पुण्यातील राजकीय राड्यानंतर पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय; ‘आता यापुढे…’

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी काँग्रेस भवनासमोर आंदोलन केले.

Updated On: Feb 17, 2026 | 11:40 AM
पुणे : पुण्यात रविवारी काँग्रेस भवन परिसरात झालेल्या आंदोलनानंतर जोरदार राडा झाला होता. यात दगडफेकही झाली होती. भाजप विरुद्ध काँग्रेस कार्यकर्ते समोर येत एकमेकांना भिडले होते. या आंदोलनानंतर पुणे पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढील काळात विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि पक्ष कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी काँग्रेस भवनासमोर आंदोलन केले. यावेळी भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केली. या घटनेत काँग्रेसचे तीन, तसेच भाजपचे दोन असे पाच कार्यकर्ते किरकोळ जखमी झाले. दोन पोलीस कर्मचारी, दोन पत्रकार किरकोळ जखमी झाले. याप्रकरणी भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी परस्परविरोधी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल केल्या. यानंतर पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी हे आदेश दिले आहेत.

यावेळी ते म्हणाले, ‘काँग्रेस भवन परिसरातील आंदोलन शांतपणे पार पडेल, असा अंदाज होता. घोषणाबाजी केली जाईल, अशी शक्यता होती. आंदोलनस्थळी पोलिसांनी बंदोबस्तही तैनात केला होता. मात्र, कार्यकर्त्यांची झटापट झाली. दगडफेक करण्यत आल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. पोलिसांनी त्वरीत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. मात्र, यापुढील काळात कोणताही पक्ष, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना राजकीय पक्षाचे कार्यालय किंवा राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही’.

पोलिसांसमोरच झाली होती दगडफेक

पुण्यातील काँग्रेस भवन परिसरात भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याचा प्रकार रविवारी घडला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसभवनावर दगडफेक केली, यावेळी एक महिला पोलिस कर्मचारी आणि काँग्रेस कार्यकर्ता जखमी झाल्याची माहिती आहे. काँग्रेस(Congress) कार्यकर्त्यांकडून पोलिसांसमोरच ही दगडफेक झाल्याचा आरोप केला आहे.

हेदेखील वाचा : Tipu Sultan Controversy: ‘हर्षवर्धन सपकाळ यांना तात्काळ अटक करा!” टिपू सुलतानशी तुलनेवरून हेमंत पाटील आक्रमक

Published On: Feb 17, 2026 | 11:40 AM

