Smartphone Tips: पावसाळ्यात कशी घ्याल स्मार्टफोनची काळजी? तुमची एक छोटी चूक आणि होईल मोठं नुकसान

तब्बल 11,000mAh बॅटरी अन् 10,000 निट्स ब्राईटनेस…. नव्या Honor स्मार्टफोनने सर्वांनाच फोडला घाम! लाँच होताच चर्चा रंगली
स्मार्टफोन पाण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही वॉटरप्रूफ केसचा वापर करू शकता. तुम्ही पावसाळ्यात कुठे बाहेर जात असाल तर अशा परिस्थितीत तुमचा फोन वॉटरप्रूफ केसमध्ये ठेवल्यास तो सुरक्षित राहू शकतो. स्मार्टफोन वॉटरप्रुफ केसमध्ये ठेवल्यानंतर तो बॅगमध्ये ठेवा, ज्यामुळे फोनला अधिक जास्त सुरक्षा मिळेल.(फोटो सौजन्य – Pinterest)
बाजारात सध्या विविध जिपलॉक बॅग्स उपलब्ध असतात, ज्यांच्या मदतीने स्मार्टफोन पाण्यापासून सुरक्षित ठेवला जाऊ शकतो. पावसाळ्यात तुम्ही अशा बॅग्जचा वापर करून तुमचा फोन पाण्यापासून सुरक्षित ठेऊ शकता. जिपलॉक बॅगचा वापर तुम्ही तुमचे ईअरबड्स आणि दुसरे गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी देखील करू शकता.
पावसाळ्यात सरकार नेहमी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, अशा सूचना देतात. जर खूप महत्त्वाचे काम असेल आणि घराबाहेर जाण्याची गरज पडत असेल तर अशावेळी स्मार्टफोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही जिपलॉक बॅग किंवा वॉटरप्रूफ केसचा वापर करू शकता.
सध्या टेक कंपनी प्रगत तंत्रज्ञानासह नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्यावर भर देत असतात. या स्मार्टफोनबाबत असा दावा केला जातो की, यांना पाण्यापासून कोणतेही नुकसान होत नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कोणत्याही सुरक्षेशिवाय पावसात तुमचा स्मार्टफोन भिजवू शकता. यामुळे फोनच्या बॅटरी आणि इतर भागांवर परिणाम होऊ शकतो आणि स्मार्टफोन खराब होऊ शकतो.
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तसेच, स्मार्टफोन ओल्या पृष्ठभागांवर ठेऊ नका. असे केल्यास फोन खराब होऊ शकतो. स्मार्टफोन पावसात ओला झाला असेल तर एका सुक्या कपड्याने तो स्वच्छ पुसून घ्या. ओल्या स्मार्टफोनचा वापर करू नका. तसेच त्याला चार्ज देखील करू नका, यामुळे ब्लास्ट होण्याचा धोका असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गरज असेल तरच पावसाळ्यात बाहेर पडल्यानंतर फोनचा वापर करा. गेमिंग किंवा विनाकारण स्मार्टफोनचा वापर करणं टाळा.