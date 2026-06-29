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iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:07 PM IST
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सारांश

iPhone 18 Pro आणि iOS 27 साठी लवकरच नवीन, प्रभावी AI वैशिष्ट्ये येत आहेत. यावेळी केवळ तंत्रज्ञानच बदलणार नाही, तर नवीन मॉडेल्सचे डिझाइनदेखील आश्चर्यकारक असेल. तपशील घ्या जाणून

iPhone 18 Pro चे फिचर्स, लुक आणि डिझाईन माहिती (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

iPhone 18 Pro चे फिचर्स, लुक आणि डिझाईन माहिती (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आयफोन १८ प्रो चे डिझाईन, लुक आणि फिचर्स 
  • नव्या फोनमध्ये काय असणार वैशिष्ट्ये 
  • AI च्या वैशिष्ट्यांसह काय असणार खास 
Apple आपल्या नवीन iPhone 18 आणि नवीन सॉफ्टवेअर, iOS 27 सह टेक मार्केटमध्ये मोठी खळबळ माजवण्यासाठी सज्ज आहे. लीक झालेल्या अहवालानुसार, ऍपल वापरकर्त्यांना येत्या काही वर्षांत अनेक आकर्षक वैशिष्ट्ये, नवीन रंग आणि प्रगत गॅझेट्स पाहायला मिळतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कंपनी यावेळी हार्डवेअरपेक्षा आपले सॉफ्टवेअर अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

दरवर्षी वेगवेगळे फिचर्स आणि अपडेट आणणऱ्या Apple च्या या नव्या iPhone 18 ची चाहते आतुरतेने वाटत पाहत आहेत. या नव्या फोनचे डिझाइन कसे असणार, याशिवाय याचा लुक आणि फिचर्स कोणकोणते असणार याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. साधारणतः सप्टेंबर महिन्यात नवी आवृत्ती येत असते. त्यामुळे आता अनेक माहिती बाहेर येऊ लागली आहे. याच्या लुकची आणि वैशिष्ट्यांचीही तुफान चर्चा आहे. 

iPhone 18 Pro च्या किमती वाढू शकतात

यावेळी Apple चे नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. जागतिक बाजारपेठेत आयफोन निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मेमरी चिप्स, रॅम आणि इतर आवश्यक घटकांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. या वाढलेल्या खर्चामुळे कंपनीवर किमती वाढवण्यासाठी मोठा दबाव येत आहे. अलीकडेच, Apple ने आपल्या इतर काही उपकरणांच्या किमतीही वाढवल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम आगामी नवीन आयफोनच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.

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iOS 27 मध्ये प्रगत AI आणि स्मार्ट सिरी उपलब्ध होणार

ऍपलची आगामी नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम, iOS 27, पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वर आधारित असेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, याच्या आगमनाने फोनमधील सिरी पूर्वीपेक्षा अधिक बुद्धिमान आणि सक्रिय होईल. आता, सिरी केवळ तुमचा आवाजच ऐकणार नाही, तर स्क्रीनवर दिसणारे फोटो, व्हिडिओ आणि मजकूर देखील समजून घेईल, ज्यामुळे तुमची सर्व कामे अगदी कमी वेळात सोपी होतील.

iPhone 18 Pro आणि iPhone Air 2 ची प्रतीक्षा

जर लीक झालेल्या माहितीवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, आयफोन १८ प्रो मॉडेल सिरीज सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लॉन्च केली जाऊ शकते. जरी त्याच्या मुख्य डिझाइनमध्ये लक्षणीय बदल होणार नसला तरी, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी यावेळी ‘डार्क चेरी’ सारखा एक नवीन आणि सुंदर सिग्नेचर रंग दिसू शकतो. याव्यतिरिक्त, ॲपल आयफोन एअर २ वर देखील काम करत आहे, जो एक अतिशय पातळ, हलका आणि स्टायलिश स्मार्टफोन असेल आणि दिसण्याच्या बाबतीत इतर सर्वांना मागे टाकेल.

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Web Title: Iphone 18 pro apple phone new design look and features when will launch details inside

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Published On: Jun 29, 2026 | 02:07 PM

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