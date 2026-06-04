Tech News: iPhone 18 Pro चे 4 नवे रंग झाले Leak, Cherry शेड बाजारात आणणार तुफान; Gen-Z साठी मार्केटमध्ये बवाल!

अहवालानुसार, हे स्मार्टफोन चेरी, लाईट ब्लू, डार्क ग्रे, ब्लॅक आणि सिल्व्हर या चार नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये येऊ शकतात. या वेळी चेरी रंगाची सर्वाधिक चर्चा आहे आणि त्याला एक नवीन सिग्नेचर शेड म्हणून सादर केले जात आहे. ही सिरीज सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. नुकतेच हे रंग कसे असतील त्याबाबत फोटो आणि माहिती लीक झाली आहे.
४ नवीन रंगांचे पर्याय समोर
टिपस्टर सनी डिक्सन आणि GSMArena यांच्या आयफोन १८ प्रो आणि आयफोन १८ प्रो मॅक्सबद्दलच्या अहवालानुसार, हे फोन चेरी, लाईट ब्लू, डार्क ग्रे, ब्लॅक आणि सिल्व्हर फिनिश या चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये येऊ शकतात. सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चेरी रंगाला या वर्षीचा मुख्य शेड मानले जात आहे. हा रंग गेल्या वर्षीच्या कॉस्मिक ऑरेंजची जागा घेऊ शकतो. ॲपल दरवर्षी आपल्या प्रो मॉडेल्ससाठी एक विशेष रंग सादर करते आणि या वेळी चेरीला नवीन आयकॉनिक रंग म्हणून सादर केले जात आहे.
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कॉस्मिक ऑरेंज रंग काढली जाण्याची चर्चा
लीक्सनुसार, आयफोन 17 प्रो सिरीजमध्ये दिसलेला कॉस्मिक ऑरेंज रंग आयफोन 18 प्रो मध्ये दिसणार नाही. हा रंग पूर्वी खूप लोकप्रिय होता आणि अनेक अँड्रॉइड ब्रँड्सनी अशाच प्रकारच्या छटा वापरल्या होत्या. तथापि, आता आलेल्या वृत्तांनुसार ॲपल हा रंग पुढे वापरणार नाही. त्याऐवजी, चेरी रंग नवीन आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनू शकतो. हा बदल ॲपलच्या रंग धोरणातील एक मोठे अपडेट मानले जात आहे, जरी कंपनीने अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.
डिझाइन आणि लाँचची वेळ
लीक झालेल्या डमी युनिट्सवरून असे सूचित होते की आयफोन 18 प्रो सिरीजचे डिझाइन मोठ्या प्रमाणात आयफोन 17 प्रो सारखेच राहण्याची शक्यता आहे. यात कोणतेही मोठे बदल नसले तरी, काही नवीन वैशिष्ट्यांवर चर्चा होत आहे. वृत्तांनुसार, डायनॅमिक आयलँड कमी केला जाऊ शकतो. कॅमेऱ्यामध्ये व्हेरिएबल ॲपर्चर तंत्रज्ञान असण्याचीही अपेक्षा आहे, ज्यामुळे फोटोग्राफीमध्ये आणखी सुधारणा होऊ शकते. लॉन्चच्या वेळेबद्दल बोलायचे झाल्यास, ॲपल सहसा सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात आपली नवीन आयफोन सिरीज सादर करते आणि आयफोन 18 सिरीजदेखील त्याच पद्धतीने लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.
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