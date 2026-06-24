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Smartphone Tips: पावसाळ्यात कशी घ्याल स्मार्टफोनची काळजी? तुमची एक छोटी चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Updated On: Jun 24, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

Smartphone Tips for Monsoon: पावसाळ्यात स्मार्टफोनची विशेष काळजी घेणं गरजेचं असतं. कारण तुमचा थोडा निष्काळजीपणा देखील मोठं नुकसान करू शकतो. पावसाळ्यात घराबाहेर पडल्यानंतर स्मार्टफोनची काळजी कशी घ्यावी, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. एक छोटी चूकही फोनसाठी मोठं नुकसान ठरू शकते.

Smartphone Tips: पावसाळ्यात कशी घ्याल स्मार्टफोनची काळजी? तुमची एक छोटी चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: पावसाळ्यात कशी घ्याल स्मार्टफोनची काळजी? तुमची एक छोटी चूक आणि होईल मोठं नुकसान

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विस्तार
  • पावसाळ्यात स्मार्टफोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी वॉटरप्रूफ केस किंवा जिपलॉक बॅगचा वापर फायदेशीर ठरू शकतो.
  • फोनला IP रेटिंग असलं तरीही पावसात तो विनासुरक्षा वापरणं धोकादायक ठरू शकतं.
  • फोन ओला झाल्यास लगेच पुसून घ्या आणि तो पूर्ण कोरडा होईपर्यंत चार्जिंग किंवा वापर टाळा.
Smartphone Tips For Rainy Season: गेल्या अनेक दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर आता मुंबईत पावसाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच पावसात अनेक भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच वाहतुकीवर देखील परिणाम होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात आपला स्मार्टफोन आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असतो. कारण ट्रेन चालू आहेत की बंद, कोणत्या मार्गावर ट्रॅफिक आहे, कुठे पाऊस आहे, हे सर्व अपडेट्स आपल्याला स्मार्टफोनमधून मिळतात. पण तुमचा मोबाईल भिजला आणि बंद झाला तर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावं लागू शकतं. यामुळे पावसाळ्यात आपल्या स्मार्टफोनची काळजी घेणं अतिशय महत्त्वाचं असतं.

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वॉटरप्रूफ केसचा वापर करा

स्मार्टफोन पाण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही वॉटरप्रूफ केसचा वापर करू शकता. तुम्ही पावसाळ्यात कुठे बाहेर जात असाल तर अशा परिस्थितीत तुमचा फोन वॉटरप्रूफ केसमध्ये ठेवल्यास तो सुरक्षित राहू शकतो. स्मार्टफोन वॉटरप्रुफ केसमध्ये ठेवल्यानंतर तो बॅगमध्ये ठेवा, ज्यामुळे फोनला अधिक जास्त सुरक्षा मिळेल.(फोटो सौजन्य – Pinterest) 

जिपलॉक बॅगचा वापर करा

बाजारात सध्या विविध जिपलॉक बॅग्स उपलब्ध असतात, ज्यांच्या मदतीने स्मार्टफोन पाण्यापासून सुरक्षित ठेवला जाऊ शकतो. पावसाळ्यात तुम्ही अशा बॅग्जचा वापर करून तुमचा फोन पाण्यापासून सुरक्षित ठेऊ शकता. जिपलॉक बॅगचा वापर तुम्ही तुमचे ईअरबड्स आणि दुसरे गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी देखील करू शकता.

गरज नसल्यास घराबाहेर पडू नका

पावसाळ्यात सरकार नेहमी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, अशा सूचना देतात. जर खूप महत्त्वाचे काम असेल आणि घराबाहेर जाण्याची गरज पडत असेल तर अशावेळी स्मार्टफोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही जिपलॉक बॅग किंवा वॉटरप्रूफ केसचा वापर करू शकता.

IP रेटिंगवर विश्वास ठेऊ नका

सध्या टेक कंपनी प्रगत तंत्रज्ञानासह नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्यावर भर देत असतात. या स्मार्टफोनबाबत असा दावा केला जातो की, यांना पाण्यापासून कोणतेही नुकसान होत नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कोणत्याही सुरक्षेशिवाय पावसात तुमचा स्मार्टफोन भिजवू शकता. यामुळे फोनच्या बॅटरी आणि इतर भागांवर परिणाम होऊ शकतो आणि स्मार्टफोन खराब होऊ शकतो.

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नेहमी लक्षात ठेवा या महत्त्वाच्या टिप्स

तसेच, स्मार्टफोन ओल्या पृष्ठभागांवर ठेऊ नका. असे केल्यास फोन खराब होऊ शकतो. स्मार्टफोन पावसात ओला झाला असेल तर एका सुक्या कपड्याने तो स्वच्छ पुसून घ्या. ओल्या स्मार्टफोनचा वापर करू नका. तसेच त्याला चार्ज देखील करू नका, यामुळे ब्लास्ट होण्याचा धोका असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गरज असेल तरच पावसाळ्यात बाहेर पडल्यानंतर फोनचा वापर करा. गेमिंग किंवा विनाकारण स्मार्टफोनचा वापर करणं टाळा.

Web Title: Smartphone tips for monsoon how to take care of smartphone in rainy season

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Published On: Jun 24, 2026 | 11:14 AM

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