काय सांगता! हे iPhone मॉडेल ठरले जगातील सर्वाधिक विकला जाणारा स्मार्टफोन! ही आहेत कारणं, वाचून तुम्हीही व्हाल थक्क

iPhone17 ने पुन्हा एकदा सर्वांना चकित केलं आहे. हे आयफोन मॉडेल जगातील सर्वाधिक विकला जाणारा स्मार्टफोन ठरले आहे. इतकंच नाही तर या यादीमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी देखील अ‍ॅपल प्रोडक्ट्सच आहेत.

Updated On: May 06, 2026 | 10:09 AM
  • 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत आयफोन 17 ने 6% मार्केट शेअर मिळवत जागतिक स्तरावर पहिला क्रमांक मिळवला.
  • 120Hz डिस्प्ले, A19 चिपसेट आणि उत्कृष्ट कॅमेरा यामुळे फोनचा परफॉर्मन्स आणि अनुभव अधिक सुधारला.
  • ब्रँड व्हॅल्यू, ऑप्टिमायझेशन आणि प्रीमियम फीचर्समुळे आयफोन 17 ची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली.
गेल्या वर्षी टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या टेक ईव्हेंटमध्ये कंपनीने आयफोन 17 सिरीज लाँच केली होती. या सिरीजमधील ‘कॉस्मिक ऑरेंज’ शेड वाले प्रो मॉडेल्स आणि आतापर्यंतचा जगातील सर्वात पातळ आयफोन एअरने लोकांचे लक्ष वेधले. आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, iPhone 17 आतापर्यंतचा जगातील सर्वाधिक विक्री झालेला स्मार्टफोन ठरला आहे.

रिपोर्टनुसार, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत आयफोन 17 ग्लोबल मार्केटमध्ये अव्वल होता. त्याने 6% बाजारपेठेतील हिस्सा मिळवला आणि चीन व अमेरिकेसारख्या बाजारपेठांमध्ये दुहेरी अंकी वाढ नोंदवली. आयफोन 17 ने त्याच्या आधीच्या मॉडेल आयफोन 16 ची जागा घेतली, जो गेल्यावर्षी भारतासह जगभरात अव्वल स्थानी होता. पहिल्या स्थानी आयफोन 17, दुसऱ्या स्थानी आयफोन 17 प्रो मॅक्स आणि तिसऱ्या स्थानी आयफोन 17 प्रो आहे. टॉप तीन मॉडेल्समध्ये अ‍ॅपलनी आपला दबदबा निर्माण केला आहे. आयफोन 17 च्या यशामागील कारण तुम्हाला माहिती आहे का? (फोटो सौजन्य – Pinterest)

अनेक वर्षांपासून पाहिजे असलेला बदल

आयफोन 17 लाँच होण्यापूर्वी बेस मॉडल केवळ 60Hz डिस्प्लेपर्यंत मर्यादित होता. सॅमसंगने 2020 मध्येच Galaxy S20 सीरीजसह 120Hz देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र तरी देखील अ‍ॅपल त्यांच्या जुन्या 60Hz वरच अडकला होता. मात्र कंपनीने आयफोन 17 मध्ये प्रोमोशन टेक्नोलॉजीचा वापर करत पुन्हा एकदा आघाडी घेतली. आता आयफोनचा डिस्प्ले 120Hz पासून 1Hz पर्यंत स्विच होऊ शकतो. यामुळे केवळ चांगला अनुभवच मिळत नाही तर बॅटरीची देखील बचत केली जाते.

दमदार परफॉर्मंस

आयफोन 17 मध्ये अ‍ॅपलची A19 चिपसेट देण्यात आली आहे. ही चिपसेट प्रो मॉडल्सच्या A19 प्रो इतकी पावरफुल नसली. तरी देखील हेवी यूजर्ससाठी ही पुरेसी आहे. ‘जेनशिन इम्पॅक्ट’ सारख्या जास्त संसाधने लागणाऱ्या गेम्स खेळतानाही हे डिव्हाइस आपल्या बजेट अँड्रॉइड स्पर्धकांपेक्षा चांगली कामगिरी करते. सामान्य यूजरला शक्तीची कमतरता जाणवणार नाही.

किंमतीच्या हिशोबाने उत्तम कॅमेरे

आयफोन 17 मध्ये कंपनीने टेलीफोटो लेंस दिला नसला तरी देखील ड्युअल रिअर कॅमेरे आहेत. जे एक 48 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी आणि 48 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. हे दोन्ही कॅमेरा उत्कृष्ट कामगिरी करतात. लो लाईटमध्ये देखील रिझल्ट्स अचूक असतात आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमध्ये आयफोन आजही सर्वात पुढे आहे. या फोनमधील नवीन 18-मेगापिक्सेल सेंटर-स्टेज सेल्फी कॅमेरा म्हणजे कमाल. हा सेंसर ग्रुप सेल्फी नंतर आपोआप वर्टिकल किंवा हॉरिजॉन्टल फ्रेममध्ये एडजस्ट होतो. हे फीचर सध्या कोणत्याही अँड्रॉईड फोनमध्ये नाही.

पावरफुल बॅटरी

बॅटरी आणि चार्जिंगसाठी आयफोन नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. आयफोन 17 मध्ये 3,692mAh दिली आहे. ही बॅटरी वनप्लसच्या 15 7,300mAh बॅटरीच्या तुलनेत कमी पावरफुल वाटत असली तरी अ‍ॅपलच्या सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशनमुळे ही बॅटरी एकदा चार्ज केल्यानंतर संपूर्ण दिवस कोणत्याही समस्येशिवाय सुरु राहते.

ब्रँड

भारतासारख्या स्मार्टफोन बाजारांमध्ये प्रिमियम सेगमेंटमध्ये अ‍ॅपल नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. आयफोनची क्रेझ वाढण्याचं सर्वात मुख्य कारण म्हणजे ब्रँड. ब्रँड व्हॅल्यू आणि प्रिमियम अनुभव यामुळे अनेक लोकं आयफोन खरेदी करण्याकडे आकर्षित होतात.

