AI-पॉवर्ड गेमिंगचा नवा राजा? HP ने लाँच केला कॉम्पॅक्ट पण पॉवरफुल Omen 16L Shendo Elf 2026 डेस्कटॉप

एचपीने गेमर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी खास डिझाइन केलेला HP Omen 16L Shendo Elf 2026 गेमिंग डेस्कटॉप लाँच केला आहे. कॉम्पॅक्ट साइज असूनही हा डेस्कटॉप दमदार प्रोसेसर आणि AI-असिस्टेड परफॉर्मन्स देतो.

Updated On: Jan 15, 2026 | 12:21 PM
Omen 16L Shendo Elf 2026

  • इंटेल 14व्या पिढीचा Core i7-14650HX प्रोसेसर (16 कोर, 24 थ्रेड्स) आणि 5.2GHz पर्यंत बूस्ट स्पीडमुळे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग अधिक स्मूथ.
  • RTX 3050 ते RTX 5060 Ti (16GB) पर्याय, Blackwell आर्किटेक्चर, DLSS 4 आणि AI-असिस्टेड एडिटिंग/रेंडरिंग सपोर्ट.
  • 16-लिटर चेसिस, 32GB DDR5 RAM, 1TB PCIe 4.0 SSD (अतिरिक्त स्लॉटसह), Wi-Fi 6E आणि प्रीमियम कूलिंग सेटअप.
एचपीने त्यांच्या नवीन एचपी ओमेन १६एल मालिकेचा भाग म्हणून शेंडो एल्फ २०२६ गेमिंग डेस्कटॉप लाँच केला आहे. या नवीन सिस्टीममध्ये कॉम्पॅक्ट १६-लिटर चेसिस आहे आणि एनव्हीआयडीआयएच्या नवीनतम आरटीएक्स ४० मालिकेतील ग्राफिक्स कार्डसह मोबाइल-क्लास इंटेल कोर आय७-१४६५० एचएक्स प्रोसेसर वापरला आहे. ही सिस्टीम विशेषतः गेमर आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी डिझाइन केलेली आहे ज्यांना लहान आकारात उच्च कार्यक्षमता हवी आहे. हा डेस्कटॉप इंटेलच्या १४व्या पिढीतील कोर आय७-१४६५० एचएक्स प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे. हे एकूण १६ कोर आणि २४ थ्रेडसाठी आठ परफॉर्मन्स कोर आणि आठ कार्यक्षमता कोरसह हायब्रिड आर्किटेक्चर वापरते. चिप ५.२ GHz पर्यंत वाढवू शकते आणि त्यात ३० एमबी एल३ कॅशे समाविष्ट आहे.

एआय-असिस्टेड एडिटिंग आणि रेंडरिंग वर्कफ्लो

ग्राफिक्स पर्यायांमध्ये एनव्हीआयडीआयए जीफोर्स ३०५० ८जीबी, ५०६० ८जीबी, आरटीएक्स ५०६० टीआय ८जीबी आणि आरटीएक्स ५०६० टीआय १६ जीबी यांचा समावेश आहे. जीपीयू एनव्हीआयडीआयए हे च्या ब्लॅकवेल आर्किटेक्चरवर आधारित आहेत आणि रे ट्रेसिंग, डीएलएसएस ४ मल्टी-फ्रेम जनरेशन, रिफ्लेक्स २ आणि फ्रेम वॉर्पला सपोर्ट करतात. हे कार्ड एनव्हीआयडीआयए स्टुडिओ ड्रायव्हर्स आणि ९व्या पिढीतील व्हिडिओ एन्कोडरना देखील सपोर्ट करतात, ज्यामुळे एआय-असिस्टेड एडिटिंग आणि रेंडरिंग वर्कफ्लो सक्षम होतात. त्यामध्ये ५६००एमटी/एस वेगाने चालणारी ३२ जीबी पर्यंत डीडीआर५ मेमरी आहे. स्टोरेज पर्यायांमध्ये १ टीबी पीसीआयई ४.० एसएसडी समाविष्ट आहे आणि एचपीने भविष्यातील अपग्रेडसाठी दुसरा एसएसडी स्लॉट देखील प्रदान केला आहे.

वायरलेस वैशिष्ट्यांमध्ये वायफाय ६ई आणि ब्लूटूथ ५.३ सपोर्ट समाविष्ट आहे. यात १२० एमएम फ्रंट फॅन आणि ९०एमएम रिअर फॅनसह टॉवर-शैलीचा एअर कूलर आहे. हे कूलिंग सेटअप ११० डब्ल्यूपर्यंत सीपीयू थर्मल आउटपुटला सपोर्ट करते. कॉन्फिगरेशननुसार, ४०० डब्ल्यू किंवा ५००डब्ल्यू ८० पीएलयूएस प्लॅटिनम-रेटेड पीएसयूद्वारे पॉवर पुरवली जाते. फ्रंट आय/ओमध्ये तीन यूएसबी-ए ५ जीबीपीएस पोर्ट, एक यूएसबी-सी १० जीबीपीएस पोर्ट आणि ३.५ मिमी कॉम्बो ऑडिओ जॅक समाविष्ट आहे. मागील आय/ओमध्ये चार यूएसबी-सी ४८० एमबीपीएस पोर्ट, एक आरजे४५ इथरनेट पोर्ट आणि तीन ऑडिओ जॅक समाविष्ट आहेत.

Published On: Jan 15, 2026 | 12:17 PM

