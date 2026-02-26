Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाहीर, 100 टक्के थकीत रक्कम ‘या’ तारखेपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन

अहिल्यानगर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याकारणाने शास्तीमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी ही माहिती दिली आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:57 PM
अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाही

अहिल्यानगर मनपाकडून शास्तीमाफी योजना जाही

Follow Us:
Follow Us:
  • अहिल्यानगर मनपाकडून १०० टक्के शास्ती माफी जाहीर
  • मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांची माहिती
  • १४ मार्चपर्यंत थकीत रक्कम जमा करण्याचे आवाहन
अहिल्यानगर महानगरपालिकेने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही “यापुढे शास्ती माफी नाही, थेट मालमत्ता जप्ती” असा इशारा देत अखेर १४ मार्चपर्यंत १०० टक्के शास्ती माफी जाहीर केली आहे. ही योजना महापालिका आयुक्त Yashwant Dange यांनी अधिकृतपणे जाहीर केली.

१४ मार्चपर्यंत १००% शास्ती माफी

महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत चिंताजनक आहे. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी २४० कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे, तर गाळेधारकांकडील थकबाकी ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे महापालिकेच्या सेवा व मूलभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी १४ मार्चपूर्वी थकीत कराचा भरणा करून शास्ती माफीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयुक्त डांगे यांनी केले आहे.

“महाराष्ट्र ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत माहिती

मनपावर २३० कोटींचे देणी

महापालिकेला एकूण सुमारे २३० कोटी १५ लाख रुपयांची देणी आहेत. यामध्ये कर्मचारी सातवा वेतन आयोग फरक (१०७ कोटी), विकास कामांची देयके (८० कोटी), विविध योजनांमधील मनपा हिस्सा (५० कोटी), पाणीपुरवठा वीज बिल (१६.८५ कोटी), इतर देयके (९ कोटी), न्यायालयीन प्रलंबित देयके (९ कोटी), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (७ कोटी), पुरवठादार देयके (४ कोटी), अशुद्ध पाणी आकार (४ कोटी), वेतन कपात रक्कम (३.५० कोटी), सहावा वेतन आयोग फरक (३ कोटी), पाचवा वेतन आयोग फरक (२ कोटी) आणि सेवा उपदान (२ कोटी) यांचा समावेश आहे.

दरमहा ४ कोटींहून अधिक तूट

महापालिकेला दरमहा जीएसटी अनुदानातून सुमारे ११.७२ कोटी रुपये आणि महसुली उत्पन्नातून सुमारे ८ कोटी रुपये, असे एकूण १९.७२ कोटी रुपये मिळतात. मात्र कर्मचारी वेतन, निवृत्तीवेतन, पाणी योजना, पथदिव्यांची वीज बिले आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवर दरमहा सुमारे २४.४० कोटी रुपये खर्च होतात. परिणामी दर महिन्याला सुमारे ४.६८ कोटी रुपयांची तूट निर्माण होते.

Milk Price Hike : 1 मार्चपासून दुधाचे नवे दर लागू, मुंबईत 7,00,000 लिटर दुग्धजन्य दूध या दराने विकले जाणार

उत्पन्न कमी, खर्च जास्त

उत्पन्न कमी आणि अत्यावश्यक सेवांवरील खर्च जास्त असल्याने आर्थिक नियोजन करताना महापालिकेला मोठी कसरत करावी लागत आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे दंडाची रक्कम वाढत असून त्याचा बोजा अखेरीस नागरिकांवरच पडतो. त्यामुळे शास्ती माफीचा लाभ घेऊन थकीत कर एकरकमी भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

कारवाईचा इशारा

दरवर्षी शास्तीमध्ये सवलत देऊनही अनेक थकबाकीदार जाणीवपूर्वक कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात. यंदाही सवलत जाहीर केली असूनही थकीत रक्कम जमा न केल्यास मालमत्ता जप्ती, नळ कनेक्शन तोडून पाणीपुरवठा बंद करणे अशा कठोर कारवाया कराव्या लागतील, असा इशारा आयुक्त डांगे यांनी दिला आहे.

Web Title: Ahilyanagar municipality announces amnesty scheme

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 07:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilynagar News: यंदा मढीची यात्रा पुन्हा तापणार? मुस्लिम व्यापाराना विरोध; भाविकांचे निर्णयाकडे लक्ष
1

Ahilynagar News: यंदा मढीची यात्रा पुन्हा तापणार? मुस्लिम व्यापाराना विरोध; भाविकांचे निर्णयाकडे लक्ष

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ
2

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही; स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप
3

महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही; स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप

Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल
4

Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: एकाच कंपनीचे दोन वेगळे मॉडेल; जाणून घ्या कॅमेरा, बॅटरी आणि किमतीत किती फरक?

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: एकाच कंपनीचे दोन वेगळे मॉडेल; जाणून घ्या कॅमेरा, बॅटरी आणि किमतीत किती फरक?

Feb 26, 2026 | 08:50 PM
IND vs ZIM: चेन्नईच्या मैदानात धावांचा ‘अभिषेक’! किशन, सूर्या, पांड्या, वर्माने झिम्बाब्वेला दिले २५७ धावांचे आव्हान

IND vs ZIM: चेन्नईच्या मैदानात धावांचा ‘अभिषेक’! किशन, सूर्या, पांड्या, वर्माने झिम्बाब्वेला दिले २५७ धावांचे आव्हान

Feb 26, 2026 | 08:49 PM
6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral

6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral

Feb 26, 2026 | 08:40 PM
New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल

New Air Ticket Refund Rules: विमान प्रवाशांना मोठा दिलासा! ४८ तासांच्या आत तिकीट कॅन्सल केल्यास ‘नो चार्ज’; DGCA कडून नियमांत बदल

Feb 26, 2026 | 08:34 PM
Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे

Career Tips : वादक म्हणून कसे घडवावे करिअर? प्रवास खडतर पण यश मोठे

Feb 26, 2026 | 08:34 PM
iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

iPhone युजर्ससाठी गुड न्यूज! ११ वर्षांनंतर Apple भारतात सुरू करणार ‘ही’ खास सर्व्हिस; काय असेल खास?

Feb 26, 2026 | 08:25 PM
Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

Matheran News : देव तारी त्याला कोण मारी; पार्किंग प्रवेशावर झाड कोसळलं अन्… अंगाचा थरकाप उडवणारा अपघात

Feb 26, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM