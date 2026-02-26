Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मुलींसाठी खुशखबर! आता ‘ही’ कंपनी गुलाबी रंगात लॉंच करणार जबरदस्त स्मार्टफोन; काय असणार खास?

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:08 PM
नथिंग कंपनी लॉंच करणार नवीन स्मार्टफोन (फोटो- nothing)

Nothing कंपनी लॉंच करणार गुलाबी रंगाचा फोन 
Nothing Phone 4a हा फोन खास अंदाजात लॉंच होणार 
5 मार्चच्या इवेंटमध्ये स्मार्टफोन होणार लॉंच

Tech Marathi News: भारतात अनेक मोबाइल कंपन्या आहेत. ज्या आपल्या ग्राहकांसाठी अनेक नवनवीन स्मार्टफोन्स बाजारात सादर करत असतात. त्यामध्ये मोबाइल कंपन्या आपल्या ग्राहकांना नवनवीन फीचर्स आणि अपडेट्स देत असतात. भारतात अनेक टेक कंपन्या लोकप्रिय आहेत. Nothing कंपनी भारतातील प्रसिद्ध कंपनी आहे. कंपनी लवकरच आपला नवीन स्मार्टफोन बाजारात आणणार आहे. हा स्मार्टफोन मुलींसाठी खास असणार आहे.

नथिंग कंपनी भारतातील एक प्रसिद्ध टेक कंपनी आहे. कंपनी लवकरच Nothing Phone 4a चा नवीन गुलाबी रंगाच्या व्हेरिएन्टची अधिकृत घोषणा केली आहे. पहिल्यांदाच कंपनी असा आकर्षक रंग लॉंच करणार आहे. 5 मार्च रोजी होणाऱ्या Built Different इवेंटमध्ये लॉंच करणार आहे.

प्रीमियम लुकमध्ये दिसणार फोन
आतापर्यंत नथिंग कंपनीने पांढरा आणि काळ्या रंगात फोन लॉंच केले होते. आता कंपनी नवीन रंगात आपला स्मार्टफोन लॉंच करणार आहे. तेही गुलाबी रंगात. या स्मार्टफोनमध्ये 6.7 इंचाची 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिळण्याचा अंदाज आहे. ज्याचा रिफरेश रेट हा 120 hz इतका असू शकतो. यामध्ये ग्राहकांना 5400 mah क्षमतेची बॅटरी मिळण्याची शक्यता आहे. याला 50 w चे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिला जाऊ शकतो.

भारतात कधी मिळणार?

नथिंग कंपनीचा Phone 4a सिरिज भारतात फ्लिपकार्टद्वारे उपलब्ध केला जाणार आहे. फोन लॉंच होण्याआधीच बाजारात याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. 5 मार्चला होणारया इवेंटमध्ये याची किंमत आणि फीचर्सची माहिती समोर येणार आहे. हा स्मार्टफोन अन्य कंपन्यांना स्पर्धा देण्याची शक्यता आहे.

Portronics ने आपली नवीन अल्ट्रा-कॉम्पॅक्ट पॉवर बँक ‘मोझी १०’ बाजारात लाँच केली असून, जलद चार्जिंग आणि पोर्टेबिलिटीचा उत्तम समतोल यात साधण्यात आला आहे. हलकी, लहान आणि वापरण्यास सोपी अशी ही पॉवर बँक विशेषतः अशा ग्राहकांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे, ज्यांना जड उपकरणांशिवाय विश्वासार्ह चार्जिंगचा पर्याय हवा असतो. अवघे १६० ग्रॅम वजन आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइनमुळे ती सहज खिशात किंवा हातात मावते, त्यामुळे प्रवासादरम्यानही ती सहज वापरता येते.

 

Published On: Feb 26, 2026 | 07:56 PM

संबंधित बातम्या

