Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

बाजारात आली Portronics ची नवीन Power Bank ‘मोझी १०’! आता लवकर होईल मोबाईल चार्ज

Portronics ने ‘मोझी १०’ ही अल्ट्रा-कॉम्पॅक्ट पॉवर बँक लाँच करताच ती बाजारात चर्चेचा विषय ठरली आहे. १५W मॅग्नेटिक वायरलेस आणि २०W टाइप-C फास्ट चार्जिंगमुळे ती वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त ठरते.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:06 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Portronics ने आपली नवीन अल्ट्रा-कॉम्पॅक्ट पॉवर बँक ‘मोझी १०’ बाजारात लाँच केली असून, जलद चार्जिंग आणि पोर्टेबिलिटीचा उत्तम समतोल यात साधण्यात आला आहे. हलकी, लहान आणि वापरण्यास सोपी अशी ही पॉवर बँक विशेषतः अशा ग्राहकांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे, ज्यांना जड उपकरणांशिवाय विश्वासार्ह चार्जिंगचा पर्याय हवा असतो. अवघे १६० ग्रॅम वजन आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइनमुळे ती सहज खिशात किंवा हातात मावते, त्यामुळे प्रवासादरम्यानही ती सहज वापरता येते.

Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच

या पॉवर बँकमध्ये १५W फास्ट मॅग्नेटिक वायरलेस चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. मजबूत मॅग्नेटिक होल्डमुळे वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करणाऱ्या स्मार्टफोन्ससाठी ती अत्यंत उपयुक्त ठरते. तसेच, वायर्ड चार्जिंग पसंत करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी २०W टाइप-C पीडी आउटपुटची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे जलद आणि प्रभावी चार्जिंग अनुभव मिळतो.

या डिव्हाइसचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे द्वि-दिशात्मक चार्जिंग. टाइप-C पोर्ट इनपुट आणि आउटपुट दोन्ही म्हणून काम करतो, त्यामुळे पॉवर बँक स्वतःही वेगाने चार्ज होते आणि इतर डिव्हाइसेस चार्ज करण्यासाठीही उपयोगी पडते. यासोबत वेगळे करता येणारी टाइप-C केबल दिली असून, वेगवेगळे अॅक्सेसरीज सोबत ठेवण्याची गरज कमी होते.

याशिवाय, एलईडी बॅटरी इंडिकेटरमुळे उर्वरित चार्जची माहिती सहज मिळते. एकूणच, ‘मोझी १०’ ही पॉवर बँक आधुनिक वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली असून, तिचे आकर्षक डिझाइन, हलके वजन आणि फास्ट चार्जिंग फीचर्स यामुळे ती दैनंदिन वापरासाठी एक प्रभावी आणि सोयीस्कर पर्याय ठरू शकते.

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Portronics च्या आणखीन काही पॉवर बँक ही आहे चर्चेत

Portronics च्या ‘मोझी १०’सोबतच कंपनीच्या आणखी काही पॉवर बँक्सही सध्या बाजारात चर्चेत आहेत. आधुनिक फीचर्स, आकर्षक डिझाइन आणि परवडणारी किंमत यामुळे या डिव्हाइसेसला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यामध्ये ‘Indo 10D’ ही पॉवर बँक विशेष लक्ष वेधून घेते. मोठ्या कॅपॅसिटीसह ही पॉवर बँक एकाच वेळी अनेक डिव्हाइसेस चार्ज करू शकते. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटीमुळे ती दीर्घकाळ वापरासाठी योग्य मानली जाते. तसेच ‘Luxcell B 10K’ ही पॉवर बँकही लोकप्रिय ठरत आहे. स्लिम डिझाइन, हलके वजन आणि सुरक्षित चार्जिंग फीचर्समुळे ही पॉवर बँक दैनंदिन वापरासाठी सोयीची आहे. यामध्ये ओव्हरचार्जिंग आणि शॉर्ट सर्किटपासून संरक्षण देणारी सिस्टिम दिली आहे.

याशिवाय ‘Power Plate 10’ ही मॅग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट असलेली पॉवर बँक देखील चर्चेत आहे.

Web Title: Portronics new power bank mozy 10 launched in the market

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 08:06 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाजारात आली Portronics ची नवीन Power Bank ‘मोझी १०’! आता लवकर होईल मोबाईल चार्ज

बाजारात आली Portronics ची नवीन Power Bank ‘मोझी १०’! आता लवकर होईल मोबाईल चार्ज

Feb 26, 2026 | 08:06 PM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
पहिल्या पत्नीला भेटतो म्हणून वाद; दुसऱ्या पत्नीचा नाक अन् तोंड दाबून खून

पहिल्या पत्नीला भेटतो म्हणून वाद; दुसऱ्या पत्नीचा नाक अन् तोंड दाबून खून

Feb 26, 2026 | 08:00 PM
Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाहीर, 100 टक्के थकीत रक्कम ‘या’ तारखेपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाहीर, 100 टक्के थकीत रक्कम ‘या’ तारखेपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन

Feb 26, 2026 | 07:57 PM
मुलींसाठी खुशखबर! आता ‘ही’ कंपनी गुलाबी रंगात लॉंच करणार जबरदस्त स्मार्टफोन; काय असणार खास?

मुलींसाठी खुशखबर! आता ‘ही’ कंपनी गुलाबी रंगात लॉंच करणार जबरदस्त स्मार्टफोन; काय असणार खास?

Feb 26, 2026 | 07:56 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM