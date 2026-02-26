बाजारात आली Portronics ची नवीन Power Bank ‘मोझी १०’! आता लवकर होईल मोबाईल चार्ज

Portronics ने आपली नवीन अल्ट्रा-कॉम्पॅक्ट पॉवर बँक ‘मोझी १०’ बाजारात लाँच केली असून, जलद चार्जिंग आणि पोर्टेबिलिटीचा उत्तम समतोल यात साधण्यात आला आहे. हलकी, लहान आणि वापरण्यास सोपी अशी ही पॉवर बँक विशेषतः अशा ग्राहकांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे, ज्यांना जड उपकरणांशिवाय विश्वासार्ह चार्जिंगचा पर्याय हवा असतो. अवघे १६० ग्रॅम वजन आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइनमुळे ती सहज खिशात किंवा हातात मावते, त्यामुळे प्रवासादरम्यानही ती सहज वापरता येते.
या पॉवर बँकमध्ये १५W फास्ट मॅग्नेटिक वायरलेस चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. मजबूत मॅग्नेटिक होल्डमुळे वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करणाऱ्या स्मार्टफोन्ससाठी ती अत्यंत उपयुक्त ठरते. तसेच, वायर्ड चार्जिंग पसंत करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी २०W टाइप-C पीडी आउटपुटची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे जलद आणि प्रभावी चार्जिंग अनुभव मिळतो.
या डिव्हाइसचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे द्वि-दिशात्मक चार्जिंग. टाइप-C पोर्ट इनपुट आणि आउटपुट दोन्ही म्हणून काम करतो, त्यामुळे पॉवर बँक स्वतःही वेगाने चार्ज होते आणि इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्यासाठीही उपयोगी पडते. यासोबत वेगळे करता येणारी टाइप-C केबल दिली असून, वेगवेगळे अॅक्सेसरीज सोबत ठेवण्याची गरज कमी होते.
याशिवाय, एलईडी बॅटरी इंडिकेटरमुळे उर्वरित चार्जची माहिती सहज मिळते. एकूणच, ‘मोझी १०’ ही पॉवर बँक आधुनिक वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली असून, तिचे आकर्षक डिझाइन, हलके वजन आणि फास्ट चार्जिंग फीचर्स यामुळे ती दैनंदिन वापरासाठी एक प्रभावी आणि सोयीस्कर पर्याय ठरू शकते.
Portronics च्या आणखीन काही पॉवर बँक ही आहे चर्चेत
Portronics च्या ‘मोझी १०’सोबतच कंपनीच्या आणखी काही पॉवर बँक्सही सध्या बाजारात चर्चेत आहेत. आधुनिक फीचर्स, आकर्षक डिझाइन आणि परवडणारी किंमत यामुळे या डिव्हाइसेसला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यामध्ये ‘Indo 10D’ ही पॉवर बँक विशेष लक्ष वेधून घेते. मोठ्या कॅपॅसिटीसह ही पॉवर बँक एकाच वेळी अनेक डिव्हाइसेस चार्ज करू शकते. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटीमुळे ती दीर्घकाळ वापरासाठी योग्य मानली जाते. तसेच ‘Luxcell B 10K’ ही पॉवर बँकही लोकप्रिय ठरत आहे. स्लिम डिझाइन, हलके वजन आणि सुरक्षित चार्जिंग फीचर्समुळे ही पॉवर बँक दैनंदिन वापरासाठी सोयीची आहे. यामध्ये ओव्हरचार्जिंग आणि शॉर्ट सर्किटपासून संरक्षण देणारी सिस्टिम दिली आहे.
याशिवाय ‘Power Plate 10’ ही मॅग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट असलेली पॉवर बँक देखील चर्चेत आहे.