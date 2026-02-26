Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Samsung Galaxy S26 Price In India Features And Specifications Details In Marathi

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

सॅमसंगच्या तिसऱ्या पिढीतील एआय स्मार्टफोन म्हणून गॅलेक्‍सी एस२६, एस२६+ आणि एस२६ अल्ट्रा पार्श्वभूमीत जटिल कामे हाताळतात, ज्यामुळे वापरकर्ते केवळ परिणामांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात.

Updated On: Feb 26, 2026 | 05:38 PM
Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सने आज (26 फेब्रुवारी) गॅलेक्‍सी एस २६ सिरीज सादर केली. या सिरीजमध्ये उत्कृष्ट कार्यक्षमता, उद्योगातील आघाडीची कॅमेरा प्रणाली आणि दैनंदिन कामे अधिक सुलभ करणारे गॅलेक्‍सी एआय अनुभव दिले आहेत. सॅमसंगच्या तिसऱ्या पिढीतील एआय स्मार्टफोन म्हणून गॅलेक्‍सी एस२६, एस२६+ आणि एस२६ अल्ट्रा पार्श्वभूमीत जटिल कामे हाताळतात, ज्यामुळे वापरकर्ते केवळ परिणामांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात.

“गॅलेक्‍सी एस२६ सिरीजमध्ये आम्ही एआय अनुभव अधिक सहज आणि नैसर्गिक बनवण्यावर भर दिला आहे. एआय शांतपणे पार्श्वभूमीत कार्य करत राहते, ज्यामुळे लोकांना त्यांच्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष देता येते,” असे टीएम रोह, सीईओ, प्रेसिडेंट आणि हेड ऑफ डिव्हाइस एक्सपीरियन्स डिव्हिजन, सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यांनी सांगितले.

Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच

गॅलेक्‍सी एस२६ अल्ट्रा हा केवळ ७.९ मिमी जाडीचा सॅमसंगचा सर्वात स्लिम अल्ट्रा डिव्हाइस असून, मोबाईल फोनसाठी जगातील पहिल्यांदाच अंगभूत प्रायव्हसी डिस्प्ले सादर करतो. प्रवास, कॅफे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वापरासाठी डिझाइन केलेले हे फीचर हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरच्या समन्वयातून गोपनीयतेचे प्रभावी संरक्षण करते, तेही पाहण्याचा अनुभव कमी न करता. तसेच गॅलेक्‍सी एस२६ अल्ट्रामध्ये स्नॅपड्रॅगन ८ एलाईट जेन ५ मोबाईल प्लॅटफॉर्म फॉर गॅलेक्सी प्रोसेसर देण्यात आला असून, तो आतापर्यंतची सर्वोत्तम कार्यक्षमता प्रदान करतो. तसेच, सुपरफास्ट चार्जिंग ३.० मुळे केवळ ३० मिनिटांत ७५% पर्यंत चार्जिंग शक्य होते.

कॅमेरा विभागातही मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. अधिक रुंद अपर्चरमुळे कमी प्रकाशात उत्कृष्ट छायाचित्रण शक्य होते, तर सुधारित नाइटोग्राफी व्हिडीओमुळे अंधुक प्रकाशातही स्पष्ट आणि जिवंत व्हिडिओ मिळतात. अपग्रेडेड सुपर स्टेडी तंत्रज्ञानामुळे व्हिडिओ शूटिंगदरम्यान स्थिर फ्रेमिंग मिळते. एआय आयएसपी सुधारणा सेल्फी कॅमेऱ्यातही दिसून येतात, ज्यामुळे मिश्र प्रकाशात नैसर्गिक त्वचेचे टोन आणि सूक्ष्म तपशील स्पष्टपणे टिपले जातात. विशेष म्हणजे, अॅडवान्‍स्‍ड प्रोफेशनल व्हिडिओ (एपीव्‍ही) स्टँडर्डला सपोर्ट करणारा हा पहिला गॅलेक्‍सी स्मार्टफोन आहे, ज्यामुळे उच्च-गुणवत्तेच्या व्हिडिओचे कार्यक्षम कॉम्प्रेशन शक्य होते.

एजेंटिक एआयसाठी भक्कम पायाभरणी

नाऊ नज फीचर वेळेवर आणि संबंधित सूचना देऊन वापरकर्त्यांचा कार्यप्रवाह अखंड ठेवते. गॅलेक्‍सी एस२६ सिरीजमध्ये अपग्रेडेड बिक्‍स्‍बी हा संवादक्षम डिव्हाइस एजंट म्हणून अधिक सक्षम झाला असून, नैसर्गिक भाषेतून सेटिंग्ज बदलणे आणि डिव्हाइस नेव्हिगेशन करणे अधिक सोपे झाले आहे.

या सिरीजमध्ये एआय एडिटिंग टूल्समध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, नाऊ ब्रिफ आणि एन्हान्स्ड सर्कल टू सर्चसारखी रिअल-टाइम फीचर्स जोडण्यात आली आहेत. तसेच बिक्‍स्‍बी, जेमिनी आणि परप्‍लेक्सिटीसारख्या एआय एजंट्ससोबत अधिक सखोल एकत्रीकरण देण्यात आले आहे. सुरक्षेला प्राधान्य देत प्रायव्‍हेट अल्‍बम, नॉक्‍स मॅट्रिक्‍स संरक्षण, सात पिढ्यांचे ओएस अपग्रेड्स आणि सात वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गॅलेक्‍सी बड्स४ सिरीज

नवीन गॅलेक्‍सी बड्स४ प्रो आणि गॅलेक्‍सी बड्स४ हे शक्तिशाली हाय-फाय ऑडिओ आणि संगणकीय डिझाइनवर आधारित एर्गोनॉमिक रचना यांवर केंद्रित आहेत. गॅलेक्‍सी बड्स४ प्रोमध्ये अधिक रुंद वूफर, सुधारित अॅक्टिव्‍ह नॉईज कॅन्‍सलेशन आणि २० हर्ट्झ ते ४० किलोहर्ट्झपर्यंत फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये स्पष्ट ध्वनी देणारे अॅडप्टिव्‍ह ईक्‍यू देण्यात आले आहे.

दोन्ही मॉडेल्समध्ये सुपर क्‍लीअर कॉल सपोर्ट असून, ते बिक्‍स्‍बी, गुगल जेमिनी व परप्‍लेक्सिटीसारख्या एआय एजंट्ससोबत एकत्रित कार्य करतात. व्हाईट आणि ब्लॅकमॅट फिनिशमध्ये हे उपलब्ध आहेत.

गॅलेक्‍सी एस२6 सिरीजमध्ये सर्व मॉडेल्ससाठी एकसमान डिझाइन भाषा ठेवण्यात आली असून, कोबाल्‍ट व्‍हायोलेट, व्‍हाइट, ब्‍लॅक व स्‍काय ब्‍ल्‍यू हे रंग पर्याय उपलब्ध आहेत.

100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

 

Web Title: Samsung galaxy s26 price in india features and specifications details in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 05:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच
1

Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर
2

OnePlus 15R होणार महाग? भारतात डिव्हाईसची किंमत वाढवण्याचा कंपनीने दिला इशारा, खरेदीपूर्वी वाचा सविस्तर

Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा
3

Tech Tips: हातात स्मार्टवॉच, पण तरीही लागतेय फोनची गरज? डिव्हाईस खरंच कामाचं की फक्त फॅशनपुरतंच? खरेदीपूर्वीच वाचा

Vivo V70 Elite vs OnePlus 15R: परफॉर्मंस की कॅमेरा? 50 हजारांत कोणता फोन ठरेल बेस्ट? जाणून घ्या
4

Vivo V70 Elite vs OnePlus 15R: परफॉर्मंस की कॅमेरा? 50 हजारांत कोणता फोन ठरेल बेस्ट? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

Feb 26, 2026 | 05:38 PM
Pune-Nashik रेल्वेसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले ‘हे’ आश्वासन

Pune-Nashik रेल्वेसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले ‘हे’ आश्वासन

Feb 26, 2026 | 05:32 PM
“खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांचे आता खैर नाही…”, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्यांना आणि मानवाधिकार आयोगाला नोटीस

“खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांचे आता खैर नाही…”, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्यांना आणि मानवाधिकार आयोगाला नोटीस

Feb 26, 2026 | 05:30 PM
Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Home Credit India ची संगीतमय मोहिम! कर्जाबद्दलचा संकोच होणार दूर, #KahoEMIKoHaan

Feb 26, 2026 | 05:26 PM
UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार

UN मध्ये जयशंकर कडाडले! मानवाधिकाराच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना फटकारले; दहशतवादावर प्रहार

Feb 26, 2026 | 05:20 PM
मॅडनेसची धमाकेदार सुरुवात! ‘भूत बंगला’च्या पहिल्या गाण्याने पेटवली कॉमेडीची आग

मॅडनेसची धमाकेदार सुरुवात! ‘भूत बंगला’च्या पहिल्या गाण्याने पेटवली कॉमेडीची आग

Feb 26, 2026 | 05:13 PM
Hingoli News : ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हा आदेश केवळ कागदावरच; ग्रंथपालांचे वेतन मजुरापेक्षाही कमी

Hingoli News : ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हा आदेश केवळ कागदावरच; ग्रंथपालांचे वेतन मजुरापेक्षाही कमी

Feb 26, 2026 | 05:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM