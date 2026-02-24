MWC 2026: Honor चा मोठा धमाका! टेक ईव्हेंटमध्ये दाखवणार पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटची झलक, सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडीओ

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
असं सांगितलं जात आहे की, आयोजित करण्यात आलेल्या टेक इव्हेंटमध्ये HONOR फोल्डेबल फोन आणि रोबोट फोन सादर करणार आहे. कंपनीचा हा फोल्डेबल फोन Honor Magic V6 या नावाने सादर केला जाणार आहे. इतकंच नाही तर कंपनी इव्हेंटमध्ये त्यांचा पहिला Honor ह्यूमनॉइड रोबोट देखील सादर करणार आहे. या सर्व लिक्समुळे आगामी इव्हेंट बद्दलची उत्सुकता प्रचंड वाढली आहे. (फोटो सौजन्य – X)
✨Something revolutionary is about to step out of the shadows.
We’ve combined cutting-edge robotics with the ultimate mobile experience. The result? Something you have to see to believe. The adventure starts on March 1st in Barcelona! Stay tuned for more updates on HONOR… pic.twitter.com/Q1X2CxRitC — HONOR (@Honorglobal) February 23, 2026
Honor ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट शेअर करत कन्फर्म केले आहे की, कंपनी MWC 2026 मध्ये त्यांचा पहिला ह्यूमनॉइड रोबोट सादर करणार आहे. हा रोबोट अनेक खास फीचर्ससह सर्वांच्या भेटीला येणार आहे. या रोबोटबाबत अद्याप कंपनीने कोणतेही डिटेल्स शेअर केले नाहीत. कंपनीने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये एक व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये कंपनीच्या पहिल्या ह्युमनोईड रोबोटची एक झलक पाहायला मिळत आहे. या रोबोटमध्ये अल्फा ब्रँडिंग पाहायला मिळत आहे, जे कंपनीच्या Honor Robot Phone मध्ये आधीच पहायला मिळाले आहे.
या रोबोटमध्ये सिंगल कॅमेरा पाहायला मिळत आहे. यासोबतच चेहरा ग्लास पॅनलने कव्हर करण्यात आला आहे आणि कपाळावर लाईट आहे. व्हिडिओमध्ये रोबोटची डावी बाजू दाखवण्यात आली आहे. तसेच रोबोटच्या छातीच्या मध्यभागी निळ्या रंगाची लाईट दिसत आहे. व्हिडिओवरून असा अंदाज लावला जात आहे की, रोबोट मॅट फिनिशिंगसह येणार आहे. कंपनीने अद्याप त्यांच्या पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटबाबत जास्त माहिती शेअर केली नाही.
कंपनीने सांगितलं आहे की, मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 सुरु होण्यापूर्वी 1 मार्च रोजी AI डिव्हाइस इकोसिस्टम एरा कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, कंपनी नवीन Honor Magic V6 आणि रोबोट फोन, त्यांच्या ह्युमनॉइड रोबोटसह लाँच करेल. Magic V6 हा कंपनीचा फोल्डेबल फोन आहे, तर रोबोट फोन हा पॉप-आउट कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन आहे.