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LPG Cylinder Tracking: घरी कधी होणार गॅस सिलेंडरची डिलिव्हरी, फोनवरुन ट्रॅक करा लाईव्ह लोकेशन; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या

Updated On: Jun 25, 2026 | 09:43 AM IST
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सारांश

How To Know LPG Gas Cylinder Delivery Date : ऑर्डर करुनही गॅस सिलेंडर अजून डिलिव्हर झाला नाही? मग काळजी घेऊ नका, तीन पर्यायांच्या मदतीने तुम्ही घरबसल्यास फोनवरुन तुमच्या सिलेंडरची डिलिव्हरी डेट तपासू शकता.

How To Know LPG Gas Cylinder Delivery Date : ऑर्डर करुनही गॅस सिलेंडर अजून डिलिव्हर झाला नाही? मग काळजी घेऊ नका, तीन पर्यायांच्या मदतीने तुम्ही घरबसल्यास फोनवरुन तुमच्या सिलेंडरची डिलिव्हरी डेट तपासू शकता.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • बुक केलेल्या गॅस सिलेंडरची स्थिती मोबाईलवरून काही मिनिटांत तपासता येते.
  • ॲप, वेबसाइट आणि SMS अशा वेगवेगळ्या पर्यायांद्वारे डिलिव्हरीची माहिती मिळवता येते.
  • सिलेंडर नेमका कुठपर्यंत पोहोचला आहे आणि अपेक्षित डिलिव्हरी वेळ काय आहे, हे घरबसल्या जाणून घेता येते.
इराण-अमेरिका युद्ध आणि होर्मुज सामुद्रधुनावरुन सुरु असलेल्या वादामुळे जगभरात गॅसच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. युद्धामुळे इराणकडून गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध होत नाहीये ज्यामुळे देशभरात मागील काही काळापासून सिलेंडरच्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. यामुळे घरातील सिलेंडर संपला तरी घरात नव्या सिलेंडरची डिलिव्हरी होत नाही. अशात प्रश्न पडतो की बुकिंग करुनही सिलेंडर अद्याप डिलिव्हर का झाला नाही किंवा किती दिवसात याची डिलिव्हरी होईल.

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अनेकांना ठाऊक नाही पण आपल्या स्मार्टफोनच्या मदतीने तुम्ही घरबसल्या बुक केलेल्या सिलेंडरचे लोकेशन ट्रॅक करु शकता. याच्या मदतीने डिलिव्हरी लोकेशन, डिलिव्हरी स्टेटस आणि अपेक्षित वेळ याविषयी माहिती मिळू शकते. मुख्य म्हणजे फोनमध्ये ही माहिती चेक करणे फार सोपे आहे. यासाठी तुम्ही ॲप, वेबसाईट किंवा SMS चा वापर करु शकता. चला संपूर्ण प्रोसेस जाणून घेऊया.

ॲपच्या मदतीने लोकेशन कसे ट्रॅक करायचे?

  • जर तुम्हाला फोनच्या मदतीने तुम्ही बुक केलेल्या गॅस सिलेंडरचे लोकेशन ट्रॅक करायचे असेल तर सर्वात आधी
  • गॅस डिस्ट्रीब्यूटर ॲपला आपल्या प्ले स्टोरमधून आपल्या फोनमध्ये इंस्टाॅल करा.
  • आता आपल्या ग्राहक आयडिचा वापर करुन ॲपमध्ये लाॅगिन करा.
  • यानंतर My Booking किंवा Track Order सेक्शनवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला तुम्ही बुक केलेल्या सिलेंडरचे डिसपॅच स्टेटस आणि डिलिव्हरी स्टेटस दिसून येईल.
वेबसाईटच्या मदतीने ट्रॅक करा गॅस सिलेंडर
  • जर तुम्हाला फोनमध्ये ॲप डाउनलोड करायचे नसेल तर अशा परिस्थितीत तुम्ही वेबसाईटची मदत घेऊ शकता.
  • यासाठी सर्वात आधी गॅस डिस्ट्रीब्यूटरच्या ऑफिशियल वेब साईटला भेट द्या.
  • यानंतर ग्राहक आयडीच्या मदतीने ॲपमध्ये लाॅग-इन करा.
  • आता Booking History किंवा Track Cylinder ऑप्शनवर जा.
  • इथे तुम्ही बुक केलेल्या गॅस सिलेंडरचे लोकेशन आणि डिलिव्हरी डेट पाहू शकता.
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SMS च्या मदतीने ट्रॅक करा सिलेंडर

  • जर तुम्हाला SMS च्या मदतीने सिलेंडरच्या लोकेशनची माहिती मिळवयाची असेल तर असं करण शक्य आहे.
  • जर तुम्ही Indane चे ग्राहक असाल तर आपल्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवरुन REFILL लिहून 7718955555 या नंबरवर SMS पाठवा.
  • जर तुम्ही Bharat Gas चे ग्राहक असाल तर आपल्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवरुन LPG लिहून 7715012345 या नंबरवर SMS पाठवा.
  • जर तुम्ही HP Gas चे ग्राहक असाल तर आपल्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवरुन HPGAS लिहून 7903105555 या नंबरवर SMS पाठवा.
 

Web Title: How to track lpg cylinder delivery status online from mobile know step by step process

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Published On: Jun 25, 2026 | 09:43 AM

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