Flipkart GOAT Sale: अखेर तारीख ठरलीच! आयफोन, टिव्हीसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मिळणार जबरदस्त डिस्काउंट

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फ्लिपकार्टच्या लाईव्ह मायक्रोसाईटवर कंपनी कोणत्या कॅटेगरीमध्ये डिल्स ऑफर करणार आहे, याची माहिती देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये ट्रॉली बॅग्स, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स, मेकअप, फूड, किचन अप्लायंसेस, टिव्ही, स्मार्टफोन, हेडफोन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शूज, फर्निचर यांचा समावेश असणार आहे. कंपनीने अद्याप सेलमध्ये मिळणाऱ्या कोणत्याही डीलचा खुलासा केला नाही. मात्र लाईव्ह मायक्रोसाईटवर दाखवण्यात आलेल्या कॅटेगरीमधील प्रोडक्ट्सवर ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात डिस्काऊंट मिळू शकते. इतकंच नाही तर या सेलमध्ये ॲपल आयफोन, सॅमसंग गॅलेक्सी स्मार्टफोन, सॅमसंग गॅलेक्सी बुक लॅपटॉप आणि एलजी स्मार्ट चिव्ही सारखे प्रोडक्टस देखील डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.
फ्लिपकार्ट गोट सेलदरम्यान ग्राहकांना निवडक बँक कार्डवर एक्स्ट्रा इंस्टंट डिस्काउंट आणि ईएमआय ऑफर्स देखील मिळण्याची शक्यता आहे. तथापी, बँकिंग पार्टनर आणि खास ऑफर्सबद्दल आता संपूर्ण माहिती जाहिर करण्यात आली नाही. कंपनी सेल सुरु होण्यापूर्वी इतर ऑफर्सबद्दल घोषणा करण्याची शक्यता आहे. प्लस आणि ब्लॅक मेंबर्सना 24 तास आधीच या सेलचा अॅक्सेस मिळणार आहे.
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अलीकडेच ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉनने देखील त्यांच्या आगामी प्राईम डे सेल 2026 ची घोषणा केली आहे. हा सेल देखील 4 जुलैपासून सुरु होणार आहे. तीन दिवस सुरु होणार असणाऱ्या या सेलमध्ये ग्राहकांना अनेक आकर्षक ऑफर्सचा फायदा घेण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच या सेलदरम्यान, निवडक श्रेणींमध्ये सवलती, नवीन उत्पादनांचे लाँच आणि मनोरंजनाशी संबंधित ऑफर्स मिळण्याची अपेक्षा करता येईल.