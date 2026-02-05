इंटरनेटवर नेहमी का द्यावा लागतो CAPTCHA? नक्की काय आहे याचे महत्त्व

CAPTCHA म्हणजे काय?
CAPTCHA म्हणजे कॉम्प्युटर आणि ह्युमन्स अपार्ट सांगण्यासाठी कॉम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्युरिंग टेस्ट. ही एक प्रकारची चाचणी आहे जी मानव पूर्ण करू शकतात, परंतु मशीन्स किंवा बॉट्स उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. एक प्रकारे, कॅप्चा आपल्याला हॅकर्स आणि इंटरनेटवरील त्यांच्या बॉट्सपासून संरक्षण करतो.
CAPTCHA ची आवश्यकता का आहे?
इंटरनेटवर आपल्याला हानी पोहोचवू शकणाऱ्या स्वयंचलित प्रोग्राम किंवा बॉट्सपासून संरक्षण करण्यासाठी कॅप्चा आवश्यक आहे. याचा विचार असा करा: कॅप्चाशिवाय, हॅकर्स बॉट्स किंवा ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स वापरून कोणत्याही वेबसाइटच्या कमेंट सेक्शन किंवा ईमेल लिस्टमध्ये लाखो बनावट मेसेज पोस्ट करू शकतात.
तुम्ही कदाचित लक्षात घेतले असेल की मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या सेल किंवा ट्रेन तिकिट बुक करताना, तुम्हाला कॅप्चा भरण्यास सांगितले जाते. हे स्क्रिप्ट किंवा बॉटला एका सेकंदात सर्व सीट किंवा आयटम बुक करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि खऱ्या ग्राहकांना संधी देण्यासाठी आहे. त्याचप्रमाणे, हॅकर्स बॉट्सचा वापर करून तुमचा पासवर्ड अंदाज लावण्यासाठी लाखो संयोजने वापरून पाहतात. अशा परिस्थितीत, कॅप्चा बॉट्सना तुमचा पासवर्ड अंदाज लावण्यापासून रोखतो कारण ते तो सोडवू शकत नाहीत.
Google तुमचे काम मोफत
तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल की जेव्हा तुम्ही कॅप्चामध्ये सायकली, बस किंवा कार शोधता तेव्हा तुम्ही Google च्या AI ला कार, बस किंवा सायकली कशा दिसतात हे समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षण देत आहात. अशा प्रकारे, Google तुमचे काम तुम्हाला नकळत त्याच्या AI ला प्रशिक्षित करण्यासाठी घेते.
