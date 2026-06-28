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स्मार्ट रिंग सेगमेंटमध्ये एंट्री करणार Apple? ‘iRing’ च्या लीक्समुळे सुरु झाल्या नवीन चर्चा… वाचा सविस्तर

Updated On: Jun 28, 2026 | 11:04 AM IST
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सारांश

Apple Upcoming Smart Ring: स्मार्ट रिंग सेगमेंटमध्ये आता Apple च्या एन्ट्रीची चर्चा रंगू लागली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, कंपनी 'iRing' नावाने आपली पहिली स्मार्ट रिंग सादर करण्याची तयारी करत असल्याचे म्हटले जात आहे.

स्मार्ट रिंग सेगमेंटमध्ये एंट्री करणार Apple? 'iRing' च्या लीक्समुळे सुरु झाल्या नवीन चर्चा... वाचा सविस्तर

स्मार्ट रिंग सेगमेंटमध्ये एंट्री करणार Apple? 'iRing' च्या लीक्समुळे सुरु झाल्या नवीन चर्चा... वाचा सविस्तर

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विस्तार
  • Apple लवकरच ‘iRing’ नावाची पहिली स्मार्ट रिंग लाँच करू शकते.
  • आगामी स्मार्ट रिंग प्रीमियम स्मार्ट रिंग सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करू शकते.
  • किंमत, फीचर्स आणि लॉन्च डेटबाबत कंपनीने अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
सध्या बाजारात स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आणि इतर गॅझेट्सप्रमाणेच स्मार्ट रिंगची देखील मोठ्या प्रमाणात चर्चा असते. अनेक कंपन्यांनी भारतीय बाजारात त्यांच्या स्मार्ट रिंग लाँच केल्या आहेत. आता या शर्यतीत टेक कंपनी Apple देखील सहभागी होणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

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ॲपल लाँच करणार पहिली स्मार्ट रिंग

टेक कंपनी लवकरच त्यांची पहिली स्मार्ट रिंग लाँच करणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. ही स्मार्ट रिंग ‘iRing’ नावाने लाँच केली जाऊ शकते. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनीची ही आगामी रिंग थेट सॅमसंग आणि ओरा सारख्या स्मार्ट रिंगसोबत स्पर्धा करू शकते. सहसा, ॲपल कोणतेही नवीन प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत फार वेळ घेतो. मग ही गोष्ट फोल्डेबल आयफोनबाबत असो किंवा स्मार्ट रिंगबाबत. (फोटो सौजन्य: istock)

स्पर्धा करण्यासाठी ॲडव्हांस तंत्रज्ञान गरजेचं

एकीकडे फोल्डेबल फोन किंवा स्मार्ट रिंगसारख्या गॅझेट्सबाबतीत अनेक कंपन्यांनी टेक बाजारात स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. मात्र ॲपल अद्याप या शर्यतीत उतरला देखील नाही. त्यामुळे आता जर कंपनी त्यांची पहिली स्मार्ट रिंग लाँच करण्याचा विचार करत असेल तर त्यांना इतर कंपन्यांच्या तुलनेत ॲडव्हांस तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागणार आहे.

iRing बाबत समोर आली माहिती

टिप्स्टर Kosutami (@Kosutami_Ito) ने एक्स पोस्ट शेअर करत म्हटलं आहे की, ॲपल सध्या एका स्मार्ट रिंगवर काम करत आहे, ज्याला ‘iRing’ असं म्हटलं जात आहे. यामध्ये डिव्हाईसचे फीचर्स किंवा त्याच्या डिझाईनबाबत कोणताही खुलासा करण्यात आला नाही. इतकंच नाही तर कंपनी हे नवीन गॅझेट कधी लाँच करणार आणि त्याची किंमत किती असू शकते, याबाबत देखील अद्याप कोणतीही माहिती समोर आली नाही.

असं सांगितलं जात आहे की, स्मार्ट रिंगची तयारी सध्या सुरुवीतीच्या टप्प्यात आहे आणि हा प्रोजेक्ट कधी पूर्ण होणार, याबाबत कोणतीही माहिती नाही. कंपनी सहसा बाजारातील नवीन प्रोडक्ट्सच्या ट्रेंडचे निरीक्षण करते आणि विश्लेषण करते. यानुसार, नवीन प्रोडक्ट डिझाईन करण्याचा निर्णय घेतला जातो.

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स्मार्ट रिंगबाबत सुरु झाल्या चर्चा

कंपनीच्या स्मार्ट रिंगचा उल्लेख यापूर्वी काही पेटंट अर्जांमध्ये करण्यात आल्याचे सांगितलं जात आहे. अशी चर्चा होती की, कंपनीची पहिली स्मार्ट रिंग हेल्थ आणि फिटनेस-ट्रॅकिंग सेंसर्ससह लाँच केली जाईल आणि कंपनीच्या मिक्स्ड रिॲलिटी हेडसेट, ॲपल व्हिजन प्रो वर हँड डिटेक्शनची सुविधा असेल. कंपनीच्या इतर प्रोडक्ट्सच्या तुलनेत स्मार्ट रिंगची किंमत कमी असण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Apple is planning to launch their first smart ring it will compete with oura and samsung

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Published On: Jun 28, 2026 | 11:04 AM

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