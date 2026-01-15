AI-पॉवर्ड गेमिंगचा नवा राजा? HP ने लाँच केला कॉम्पॅक्ट पण पॉवरफुल Omen 16L Shendo Elf 2026 डेस्कटॉप

एआय-असिस्टेड एडिटिंग आणि रेंडरिंग वर्कफ्लो
ग्राफिक्स पर्यायांमध्ये एनव्हीआयडीआयए जीफोर्स ३०५० ८जीबी, ५०६० ८जीबी, आरटीएक्स ५०६० टीआय ८जीबी आणि आरटीएक्स ५०६० टीआय १६ जीबी यांचा समावेश आहे. जीपीयू एनव्हीआयडीआयए हे च्या ब्लॅकवेल आर्किटेक्चरवर आधारित आहेत आणि रे ट्रेसिंग, डीएलएसएस ४ मल्टी-फ्रेम जनरेशन, रिफ्लेक्स २ आणि फ्रेम वॉर्पला सपोर्ट करतात. हे कार्ड एनव्हीआयडीआयए स्टुडिओ ड्रायव्हर्स आणि ९व्या पिढीतील व्हिडिओ एन्कोडरना देखील सपोर्ट करतात, ज्यामुळे एआय-असिस्टेड एडिटिंग आणि रेंडरिंग वर्कफ्लो सक्षम होतात. त्यामध्ये ५६००एमटी/एस वेगाने चालणारी ३२ जीबी पर्यंत डीडीआर५ मेमरी आहे. स्टोरेज पर्यायांमध्ये १ टीबी पीसीआयई ४.० एसएसडी समाविष्ट आहे आणि एचपीने भविष्यातील अपग्रेडसाठी दुसरा एसएसडी स्लॉट देखील प्रदान केला आहे.
वायरलेस वैशिष्ट्यांमध्ये वायफाय ६ई आणि ब्लूटूथ ५.३ सपोर्ट समाविष्ट आहे. यात १२० एमएम फ्रंट फॅन आणि ९०एमएम रिअर फॅनसह टॉवर-शैलीचा एअर कूलर आहे. हे कूलिंग सेटअप ११० डब्ल्यूपर्यंत सीपीयू थर्मल आउटपुटला सपोर्ट करते. कॉन्फिगरेशननुसार, ४०० डब्ल्यू किंवा ५००डब्ल्यू ८० पीएलयूएस प्लॅटिनम-रेटेड पीएसयूद्वारे पॉवर पुरवली जाते. फ्रंट आय/ओमध्ये तीन यूएसबी-ए ५ जीबीपीएस पोर्ट, एक यूएसबी-सी १० जीबीपीएस पोर्ट आणि ३.५ मिमी कॉम्बो ऑडिओ जॅक समाविष्ट आहे. मागील आय/ओमध्ये चार यूएसबी-सी ४८० एमबीपीएस पोर्ट, एक आरजे४५ इथरनेट पोर्ट आणि तीन ऑडिओ जॅक समाविष्ट आहेत.
