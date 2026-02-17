Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दिल्लीत एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन! भारत बनणार जगाचे AI केंद्र, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे एआय इम्पॅक्ट समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे. आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात ४५ हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 09:28 AM
  • इंडिया एआय मिशन अंतर्गत १०,३७२ कोटींची गुंतवणूक
  • एआय समिटमध्ये जागतिक राजकीय नेते, तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि संशोधन समुदायांचा सहभाग
  • ३० हून अधिक भारत-विशिष्ट एआय अर्जाना मान्यता
एआयवर चर्चा करण्यासाठी जगाला एकत्र आणणे ही काळाची गरज आहे. भारत एआयच्या बाबतीत जगाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे एआय इम्पॅक्ट समिटचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, मी जगभरातील सर्व नेते, उद्योग प्रतिनिधी, नवोन्मेषक, धोरणकर्ते, संशोधक आणि तंत्रज्ञान प्रेमींचे या समिटमध्ये स्वागत करतो. भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) शी संबंधित परिवर्तनात आघाडीवर आहे. एआयच्या क्षेत्रात भारताची प्रगती महत्वाकांक्षा आणि जबाबदारी दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

भारतातील एआय विकासावर भर

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिया एआय मिशन अंतर्गत १०,३७२ कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या उपक्रमात शेअर्ड कॉम्प्युट अ‍ॅक्सेससाठी ३८,००० हून अधिक जीपीयूचा समावेश करण्यात आला आहे. बारा भारतीय फाउंडेशन मॉडेल विकसित केले जात आहेत आणि ३० हून अधिक भारत-विशिष्ट एआय अर्जांना मान्यता देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, लक्ष्यत कार्यक्रमांद्वारे मोठ्या संख्येने पदवीधर, पदव्युत्तर आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला जात आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

एआय इम्पॅक्ट एक्स्पोचेही आयोजन

एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये विविध कार्यसमूह आणि विषयगत सत्रांद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. या ठिकाणी ७०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर पसरलेला एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो देखील आयोजित केला जातो आणि शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये एआय अनुप्रयोग प्रदर्शित केले जातात.

समिटमध्ये ४५ हून अधिक देशांचा सहभाग

नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या एआय समिटमध्ये जागतिक राजकीय नेते, तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि संशोधन समुदायांचा सहभाग आहे. वृत्तानुसार, ४५ हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मैक्रॉन, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय नेते सहभागी होत आहेत. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि ओपनएआयचे प्रमुख सॅम ऑल्टमन यांच्यासह विविध जागतिक एआय कंपन्यांचे प्रतिनिधी देखील या कार्यक्रमात उपस्थित राहतील. नवी दिल्लीमध्ये आयोजित करणाऱ्या कार्यक्रमाकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.

