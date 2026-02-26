Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पहिल्या पत्नीला भेटतो म्हणून वाद; दुसऱ्या पत्नीचा नाक अन् तोंड दाबून खून

घटस्फोटीत पत्नीला पती सातत्याने भेटत असल्याचा संशय घेऊन त्याच्याशी वाद घालणाऱ्या पत्नीचा पतीने खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ब्लँकेटने नाक तसेच तोंड दाबून हा खून करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:00 PM
पहिल्या पत्नीला भेटतो म्हणून वाद; दुसऱ्या पत्नीचा नाक अन् तोंड दाबून खून

संग्रहित फोटो

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, खुनाचा प्रयत्न, लुटमार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घटस्फोटीत पत्नीला पती सातत्याने भेटत असल्याचा संशय घेऊन त्याच्याशी वाद घालणाऱ्या पत्नीचा पतीने खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ब्लँकेटने नाक तसेच तोंड दाबून हा खून करण्यात आला आहे. खडकी भागातील चिखलवाडी भागात हा प्रकार घडला आहे. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे.

 

बिंदु दिलीप कंडाथील (वय ५३) असे खून झालेल्या विवाहितेचे नाव आहे. याप्रकरणी दिलीप नंबुरी कंडाथील (वय ५६, रा. चिखलवाडी, खडकी) असे अटक करण्यात आलेल्या पतीचे नाव आहे. याबाबत खडकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, दिलीप याची बिंदु ही दुसरी पत्नी आहे. पहिल्या पत्नीपासून त्याने घटस्फोट घेतलेला आहे. दरम्यान घटस्फोटानंतर दिलीपने बिंदु हिच्याशी विवाह केला. दोघेही चिखलवाडीत राहत होते. दरम्यान, बिंदु पती दिलीप पहिल्या पत्नीला भेटत असल्याचा संशय होता. त्यावरून ती सातत्याने दिलीप याच्याशी वाद घालत. त्यावरून सातत्याने त्यांच्यात वादविवाद होत होते. या रागातून दिलीप याने झोपेत असलेल्या पत्नीचा ब्लँकेटने नाक तसेच तोंड दाबून खून केला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत आरोपी पती दिलीप याला अटक केली आहे. अधिक तपास खडकी पोलिस करत आहेत.

तिघांनी केला तरुणाचा खून

बिबवेवाडी परिसरात कटींग दुकानात काम केल्‍यानंतर गावाला जातो अस म्हणून स्वतःचे सलूनचे दुकान सुरू करणाऱ्या तरूणाचा तिघांनी मिळून खून केल्‍याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी खून करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्‍या आहेत. मोहमद्द शमी (वय २५, अप्पर जुना बसस्‍टॉप, बिबवेवाडी मुळ रा. प्रयागराज, उत्‍तरप्रदेश) असे खून झालेल्‍या तरूणाचे नाव आहे. याबाबत मोहम्‍मद सलमान फिरोज कुरेशी (वय १८, रा. साई स्मार्ट, तिरूपती भेळ शेजारी, जुना बसस्‍टॉप, बिबवेवाडी) याने बिबवेववाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी खुन करणारे आरोपी सौरभ चोरगे, अनिकेत सराटे, रोहित बालशंकर या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. हा प्रकार गुरूवारी सायंकाळी घडला आहे.

Published On: Feb 26, 2026 | 08:00 PM

