iPhone 18 Pro: नवे डिझाईन, लुक आणि ढाँसू फिचर्ससह Apple चा नवा अपडेट स्मार्टफोन, तपशील एका क्लिकवर

दरवर्षी वेगवेगळे फिचर्स आणि अपडेट आणणऱ्या Apple च्या या नव्या iPhone 18 ची चाहते आतुरतेने वाटत पाहत आहेत. या नव्या फोनचे डिझाइन कसे असणार, याशिवाय याचा लुक आणि फिचर्स कोणकोणते असणार याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे. साधारणतः सप्टेंबर महिन्यात नवी आवृत्ती येत असते. त्यामुळे आता अनेक माहिती बाहेर येऊ लागली आहे. याच्या लुकची आणि वैशिष्ट्यांचीही तुफान चर्चा आहे.
iPhone 18 Pro च्या किमती वाढू शकतात
यावेळी Apple चे नवीन आयफोन खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. जागतिक बाजारपेठेत आयफोन निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मेमरी चिप्स, रॅम आणि इतर आवश्यक घटकांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. या वाढलेल्या खर्चामुळे कंपनीवर किमती वाढवण्यासाठी मोठा दबाव येत आहे. अलीकडेच, Apple ने आपल्या इतर काही उपकरणांच्या किमतीही वाढवल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम आगामी नवीन आयफोनच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.
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iOS 27 मध्ये प्रगत AI आणि स्मार्ट सिरी उपलब्ध होणार
ऍपलची आगामी नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम, iOS 27, पूर्णपणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वर आधारित असेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, याच्या आगमनाने फोनमधील सिरी पूर्वीपेक्षा अधिक बुद्धिमान आणि सक्रिय होईल. आता, सिरी केवळ तुमचा आवाजच ऐकणार नाही, तर स्क्रीनवर दिसणारे फोटो, व्हिडिओ आणि मजकूर देखील समजून घेईल, ज्यामुळे तुमची सर्व कामे अगदी कमी वेळात सोपी होतील.
iPhone 18 Pro आणि iPhone Air 2 ची प्रतीक्षा
जर लीक झालेल्या माहितीवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, आयफोन १८ प्रो मॉडेल सिरीज सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लॉन्च केली जाऊ शकते. जरी त्याच्या मुख्य डिझाइनमध्ये लक्षणीय बदल होणार नसला तरी, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी यावेळी ‘डार्क चेरी’ सारखा एक नवीन आणि सुंदर सिग्नेचर रंग दिसू शकतो. याव्यतिरिक्त, ॲपल आयफोन एअर २ वर देखील काम करत आहे, जो एक अतिशय पातळ, हलका आणि स्टायलिश स्मार्टफोन असेल आणि दिसण्याच्या बाबतीत इतर सर्वांना मागे टाकेल.
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