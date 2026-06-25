LPG Cylinder Tracking: घरी कधी होणार गॅस सिलेंडरची डिलिव्हरी, फोनवरुन ट्रॅक करा लाईव्ह लोकेशन; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या

Tech News: यूबोनेची पॉवर बँक सिरीज लाँच! आता प्रवासात चार्जिंगची चिंता होणार दूर, जाणून घ्या वैशिष्ट्य
अनेकांना ठाऊक नाही पण आपल्या स्मार्टफोनच्या मदतीने तुम्ही घरबसल्या बुक केलेल्या सिलेंडरचे लोकेशन ट्रॅक करु शकता. याच्या मदतीने डिलिव्हरी लोकेशन, डिलिव्हरी स्टेटस आणि अपेक्षित वेळ याविषयी माहिती मिळू शकते. मुख्य म्हणजे फोनमध्ये ही माहिती चेक करणे फार सोपे आहे. यासाठी तुम्ही ॲप, वेबसाईट किंवा SMS चा वापर करु शकता. चला संपूर्ण प्रोसेस जाणून घेऊया.
ॲपच्या मदतीने लोकेशन कसे ट्रॅक करायचे?
SMS च्या मदतीने ट्रॅक करा सिलेंडर