Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Iphone 18 Pro 4 Colours Leaked Ahead Of Launch Black Silver Dark Grey And Cherry Light Blue

Tech News: iPhone 18 Pro चे 4 नवे रंग झाले Leak, Cherry शेड बाजारात आणणार तुफान; Gen-Z साठी मार्केटमध्ये बवाल!

Updated On: Jun 04, 2026 | 11:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

आयफोन १८ प्रो सिरीजबाबत एक मोठी माहिती लीक झाली आहे. यामध्ये चार रंगांचे पर्याय आणि डिझाइनमध्ये किरकोळ बदल असतील असे म्हटले जात आहे. यातील चेरी रंग सर्वात प्रमुख असेल असे मानले जात आहे.

iPhone 18 Pro चे रंग झाले लीक (फोटो सौजन्य - Sony Dickson via GSMarena)

iPhone 18 Pro चे रंग झाले लीक (फोटो सौजन्य - Sony Dickson via GSMarena)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • iPhone 18 Pro चे नवे रंग झाले लीक 
  • चेरी लाईट ब्लू रंगाने बाजारात येणार तुफान 
  • नवा रंग कसा असणार नक्की पहा 
ॲपलचे फोन दरवर्षी अपडेट होतात आणि सप्टेंबरमध्ये त्याचे लाँच होते. मात्र याच्या मॉडेल्सची चर्चा संपूर्ण वर्षभर चालू असते. नव्या फोनमध्ये नक्की कोणते फिचर्स असणार आणि रंग असणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता असते. ॲपलच्या आगामी आयफोन १८ प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्सबद्दल नवीन माहिती समोर आली आहे. 

अहवालानुसार, हे स्मार्टफोन चेरी, लाईट ब्लू, डार्क ग्रे, ब्लॅक आणि सिल्व्हर या चार नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये येऊ शकतात. या वेळी चेरी रंगाची सर्वाधिक चर्चा आहे आणि त्याला एक नवीन सिग्नेचर शेड म्हणून सादर केले जात आहे. ही सिरीज सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. नुकतेच हे रंग कसे असतील त्याबाबत फोटो आणि माहिती लीक झाली आहे. 

४ नवीन रंगांचे पर्याय समोर 

टिपस्टर सनी डिक्सन आणि GSMArena यांच्या आयफोन १८ प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्सबद्दलच्या अहवालानुसार, हे फोन चेरी, लाईट ब्लू, डार्क ग्रे, ब्लॅक आणि सिल्व्हर फिनिश या चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये येऊ शकतात. सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चेरी रंगाला या वर्षीचा मुख्य शेड मानले जात आहे. हा रंग गेल्या वर्षीच्या कॉस्मिक ऑरेंजची जागा घेऊ शकतो. ॲपल दरवर्षी आपल्या प्रो मॉडेल्ससाठी एक विशेष रंग सादर करते आणि या वेळी चेरीला नवीन आयकॉनिक रंग म्हणून सादर केले जात आहे.

iPhone 16 vs iPhone 17: कमी किंमतीत जुना मॉडेल की जास्त पैसे खर्च करून लेटेस्ट आयफोन? तुम्ही कोणाची निवड करणार?

कॉस्मिक ऑरेंज रंग काढली जाण्याची चर्चा

लीक्सनुसार, आयफोन 17 प्रो सिरीजमध्ये दिसलेला कॉस्मिक ऑरेंज रंग आयफोन 18 प्रो मध्ये दिसणार नाही. हा रंग पूर्वी खूप लोकप्रिय होता आणि अनेक अँड्रॉइड ब्रँड्सनी अशाच प्रकारच्या छटा वापरल्या होत्या. तथापि, आता आलेल्या वृत्तांनुसार ॲपल हा रंग पुढे वापरणार नाही. त्याऐवजी, चेरी रंग नवीन आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनू शकतो. हा बदल ॲपलच्या रंग धोरणातील एक मोठे अपडेट मानले जात आहे, जरी कंपनीने अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.

डिझाइन आणि लाँचची वेळ

लीक झालेल्या डमी युनिट्सवरून असे सूचित होते की आयफोन 18 प्रो सिरीजचे डिझाइन मोठ्या प्रमाणात आयफोन 17 प्रो सारखेच राहण्याची शक्यता आहे. यात कोणतेही मोठे बदल नसले तरी, काही नवीन वैशिष्ट्यांवर चर्चा होत आहे. वृत्तांनुसार, डायनॅमिक आयलँड कमी केला जाऊ शकतो. कॅमेऱ्यामध्ये व्हेरिएबल ॲपर्चर तंत्रज्ञान असण्याचीही अपेक्षा आहे, ज्यामुळे फोटोग्राफीमध्ये आणखी सुधारणा होऊ शकते. लॉन्चच्या वेळेबद्दल बोलायचे झाल्यास, ॲपल सहसा सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात आपली नवीन आयफोन सिरीज सादर करते आणि आयफोन 18 सिरीजदेखील त्याच पद्धतीने लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.

Tech Tips: स्मार्टफोनचे जाड कव्हर बॅटरीवर करते परिणाम? एक चूक अन् होऊ शकतं मोठं नुकसान… जाणून घ्या तथ्य

Web Title: Iphone 18 pro 4 colours leaked ahead of launch black silver dark grey and cherry light blue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WhatsApp यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी! Status पोस्ट केल्यावरही ही चूक दुरुस्त करता येणार, कंपनी लाँच करणार नवे फिचर
1

WhatsApp यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी! Status पोस्ट केल्यावरही ही चूक दुरुस्त करता येणार, कंपनी लाँच करणार नवे फिचर

चार्जिंगची चिंता संपली! २० दिवसांपर्यंत बॅटरी लाईफ देणार Latest Smart Watch, जाणून घ्या नव्या स्मार्ट वॉचची खासियत
2

चार्जिंगची चिंता संपली! २० दिवसांपर्यंत बॅटरी लाईफ देणार Latest Smart Watch, जाणून घ्या नव्या स्मार्ट वॉचची खासियत

लाँचपूर्वीच समोर आली Realme P4R ची किंमत! 8000mAh बॅटरी आणि या दमदार फीचर्सने असणार सुसज्ज… जाणून घ्या सविस्तर
3

लाँचपूर्वीच समोर आली Realme P4R ची किंमत! 8000mAh बॅटरी आणि या दमदार फीचर्सने असणार सुसज्ज… जाणून घ्या सविस्तर

शॉपिंग करा अन् Netflix फ्री मिळवा! Flipkart च्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा… या यूजर्सना मिळणार फायदा
4

शॉपिंग करा अन् Netflix फ्री मिळवा! Flipkart च्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा… या यूजर्सना मिळणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tech News: iPhone 18 Pro चे 4 नवे रंग झाले Leak, Cherry शेड बाजारात आणणार तुफान; Gen-Z साठी मार्केटमध्ये बवाल!

Tech News: iPhone 18 Pro चे 4 नवे रंग झाले Leak, Cherry शेड बाजारात आणणार तुफान; Gen-Z साठी मार्केटमध्ये बवाल!

Jun 04, 2026 | 11:00 AM
Thane Crime: संतापजनक! आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय चिमुकल्याची अमानुष मारहाण करून घेतला जीव; नैसर्गिक मृत्यूचा केला बनाव

Thane Crime: संतापजनक! आईच्या प्रियकराने ४ वर्षीय चिमुकल्याची अमानुष मारहाण करून घेतला जीव; नैसर्गिक मृत्यूचा केला बनाव

Jun 04, 2026 | 10:59 AM
‘या’ फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे

‘या’ फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे

Jun 04, 2026 | 10:44 AM
Ashok Saraf Birthday Special: अशोक सराफ यांचे ‘हे’ ५ TOP सुपरहिट कॉमेडी चित्रपट, जे पाहून तुम्ही आजही खळखळून हसाल

Ashok Saraf Birthday Special: अशोक सराफ यांचे ‘हे’ ५ TOP सुपरहिट कॉमेडी चित्रपट, जे पाहून तुम्ही आजही खळखळून हसाल

Jun 04, 2026 | 10:37 AM
Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियाला मोठा धक्का; क्रीमिया द्विकल्पावर हल्ल्यामुळे तणाव वाढला

Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियाला मोठा धक्का; क्रीमिया द्विकल्पावर हल्ल्यामुळे तणाव वाढला

Jun 04, 2026 | 10:34 AM
Pune Police Transfer: पुणे पोलिसांची जम्बो बदली यादी जाहीर: कोथरूड, फरासखानासह महत्त्वाच्या ठाण्यांचे अधिकारी बदलले

Pune Police Transfer: पुणे पोलिसांची जम्बो बदली यादी जाहीर: कोथरूड, फरासखानासह महत्त्वाच्या ठाण्यांचे अधिकारी बदलले

Jun 04, 2026 | 10:33 AM
Share Market Fall: धाडकन कोसळला शेअर बाजार, सलग दुसऱ्या दिवशी Sensex 500 अंकानी घसरला; इन्फोसिस – सनफार्मावर गदा

Share Market Fall: धाडकन कोसळला शेअर बाजार, सलग दुसऱ्या दिवशी Sensex 500 अंकानी घसरला; इन्फोसिस – सनफार्मावर गदा

Jun 04, 2026 | 10:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM