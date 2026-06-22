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Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट

Updated On: Jun 22, 2026 | 01:13 PM IST
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सारांश

Flipkart Sale 2026: फ्लिपकार्टच्या आगामी गोट सेलची घोषणा करण्यात आली आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना अनेक आकर्षक ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह खरेदीची संधी मिळणार आहे. तसेच कंपनीने सेलची तारीख देखील जाहीर केली आहे. या सेलमध्ये मिळणाऱ्या ऑफर्सबाबत अधिक जाणून घेऊया.

Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट

Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट

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विस्तार
  • फ्लिपकार्ट गोट सेल 2026 ला 4 जुलैपासून सुरुवात होणार आहे.
  • सेलमध्ये आयफोन,टिव्ही, लॅपटॉपसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मोठा डिस्काऊंट मिळू शकतो.
  • प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना सेलचा 24 तास आधी अॅक्सेस मिळणार आहे.
Flipkart GOAT Sale 2026: ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनने अलीकडेच प्राईम डे सेलची घोषणा केली असून या सेलची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. अ‍ॅमेझॉननंतर आता देशातील दुसरे आघाडीचे ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्ट देखील एका मोठ्या सेलसाठी सज्ज झाला आहे. फ्लिपकार्टने देखील त्यांच्या आगामी Flipkart GOAT Sale 2026 च्या तारखांची घोषणा केली आहे. कंपनीने त्यांच्या या सेलची मायक्रोसाईट आधीच लाईव्ह केली आहे. यामध्ये अधिकृतपणे सांगण्यात आलं आहे की सेल 4 जुलैपासून सुरु होणार आहे. या आगामी सेलमध्ये ग्राहकांना स्मार्टफोन, टिव्ही, लॅपटॉपसह इतर अनेक प्रोडक्ट्स अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते.

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या कॅटेगरीमध्ये मिळणार धमाकेदार डिस्काऊंट

फ्लिपकार्टच्या लाईव्ह मायक्रोसाईटवर कंपनी कोणत्या कॅटेगरीमध्ये डिल्स ऑफर करणार आहे, याची माहिती देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ट्रॉली बॅग्स, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, मेकअप, फूड, किचन अप्लायंसेस, टिव्ही, स्मार्टफोन, हेडफोन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शूज, फर्निचर यांचा समावेश असणार आहे. कंपनीने अद्याप सेलमध्ये मिळणाऱ्या कोणत्याही डीलचा खुलासा केला नाही. मात्र लाईव्ह मायक्रोसाईटवर दाखवण्यात आलेल्या कॅटेगरीमधील प्रोडक्ट्सवर ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात डिस्काऊंट मिळू शकते. इतकंच नाही तर या सेलमध्ये ॲपल आयफोन, सॅमसंग गॅलेक्सी स्मार्टफोन, सॅमसंग गॅलेक्सी बुक लॅपटॉप आणि एलजी स्मार्ट चिव्ही सारखे प्रोडक्टस देखील डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

बँक ऑफरसह खरेदी करण्याची संधी

फ्लिपकार्ट गोट सेलदरम्यान ग्राहकांना निवडक बँक कार्डवर एक्स्ट्रा इंस्टंट डिस्काउंट आणि ईएमआय ऑफर्स देखील मिळण्याची शक्यता आहे. तथापी, बँकिंग पार्टनर आणि खास ऑफर्सबद्दल आता संपूर्ण माहिती जाहिर करण्यात आली नाही. कंपनी सेल सुरु होण्यापूर्वी इतर ऑफर्सबद्दल घोषणा करण्याची शक्यता आहे. प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना 24 तास आधीच या सेलचा अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे.

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अ‍ॅमेझॉन प्राईम डे सेल

अलीकडेच ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनने देखील त्यांच्या आगामी प्राईम डे सेल 2026 ची घोषणा केली आहे. हा सेल देखील 4 जुलैपासून सुरु होणार आहे. तीन दिवस सुरु होणार असणाऱ्या या सेलमध्ये ग्राहकांना अनेक आकर्षक ऑफर्सचा फायदा घेण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच या सेलदरम्यान, निवडक श्रेणींमध्ये सवलती, नवीन उत्पादनांचे लाँच आणि मनोरंजनाशी संबंधित ऑफर्स मिळण्याची अपेक्षा करता येईल.

Web Title: Flipkart announced goat sale 2026 date and microsite is already live know in details

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Published On: Jun 22, 2026 | 01:13 PM

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