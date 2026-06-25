Google Home Speaker: एआयच्या शक्तीवर चालणारा गुगलचा नवा स्मार्ट स्पीकर, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

जगभरात नवीन आलेल्या एआय टेक्नॉलिजीचा मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. गुगलने निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये एआय-शक्तीवर चालणारा स्मार्ट स्पीकर, ‘गुगल होम स्पीकर’ लाँच केला आहे. या स्पीकरसाठी प्री-ऑर्डरदेखील सुरू झाल्या आहेत. नवीन व्हॉइस असिस्टंट, ‘जेमिनी फॉर होम’ असून जो वापरकर्त्यांना मल्टीटास्किंग, जेमिनी लाइव्ह आणि होम ब्रीफ्स यांसारखी विविध वैशिष्ट्ये देतो. गूगल होम स्पीकरची किंमत $९९.९९, म्हणजेच अंदाजे ८,९०० आहे.
या स्पीकरमधील Home Briefs हे फीचर विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. वापरकर्ता घराबाहेर असताना घरातील स्मार्ट डिव्हाइसद्वारे घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती त्याला मिळू शकते. त्यामुळे घरातील व्यवस्थापन अधिक सोपे होते.
गुगलचा हा नवीन स्पीकर विशेषतः ‘जेमिनी फॉर होम’ या एआय प्लॅटफॉर्मसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. यामुळे वापरकर्ते केवळ एका व्हॉइस कमांडद्वारे अनेक कामे करू शकतात. मल्टीटास्किंग, स्मार्ट होम कंट्रोल आणि दैनंदिन कामांचे व्यवस्थापन अधिक सोपे करण्यावर कंपनीने भर दिला आहे.
कंपनी हा स्पीकर बेरी, हेझेल, जेड आणि पोर्सिलेन या चार रंगांमध्ये उपलब्ध करून देणार आहे. कंपनीने हा नवीन गूगल होम स्पीकर खास ‘जेमिनी फॉर होम’साठी डिझाइन केला आहे. स्पीकर वापरकर्त्यांना एकाच कमांडने अनेक कामे करण्याची सुविधा सुद्धा देण्यात आली आहे. जेमिनी लाइव्ह अॅक्सेस करण्याव्यतिरिक्त, या स्पीकरमध्ये ‘होम ब्रीफ्स’ फीचर सुद्धा आहे. यामुळे तुम्हाला घराबाहेर असताना केलेल्या कामाची माहिती सुद्धा मिळेल. गूगल होम स्पीकरमध्ये ५८ मिमीचा फुल-रेज ड्रायव्हर आहे, जो ३६०-डिग्री सर्वदिशात्मक ध्वनी आउटपुट देतो.
हा स्पीकर गूगल टीव्ही स्ट्रीमरसोबतही सहजतेने काम करतो आणि दोन स्पीकर्सची जोडी करून तुम्ही लिव्हिंग रूमला एका मिनी होम थिएटरमध्ये रूपांतरित करू शकता. स्पीकरमध्ये एआय प्रोसेसिंगसाठी समर्पित एनपीयू, क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए५५ प्रोसेसर सुद्धा देण्यात आला आहे. स्पीकरमध्ये १ जीबी एलपीडीडीआर४ रॅम ४ जीबी ईएमएमसी स्टोरेज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच स्पीकरमध्ये तीन फार-फिल्ड मायक्रोफोन आणि मायक्रोफोन त्वरित बंद करण्यासाठी एक म्यूट स्विच सुद्धा देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये वाय-फाय ६. ब्लूटूथ ५.४ आणि थ्रेड १.३ बॉर्डर राउटर सपोर्टचा यामध्ये समावेश आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
Ans: Google Home Speaker हा गुगलचा एआय-आधारित स्मार्ट स्पीकर आहे, जो व्हॉइस कमांडद्वारे विविध कामे करण्यास मदत करतो.
Ans: हा स्पीकर Berry, Hazel, Jade आणि Porcelain या चार रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Ans: होय. दोन Google Home Speakers एकत्र जोडून मिनी होम थिएटरचा अनुभव घेता येतो.