Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री

सध्याचा काळ एकदम फास्ट, इन्स्टंट कामांचा आहे. सर्व गोष्टी पटापट व्हाव्यात असं सर्वांना वाटतं. याचाच फायदा घेण्यासाठी इंटरनेटच्या जगातही अनेक जण टपलेले असतात. ॲप्स, खरी की बनावट ? कसं ओळखाल?

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:56 PM
सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री (फोटो सौजन्य-Gemini)

सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

बनावट पेमेंट ॲप्स हे खऱ्या पेमेंट ॲप्लिकेशन्सची हुबेहूब नक्कल असतात. त्यांचे यूझर इंटरफेस (UI), रंगसंगती आणि एकूणच स्वरूप लोकप्रिय पेमेंट ॲप्ससारखेच असते. हे ॲप्स पेमेंट व्यवहाराची संपूर्ण प्रक्रिया हुबेहूब दाखवतात – ज्यामुळे पहिल्या नजरेत ते बनावट असल्याचे ओळखणे कठीण होते. यापैकी काही फसव्या ॲप्समध्ये पेमेंट मिळाल्याची सूचना देणारा आवाज, जसे की ‘बीप’ किंवा विशिष्ट ध्वनी काढण्याची सोय असते, ज्यामुळे समोरच्याला पेमेंट प्राप्त झाल्याचा भास होतो. तसेच, हे ॲप्स यशस्वी व्यवहाराची विश्वासार्ह माहिती देखील तयार करू शकतात, ज्यामुळे बनावट पेमेंट ॲप ओळखणे अधिक आव्हानात्मक होते.

फेक पेमेंट ॲप्सपासून सुरक्षित कसे राहावे?

फसवणूक करणारे लोक निष्पाप बळींना व्यवहार पूर्ण झाल्याची खात्री पटवण्यासाठी फेक पेमेंट ॲप्सचा वापर करतात. प्रत्यक्षात, ते एका अशा बनावट ॲपचा वापर करतात जे फक्त पेमेंट व्यवहाराची नक्कल करते. व्यवहार खोटा असल्याचे पीडित व्यक्तीला खूप उशिरा लक्षात येते.

Honor चा मोठा धमाका! टेक ईव्हेंटमध्ये दाखवणार पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटची झलक, सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडीओ

सुरक्षित राहण्यासाठी येथे काही टिप्स

व्यवहाराचा इतिहास तपासा: व्यवहाराची पडताळणी नेहमी तुमच्या स्वतःच्या पेमेंट ॲप किंवा बँक खात्याद्वारे करा. केवळ स्क्रीनशॉट किंवा नोटिफिकेशनवर अवलंबून राहू नका.

विसंगत माहिती: व्यवहाराच्या तपशीलामध्ये काही तफावत आहे का ते तपासा. बनावट ॲप्समध्ये सूक्ष्म त्रुटी किंवा विसंगती असू शकतात ज्या तुम्हाला घोटाळ्याबद्दल सावध करू शकतात.

घाई करण्याचे तंत्र : जे लोक तुम्हाला योग्य पडताळणीसाठी वेळ न देता व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी घाई करतात, त्यांच्यापासून सावध राहा.

अनोळखी ॲप्स: तुमच्या भागात सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत पेमेंट ॲप्सची माहिती ठेवा. जर कोणी अनोळखी ॲपद्वारे पेमेंट करत असेल, तर काळजीपूर्वक पुढे जा.

व्यापाऱ्यांनी कोणती अतिरिक्त खबरदारी घ्यावी?

बनावट पेमेंट ॲप्ससाठी व्यापारी हे वाढत्या प्रमाणात लक्ष्य बनले आहेत. फसवणूक करणारे लोक गर्दीच्या दुकानातील गोंधळाचा किंवा व्यापाऱ्याच्या विचलित लक्ष्याचा फायदा घेऊन त्यांची फसवणूक करतात. या फसवणुकीमुळे व्यापाऱ्याला स्वतःच्या मालाचा किंवा सेवेचा तोटा सहन करावा लागतो.

1. तुमच्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षित करा: सर्व कर्मचाऱ्यांना या घोटाळ्याबद्दल माहिती असल्याची आणि बनावट व्यवहार कसे ओळखावे हे त्यांना माहीत असल्याची खात्री करा.

2. पडताळणी प्रक्रिया लागू करा: वस्तू किंवा सेवा देण्यापूर्वी पेमेंटची पडताळणी करण्यासाठी एक मानक प्रक्रिया तयार करा. यामध्ये तुमच्या फोनपे स्मार्ट स्पीकरच्या अलर्टची वाट पाहणे (बनावट ॲप्स हे मेसेज ट्रिगर करू शकत नाहीत), ट्रान्झॅक्शन आयडी तपासणे किंवा तुमच्या पेमेंट प्रोसेसरकडून कन्फर्मेशन मिळण्याची प्रतीक्षा करणे यांचा समावेश असू शकतो.

3. संशयास्पद हालचालींची तक्रार करा: तुम्हाला बनावट पेमेंट ॲपचा संशय आल्यास, त्वरित संबंधित अधिकारी आणि तुमच्या पेमेंट प्रोसेसरकडे त्याची तक्रार करा.

पेमेंट सुरक्षित करण्यासाठी फोनपे काय करते?

फोनपेकडे मजबूत सुरक्षा पायाभूत सुविधा, इंटेलिजेंट उत्पादन हस्तक्षेप, सक्रिय इकोसिस्टम भागीदारी आणि स्तरित फसवणूक अहवाल यंत्रणा आहे जी वापरकर्त्यांना सुरक्षित अनुभव देण्यासाठी एकत्र काम करते. फोनपेच्या ‘ट्रस्ट आणि सेफ्टी’ मधील काही घटक येथे दिले आहेत.

1. ओळख पडताळणी : फोनपे खात्री करते की ॲप वापरणारी व्यक्ती खरी आहे. यासाठी केवायसी (KYC) प्रक्रिया, बायोमेट्रिक पडताळणी (उदा. फिंगरप्रिंट किंवा फेस लॉक) आणि कागदपत्रांची सुरक्षित पडताळणी अशा विविध मार्गांचा वापर केला जातो.

2. रिअल-टाइम फसवणूक शोधणे : फोनपे कडे एक प्रगत ‘डिटेक्शन इंजिन’ आहे. हे इंजिन ग्राहकाची माहिती, व्यवहार करण्याची पद्धत आणि जुन्या व्यवहारांचा इतिहास यावर सतत लक्ष ठेवते. जर एखादा व्यवहार संशयास्पद वाटला, तर हे इंजिन त्याची त्वरित दखल घेते.

3. प्रतिबंधात्मक आणि त्वरित उपाय : नुसती ओळख पटवणे पुरसे नसते, तर संशयास्पद हालचालींवर त्वरित कारवाई करणेही महत्त्वाचे असते. एकदा का संभाव्य धोका लक्षात आला की, फोनपे त्यावर अतिशय वेगाने आणि अचूक पावले उचलते, जेणेकरून तुमचे नुकसान टळू शकेल. अधिक माहितीसाठी येथे पाहा.

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

4. खाते आणि व्यवहारांची कडक सुरक्षा : प्लॅटफॉर्म सुरक्षित ठेवण्यासाठी, फोनपे प्रत्येक खात्याची आणि त्यावरून होणाऱ्या व्यवहारांची वेळोवेळी तपासणी करते. खाते सुरू झाल्यापासून ते वापरात असेपर्यंत सर्व टप्प्यांवर ही पडताळणी केली जाते.

5. कायदा अंमलबजावणी संस्थांशी भागीदारी : फोनपे देशभरातील सायबर क्राईम सेल आणि इतर तपास यंत्रणांशी (LEAs) सतत संपर्कात असते. फसवणुकीचे नवीन प्रकार रोखण्यासाठी ते पोलिसांसोबत माहिती शेअर करतात आणि फसवणूक कमी करण्यासाठी विशेष सत्रांचे आयोजनही करतात.

6. ग्राहक शिक्षण : फोनपे कडे ट्रस्ट आणि सेफ्टी’ ब्लॉग आहे जो सतत अपडेट केला जातो. यामध्ये नवीन प्रकारचे घोटाळे, ते कसे ओळखावे आणि मदतीसाठी कोणाशी संपर्क साधावा, याची सविस्तर माहिती दिली जाते, जेणेकरून ग्राहक स्वतःहून सतर्क राहू शकतील.

फोनपे आपल्या ब्रँडच्या नावाने फसवणूक करणाऱ्या ॲप्स आणि चॅनेलशी सक्रियपणे लढा देत आहे. कंपनीने मद्रास उच्च न्यायालयात ‘जॉन डो’ प्रतिबंधात्मक आदेशासाठी धाव घेऊन आपल्या ट्रेडमार्कचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सक्रिय कारवाई केली आहे. या खटल्यांनंतर, न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला फोनपे कडून तक्रार प्राप्त झाल्यावर बनावट पेमेंट ॲप्सच्या पोस्ट त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.

जर तुम्हाला फोनपे द्वारे फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीने फसवले असेल, तर तुम्ही त्वरित फोनपे ॲपवर किंवा कस्टमर केअर नंबर 080–68727374 / 022–68727374 वर कॉल करून किंवा फोनपेच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर तक्रार नोंदवू शकता. शेवटी, तुम्ही जवळच्या सायबर क्राईम सेलमध्ये तक्रार करू शकता किंवा https://www.cybercrime.gov.in/ वर ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकता किंवा 1930 या सायबर क्राईम हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकता. सुरक्षित रहा, सतर्क रहा आणि तुमचा व्यवसाय सुरक्षित ठेवा.

 

Web Title: Beware from fake paytm app fraudsters using paytm spoof for fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 03:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MWC 2026: Honor चा मोठा धमाका! टेक ईव्हेंटमध्ये दाखवणार पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटची झलक, सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडीओ
1

MWC 2026: Honor चा मोठा धमाका! टेक ईव्हेंटमध्ये दाखवणार पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटची झलक, सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडीओ

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
2

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या
3

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध
4

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री

सावधान! तुम्ही तर बनावट Apps वापरत नाही ना? कसे ओळखाल ? अशी करा खात्री

Feb 24, 2026 | 03:56 PM
आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ! तंत्रज्ञांचे काम काय असते? पात्रता निकष काय? जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 03:53 PM
Kerala Name Change: केरळ आता अधिकृतपणे ‘केरळम’! मोदी मंत्रिमंडळाची राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी

Kerala Name Change: केरळ आता अधिकृतपणे ‘केरळम’! मोदी मंत्रिमंडळाची राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी

Feb 24, 2026 | 03:52 PM
वडील बोर्डात, मुलगा फिल्मफेअर विजेता… तर लेक फोर्ब्सच्या प्रतिष्ठित लिस्टमध्ये! ‘या’ अभिनेत्याच्या बहिणीचा विशेष सन्मान

वडील बोर्डात, मुलगा फिल्मफेअर विजेता… तर लेक फोर्ब्सच्या प्रतिष्ठित लिस्टमध्ये! ‘या’ अभिनेत्याच्या बहिणीचा विशेष सन्मान

Feb 24, 2026 | 03:45 PM
Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा

Sanjay Leela Bhansali यांच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीर कपूरची खास पोस्ट; ‘सांवरिया’पासून सुरू झालेल्या आठवणींना उजाळा

Feb 24, 2026 | 03:41 PM
Chandrapur Crime: पोटच्या मुलानेच केली वडिलांची हत्या; 19 वर्षीय मुलगा अटकेत

Chandrapur Crime: पोटच्या मुलानेच केली वडिलांची हत्या; 19 वर्षीय मुलगा अटकेत

Feb 24, 2026 | 03:35 PM
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उद्या शेगाव दौऱ्यावर, संत गजानन महाराजांचं घेणार दर्शन, मंदिरात कडेकोट बंदोबस्त

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उद्या शेगाव दौऱ्यावर, संत गजानन महाराजांचं घेणार दर्शन, मंदिरात कडेकोट बंदोबस्त

Feb 24, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM