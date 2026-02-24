Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
MWC 2026: Honor चा मोठा धमाका! टेक ईव्हेंटमध्ये दाखवणार पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटची झलक, सोशल मीडियावर शेअर केला व्हिडीओ

Honor कंपनीने यावेळी मोठा धमाका करण्याची तयारी केल्याची चर्चा आहे. लिक्सनुसार कंपनी आपला नवीन फोल्डेबल स्मार्टफोन Honor Magic V6 सादर करणार आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या टीझर व्हिडिओमुळे उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:15 PM
  • मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 2 ते 5 मार्च या कालावधीत सुरू राहणार
  • टेक इव्हेंटमध्ये HONOR फोल्डेबल फोन आणि रोबोट फोन सादर करणार
  • कंपनीच्या पहिल्या ह्युमनोईड रोबोटची एक झलक पाहायला मिळणार
जगातील सर्वात मोठ्या टेक इव्हेंटपैकी एक असलेल्या मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 ची अधिकृतपणे घोषण करण्यात आली आहे. हा इव्हेंट 2 मार्चपासून सुरू होणार आहे. मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 बार्सिलोना मध्ये आयोजित केला जाणार आहे. हा इव्हेंट 2 ते 5 मार्च या कालावधीत सुरू राहणार आहे. आयोजित करण्यात आलेल्या या मोठ्या टेक इव्हेंटमध्ये अनेक टेक दिग्गज कंपन्या सहभागी होणार आहेत आणि त्यांची जादू दाखवणार आहेत. याबाबत काही लिक्स देखील समोर येत आहेत.

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

असं सांगितलं जात आहे की, आयोजित करण्यात आलेल्या टेक इव्हेंटमध्ये HONOR फोल्डेबल फोन आणि रोबोट फोन सादर करणार आहे. कंपनीचा हा फोल्डेबल फोन Honor Magic V6 या नावाने सादर केला जाणार आहे. इतकंच नाही तर कंपनी इव्हेंटमध्ये त्यांचा पहिला Honor ह्यूमनॉइड रोबोट देखील सादर करणार आहे. या सर्व लिक्समुळे आगामी इव्हेंट बद्दलची उत्सुकता प्रचंड वाढली आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

Honor का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट

Honor ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट शेअर करत कन्फर्म केले आहे की, कंपनी MWC 2026 मध्ये त्यांचा पहिला ह्यूमनॉइड रोबोट सादर करणार आहे. हा रोबोट अनेक खास फीचर्ससह सर्वांच्या भेटीला येणार आहे. या रोबोटबाबत अद्याप कंपनीने कोणतेही डिटेल्स शेअर केले नाहीत. कंपनीने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये एक व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये कंपनीच्या पहिल्या ह्युमनोईड रोबोटची एक झलक पाहायला मिळत आहे. या रोबोटमध्ये अल्फा ब्रँडिंग पाहायला मिळत आहे, जे कंपनीच्या Honor Robot Phone मध्ये आधीच पहायला मिळाले आहे.

या रोबोटमध्ये सिंगल कॅमेरा पाहायला मिळत आहे. यासोबतच चेहरा ग्लास पॅनलने कव्हर करण्यात आला आहे आणि कपाळावर लाईट आहे. व्हिडिओमध्ये रोबोटची डावी बाजू दाखवण्यात आली आहे. तसेच रोबोटच्या छातीच्या मध्यभागी निळ्या रंगाची लाईट दिसत आहे. व्हिडिओवरून असा अंदाज लावला जात आहे की, रोबोट मॅट फिनिशिंगसह येणार आहे. कंपनीने अद्याप त्यांच्या पहिल्या ह्यूमनॉइड रोबोटबाबत जास्त माहिती शेअर केली नाही.

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या

कंपनीने सांगितलं आहे की, मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस 2026 सुरु होण्यापूर्वी 1 मार्च रोजी AI डिव्हाइस इकोसिस्टम एरा कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, कंपनी नवीन Honor Magic V6 आणि रोबोट फोन, त्यांच्या ह्युमनॉइड रोबोटसह लाँच करेल. Magic V6 हा कंपनीचा फोल्डेबल फोन आहे, तर रोबोट फोन हा पॉप-आउट कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 03:15 PM

