला १८७ धावांपर्यंत पोहोचवले.