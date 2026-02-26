Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच

Upcoming Smartphones in India: Realme Narzo Power 5G मार्चमध्ये लाँच होणार आहे. हा फोन शक्तिशाली 10001mAh बॅटरीने भरलेला असेल. हा फोन कधी लाँच होईल आणि त्यात कोणते फीचर्स असतील जाणून घ्या...

Updated On: Feb 26, 2026 | 03:41 PM
Upcoming Smartphones in India Marathi News : स्मार्टफोन हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. काम, मनोरंजन, सोशल मीडिया, बँकिंग आणि नेव्हिगेशन हे सर्व त्यांच्यावर अवलंबून असतात.पण जेव्हा बॅटरीची क्षमता कमी होऊ लागते, तेव्हा आपण अनेकदा नवीन बॅटरी किंवा नवीन फोन घेण्याचा विचार करत असतो. जर तुम्ही नवीन फोन घेण्याचा विचार करत असा तर, Realme आता १०००१mAh बॅटरी असलेल्या स्मार्टफोनवर लक्ष केंद्रित करत आहे. १०००१mAh बॅटरीसह Realme P4 Power 5G लाँच केल्यानंतर, कंपनी आता १०००१mAh बॅटरीसह आणखी एक नवीन फोन लाँच करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने पुष्टी केली आहे की Realme Narzo Power 5G पुढील महिन्यात मोठ्या बॅटरीसह लाँच केला जाईल. चला जाणून घेऊया हा फोन कधी लाँच होईल आणि त्यात कोणते फीचर्स असतील.

कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, हा Realme फोन ५ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता ग्राहकांसाठी लाँच केला जाईल. लाँच झाल्यानंतर, हा फोन कंपनीच्या वेबसाइट व्यतिरिक्त Amazon वर उपलब्ध असेल. सध्या, किंमतीबद्दल कोणतेही संकेत नाहीत. लाँच तारखेनंतर, या फोनच्या पुष्टी केलेल्या वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.

100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर या फोनसाठी एक वेगळी मायक्रोसाइट तयार करण्यात आली आहे, जी फोनच्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांची पुष्टी करते, जसे की ३८ दिवसांचा स्टँडबाय टाइम, मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७४०० प्रोसेसर, हायपर व्हिजन प्लस एआय चिप, २७W पर्यंत रिव्हर्स चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग आणि ८०W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट. कंपनीचा दावा आहे की हा फोन ३६ मिनिटांत ५०% चार्ज होऊ शकतो.

कंपनीने म्हटले आहे की फोनची जाडी ४३.२५% आणि त्याचे वजन १४.१२% कमी करण्यात आले आहे. हा येणारा Realme फोन २१९ ग्रॅम वजनाचा असेल, १४४Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करेल आणि Realme UI ७.० कस्टम स्किनवर चालेल.

Realme P4 Power मध्ये 10,001mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे. कंपनीचा दावा आहे की फोनचे सेल चार वर्षांनंतरही 80 टक्के बॅटरी हेल्थ राखू शकतात. कंपनीचा दावा आहे की ते 32 तासांपर्यंत सतत व्हिडिओ स्ट्रीमिंग किंवा 39 दिवसांचा स्टँडबाय टाइम देऊ शकते.

चार्ज होण्यासाठी किती वेळ लागतो?

हा फोन ८० वॅट अल्ट्रा चार्जिंगला सपोर्ट करतो. माझ्या चाचणीदरम्यान, तो सुमारे दोन तासांत पूर्णपणे चार्ज झाला. मला वैयक्तिकरित्या असे वाटते की जर कंपनी सर्वात मोठी बॅटरी देत ​​असेल, तर ती सर्वात जास्त चार्जिंग वेळ देखील देऊ शकली असती. मग, या फोनची बॅटरी आणि चार्जिंग पॉवर केकवरील आयसिंग असते.

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

