इंटरनेटवर नेहमी का द्यावा लागतो CAPTCHA? नक्की काय आहे याचे महत्त्व

सुरक्षित इंटरनेट वापरासाठी कॅप्चा ही एक छोटीशी किंमत आहे. हे हॅकर्स आणि त्यांच्या बॉट्सपासून तुमचे संरक्षण करते. कॅप्चामध्ये विचारलेले कोडे सोडवणे बॉट्सना अशक्य आहे. नक्की काय आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 05, 2026 | 10:17 AM
Captcha नक्की काय आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • सुरक्षित इंटरनेट वापरासाठी कॅप्चा 
  • कॅप्चा कशासाठी वापरला जातो
  • कॅप्चा म्हणजे नक्की काय 
तुमच्या मनात हा प्रश्न येतो का? इंटरनेटवर सर्वत्र तुम्हाला माणूस असल्याचे सिद्ध करण्यास का सांगितले जाते? आपण कॅप्चाबद्दल बोलत आहोत. जेव्हा सुपरकॉम्प्युटर आणि AI सारख्या तंत्रज्ञान अस्तित्वात असतात, तेव्हा आपल्याला अस्पष्ट प्रतिमा किंवा शब्द कोडी सोडवून आपली मानवता का सिद्ध करावी लागते? जर हा प्रश्न उद्भवला तर आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, कॅप्चा हे इंटरनेटच्या सीमेवर डिजिटल सैनिक आहेत, जे आपल्या सायबर जगाचे विनाशापासून संरक्षण करतात. मशीन्सना कॅप्चा कोडी सोडवणे जवळजवळ अशक्य आहे. म्हणूनच कॅप्चा आपल्याला इंटरनेटवरील बॉट्सपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. अनेकदा हॅकर्सचा धोका असतो आणि यासाठी नेटवर बरेचदा कॅप्चा वापरले जाते.

CAPTCHA म्हणजे काय?

CAPTCHA म्हणजे कॉम्प्युटर आणि ह्युमन्स अपार्ट सांगण्यासाठी कॉम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्युरिंग टेस्ट. ही एक प्रकारची चाचणी आहे जी मानव पूर्ण करू शकतात, परंतु मशीन्स किंवा बॉट्स उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. एक प्रकारे, कॅप्चा आपल्याला हॅकर्स आणि इंटरनेटवरील त्यांच्या बॉट्सपासून संरक्षण करतो.

I’m not a robot: एका वाक्यावर क्लिक करताच कसं समजतं तुम्ही माणूस आहात की रोबोट? या स्मार्ट प्रोसेसमध्ये दडलंय बरंच काही

CAPTCHA ची आवश्यकता का आहे?

इंटरनेटवर आपल्याला हानी पोहोचवू शकणाऱ्या स्वयंचलित प्रोग्राम किंवा बॉट्सपासून संरक्षण करण्यासाठी कॅप्चा आवश्यक आहे. याचा विचार असा करा: कॅप्चाशिवाय, हॅकर्स बॉट्स किंवा ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स वापरून कोणत्याही वेबसाइटच्या कमेंट सेक्शन किंवा ईमेल लिस्टमध्ये लाखो बनावट मेसेज पोस्ट करू शकतात.

तुम्ही कदाचित लक्षात घेतले असेल की मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या सेल किंवा ट्रेन तिकिट बुक करताना, तुम्हाला कॅप्चा भरण्यास सांगितले जाते. हे स्क्रिप्ट किंवा बॉटला एका सेकंदात सर्व सीट किंवा आयटम बुक करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि खऱ्या ग्राहकांना संधी देण्यासाठी आहे. त्याचप्रमाणे, हॅकर्स बॉट्सचा वापर करून तुमचा पासवर्ड अंदाज लावण्यासाठी लाखो संयोजने वापरून पाहतात. अशा परिस्थितीत, कॅप्चा बॉट्सना तुमचा पासवर्ड अंदाज लावण्यापासून रोखतो कारण ते तो सोडवू शकत नाहीत.

Google तुमचे काम मोफत 

तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल की जेव्हा तुम्ही कॅप्चामध्ये सायकली, बस किंवा कार शोधता तेव्हा तुम्ही Google च्या AI ला कार, बस किंवा सायकली कशा दिसतात हे समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षण देत आहात. अशा प्रकारे, Google तुमचे काम तुम्हाला नकळत त्याच्या AI ला प्रशिक्षित करण्यासाठी घेते.

वेबसाईट लॉग इन करताना येणारं CAPTCHA नक्की आहे तरी काय? कशा प्रकारे करतं काम? जाणून घ्या

Published On: Feb 05, 2026 | 10:17 AM

इंटरनेटवर नेहमी का द्यावा लागतो CAPTCHA? नक्की काय आहे याचे महत्त्व

