ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

कोणत्याही व्यक्तीचा प्रायव्हेट फोटो किंवा व्हिडीओ परवानगिशिवाय ऑनलाईन पोस्ट करणं एक मोठा गुन्हा आहे. हे फोटो आणि व्हिडीओ खरे असोत, एआय असोत किंवा एडीट केलेले असोत नाहीतर मॉर्फ्ड किंवा फेक इमेज असो, कोणत्याही डोक्युमेंटचा परवानगिशिवाय वापर करणं मोठा गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत गुन्हेगारावर कारवाई केली जाऊ शकते. (फोटो सौजन्य – AI Created)
या टूलचा वापर करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी StopNCII.org वेबसाईटवर जावे लागणार आहे. यानंतर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसणाऱ्या केस क्रिएट पर्यायावर क्लिक करावे लागणार आहे. येथे यूजर त्यांचे ओरिजिनल फोटो किंवा व्हिडीओ त्यांच्या डिव्हाईसवरून सिलेक्ट करू शकतात. यानंतर वेबसाईट त्या कंटेटची एक डिजिटल फिंगरप्रिंट तयार करणार आहे. हे फिंगरप्रिंट वेगवेगळ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्ससोब शेअर केले जातात. तुम्ही अपलोड केले फोटो आणि व्हिडीओ जर एखाद्या वेबसाईटवर पोस्ट करण्यात आले असतील तर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स हे ओळखतं आणि संबंधित फोटो किंवा व्हिडीओ ब्लॉक किंवा रिमूव करते. विशेष म्हणजे यामध्ये तुमची मूळ प्रतिमा वेबसाइटवर अपलोड केलेली नाही. फोटो किंवा व्हिडिओचा फक्त एक डिजिटल कोड तयार केला जातो, जो गोपनीयता राखतो.
