Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Now Your Photo And Videos Can Not Be Mis Use This Government Website Will Help You Tech News Marathi

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

आपले प्रायव्हेट फोटो किंवा व्हिडीओ लीक झाले तर काय होईल, ही भिती प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात असते. काही लोकं याचा भितीची फायदा घेऊन तुम्हाला ब्लॅकमेल देखील करतात. पण आता असं होणार नाही.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:52 PM
ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • StopNCII.org नावाचे एक ऑनलाइन टूल उपलब्ध
  • कोणत्याही डोक्युमेंटचा परवानगिशिवाय वापर करणं मोठा गुन्हा
  • फोटो किंवा व्हिडिओचा फक्त एक डिजिटल कोड तयार केला जातो, ज्यामुळे गोपनियता टिकून राहते
तुम्ही आतापर्यंत अशा अनेक घटना पाहिल्या किंवा ऐकल्या असतील जिथे सायबर गुन्हेगार लोकांना फोटो, व्हिडीओ लिक करण्याची धमकी देतात. तुमच्यासोबत असं घडलं तर… जर एखादा व्यक्ती तुम्हाला प्रायव्हेट फोटो किंवा व्हिडीओ लीक करण्याची धमकी देत असेल तर घाबरण्याची गरज नाही. कारण गृह मंत्रालय आणि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या पुढाकाराने StopNCII.org नावाचे एक ऑनलाइन टूल उपलब्ध करण्यात आले आहे. या टूलचा वापर करून लोकं त्यांचे प्रायव्हेट व्हिडीओ आणि फोटो सुरक्षित ठेऊ शकतात आणि इंटरनेटवर व्हायरल होऊन चुकीचा वापर होण्यापासून थांबवू शकतात. याची प्रोसेस अगदी सोपी आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

तब्बल 7600mAh बटरी आणि 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट… iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवले सर्वांचे होश, फीचर्सवर एक नजर टाका

परवानगीशिवाय फोटो पोस्ट करणं गुन्हा आहे

कोणत्याही व्यक्तीचा प्रायव्हेट फोटो किंवा व्हिडीओ परवानगिशिवाय ऑनलाईन पोस्ट करणं एक मोठा गुन्हा आहे. हे फोटो आणि व्हिडीओ खरे असोत, एआय असोत किंवा एडीट केलेले असोत नाहीतर मॉर्फ्ड किंवा फेक इमेज असो, कोणत्याही डोक्युमेंटचा परवानगिशिवाय वापर करणं मोठा गुन्हा आहे. अशा परिस्थितीत गुन्हेगारावर कारवाई केली जाऊ शकते. (फोटो सौजन्य – AI Created)

StopNCII.org कसे काम करते?

या टूलचा वापर करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी StopNCII.org वेबसाईटवर जावे लागणार आहे. यानंतर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसणाऱ्या केस क्रिएट पर्यायावर क्लिक करावे लागणार आहे. येथे यूजर त्यांचे ओरिजिनल फोटो किंवा व्हिडीओ त्यांच्या डिव्हाईसवरून सिलेक्ट करू शकतात. यानंतर वेबसाईट त्या कंटेटची एक डिजिटल फिंगरप्रिंट तयार करणार आहे. हे फिंगरप्रिंट वेगवेगळ्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्ससोब शेअर केले जातात. तुम्ही अपलोड केले फोटो आणि व्हिडीओ जर एखाद्या वेबसाईटवर पोस्ट करण्यात आले असतील तर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स हे ओळखतं आणि संबंधित फोटो किंवा व्हिडीओ ब्लॉक किंवा रिमूव करते. विशेष म्हणजे यामध्ये तुमची मूळ प्रतिमा वेबसाइटवर अपलोड केलेली नाही. फोटो किंवा व्हिडिओचा फक्त एक डिजिटल कोड तयार केला जातो, जो गोपनीयता राखतो.

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध

StopNCII.org तक्रार करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी StopNCII.org वर जा.
  • आता क्रिएट केसवर क्लिक करा.
  • डिटेल्स शेअर करा आणि नंतर फोटो किंवा व्हिडीओ सिलेक्ट करा.
  • यानंतर काही वेळातच याचे डिजिटल फिंगरप्रिंट तयार केले जाणार आहे.
  • यानंतर तुम्हाला केस नंबर मिळणार आहे.

Web Title: Now your photo and videos can not be mis use this government website will help you tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या
1

WhatsApp New Rule: भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता सिमशिवाय नाही चालणार व्हॉट्सअ‍ॅप, काय आहे नवा नियम? जाणून घ्या

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध
2

ChiChi Viral Video Scam: फक्त एक क्लिक आणि हॅक होईल तुमचा स्मार्टफोन… सायबर गुन्हेगारांनी शोधली नवी पद्धत, असं राहा सावध

Free Fire MAX: प्लेअर्ससाठी खुशखबर! बंडल आणि स्किनसह मोफत रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी… हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स
3

Free Fire MAX: प्लेअर्ससाठी खुशखबर! बंडल आणि स्किनसह मोफत रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी… हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal
4

आयफोनपासून मॅकबुपर्यंत… Apple प्रोडक्ट्स स्वस्तात खरेदी करण्याचा सुवर्णसंधी, अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट नाही इथे उपलब्ध आहे Deal

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 24, 2026 | 02:52 PM
अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’ चित्रपटाचा फर्स्ट लूक चर्चेत; पोस्टरमध्ये दिसली भूल भुलैयाची झलक

अक्षय कुमारच्या ‘Bhooth Bangla’ चित्रपटाचा फर्स्ट लूक चर्चेत; पोस्टरमध्ये दिसली भूल भुलैयाची झलक

Feb 24, 2026 | 02:50 PM
IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट

IND vs ZIM : चेपॉकची खेळपट्टी भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवणार? टीम इंडियासमोर असणार झिम्बाब्वेचे आव्हान, वाचा पिच रिपोर्ट

Feb 24, 2026 | 02:49 PM
Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर

Lawrence Bishnoi Gang Extortion: लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने खंडणीच्या घटनांमध्ये वाढ, पोलिसांचे लक्ष स्थानिक गुंडांवर

Feb 24, 2026 | 02:45 PM
Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद

Crime News: राजापूरमध्ये महिलेला जीवे मारण्याची धमकी; जमिनीच्या कारणावरुन वाद

Feb 24, 2026 | 02:45 PM
Kalyan News: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीतून बँक कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; सुसाईड नोट सापडली

Kalyan News: श्वान चावल्यानंतर रेबिजच्या भीतीतून बँक कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; सुसाईड नोट सापडली

Feb 24, 2026 | 02:42 PM
Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प

Hingoli News : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन! हिंगोली जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प

Feb 24, 2026 | 02:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM