100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

ओप्पो वाॅचमध्ये १.४६ इंच AMOLED १०० हुन अधिक स्पोट्र्स मोड आणि १० दिवसांपर्यंत बॅटरी लाइफ असल्याचा आहे. सुरुवातीला ऑक्टोबरमध्ये चीनमध्ये सादर करण्यात आलेले हे घड्याळ आता युरोपसह इतर बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध करण्यात आले आहे. या नवीन घड्याळात हार्ट रेट, बाड ऑक्सिजन आणि रिस्ट टेम्परेचर सेन्नार यात आहेत. तसेच कंपनीचा दावा आहे की यामध्ये डेली फिटनेस आणि वेलनेस ट्रेकिंगसाठी एक ॲडव्हांस सेन्सर आहेत. याची जर्मनीमध्ये किंमत २५९ आहे, जी भारतीय चलनात अंदाजे २७ हजार रुपये आहे.
दमदार डिस्प्ले आणि परफॉर्मेंस
वॉचच्या डिस्प्लेमध्ये रिझोल्यूशन ४६४०४६४ पिक्सेल आहे आणि पिक्सेल डेन्सिटी ३१७ पीपीआय आहे. कंपनीच्या मते त्याची ब्राइटनेस स्टॅंडर्ड मोडमध्ये ६०० निट्स आणि हाय ब्राइटनेस मोडमध्ये १५०० निट्सपर्यंत पोहोचू शकते. पीक ब्राइटनेस ३००० निट्स पर्यंत पोहोचण्याचा दावा केला जातो, ज्यामुळे प्रखर सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्टपणे दिसते. हे घड्याळ कलर ओएस वॉच ७.१ वर चालते आणि बीईएस२८०० बीपी चिपसेट आणि ४जीबी eMMC स्टोरेजसह सुसज्ज आहे. हे Android ९.० किंवा उच्च आणि आयओएस १४.० किंवा उच्च आवृत्तीवर चालणाऱ्या स्मार्टफोनशी सुसंगत आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ब्लूटूथ ५.२ समाविष्ट आहे.
ओप्पो वॉच एस मध्ये हेल्थ ट्रॅकिंगसाठी अनेक सेन्सर्स आहेत, ज्यात ऑप्टिकल हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सिजन, रिस्ट टेम्परेचर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप आणि बॅरोमीटर यांचा – समावेश आहे. यात ६०-सेकंदांचे वेलनेस ओव्हरव्यू फीचर देखील आहे जे एकाच वेळी हार्ट रेट, झोप, ताण आणि एसपी ओर सारखे आकडे प्रदर्शित करते. हे घड्याळ १०० हून अधिक स्पोर्ट्स मोड़ना सपोर्ट करते, ज्यामध्ये धावणे, टेनिस, बॅडमिंटन, पोहणे, सायकलिंग आणि ट्रेकिंग यासारख्या ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीचा समावेश आहे. ५एटीएम वॉटर रेझिस्टन्स आणि आयपी ६८ – रेटिंगमुळे ते पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक देखील यात आहे.
