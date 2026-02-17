India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या

दिल्लीत एआय इम्पॅक्ट समिटचे उद्घाटन! भारत बनणार जगाचे AI केंद्र, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
न्यू यूपीआई वन वर्ल्ड सेवा एक प्रीपेड डिजिटल वॉलेट आहे, जी दुसऱ्या देशातील प्रवाशांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. हि सर्विस दुसऱ्या देशातील यूजर्सना यूपीआई क्यूआर कोड स्कॅन करून वास्तविक वेळेत पर्सन टू मर्चेट पेमेंट करण्याची सुविधा प्रदान करणार आहे. या सर्विसचा वापर करण्यासाठी यूजर्सना भारतीय मोबाईल नंबर किंवा लोकल बँक खात्यामध्ये अकाऊंट सुरु करण्याची देखील गरज नाही. ही सुविधा 40 हून अधिक देशातील प्रतिनिधींसाठी सुरु करण्यात आली आहे. याशिवाय, एनपीसीआयने आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना मदत करण्यासाठी पायलट उपक्रम म्हणून ही सेवा सुरू केली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
जर तुम्ही एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि किंवा यूजर म्हणून सहभागी होणार असाल तर तुम्ही ऑथराइज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर्सद्वारे वॉलेटचा वापर करू शकणार आहात. ही सर्विस नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि भारत मंडपममधील एनपीसीआय मंडप येथे उपलब्ध आहे.
स्टेप-1: सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये यूपीआय अॅप डाऊनलोड करा.
स्टेप-2: अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण करावी लागणार आहे.
स्टेप-3: तीसऱ्या स्टेपमध्ये पासपोर्ट आणि वीजा डिटेल्स सबमिट करावे लागणार आहेत.
स्टेप-4: सेल्फी अपलोड करून आणि यूपीआई पिन सेट करून ओळख व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
स्टेप-5: सिस्टम जेव्हा तुम्ही केलेली विनंती स्विकारेल, तुम्हाला एक यूनीक यूपीआई आईडी मिळेल.
स्टेप-6: यूपीआय वॉलेटमध्ये इंटरनॅशनल डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करून रक्कम लोड करू शकता.
स्टेप-7: प्रति ट्रांजेक्शनची मॅक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये आहे, यूजर्स हे वॉलेट दर महिन्याला दोनदा लोड करू शकतात आणि मासिक मर्यादा 50,000 रुपये आहे.
एनपीसीआईचा उद्देश असा आहे की, इतर देशातील यूजर्स या सर्विसच्या मदतीने भारतातील डिजिटस पेमेंट सिस्टमला अगदी सहजपणे अॅक्सेस करू शकणार आहे. अनेकदा परदेशी पाहुण्यांना भारतातील स्थानिक पेमेंट सिस्टममध्ये समस्या येतात आणि या यूपीआई क्यूआर कोडद्वारे पेमेंट केल्याने त्यांना या समस्यांपासून सुटका मिळू शकते.