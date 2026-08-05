TRAI चे MyCall ॲप दिसणार आता नव्या अवतारात! कॉल ड्रॉप आणि नेटवर्क समस्येची करू शकता थेट तक्रार

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मायकॉल ॲप सर्वात आधी 2017 मध्ये लाँच करण्यात आले होते. यानंतर आता कंपनीने या ॲपचे एक नवीन वर्जन लाँच केले आहे. ट्रायने सोमवारी जारी केलेल्या एका प्रेस रिलीजमध्ये रिफ्रेश्ड मायकॉल मोबाईल ॲपचे नवीन वर्जन लाँच करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या वर्जनमध्ये यूजर्सना त्यांच्या व्हॉईस कॉलिंगच्या अनुभवाचे मूल्यांकन आणि रेटिंग करण्याची सुविधा देते. हे ॲप सध्या गूगल प्ले स्टोअरद्वारे अँड्रॉईड यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे. या ॲपचे आयओएस वर्जन अद्याप रिलीज झाले नाही. (फोटो सौजन्य – AI Created)
ॲपच्या या नव्या वर्जनमध्ये अनेक नवीन फीचर्स जोडण्यात आले आहेत. हे यूजर्सना 1 ते 5 स्टारच्या स्केलवर व्हॉईस कॉल्सना रेटिंग करण्याची सुविधा देतात. याशिवाय, यूजर कॉल ड्रॉप, कॉलदरम्यान ईको, ऑडियो डिले, व्हॉईस डिस्टॉर्शन, क्रॉस-कनेक्शन, व्हॉईस ब्रेकिंग, एका बाजूने आवाज न येणं आणि कॉल कनेक्ट होण्यासाठी जास्त वेळ लागण्याच्या समस्यांचा रिपोर्ट देखील करू शकतात. यूजर्सद्वारे देण्यात आलेले फिडबॅक थेट टेलीकॉम ऑपरेटर्ससोबत शेअर केले जातात, ज्यामुळे त्यांना योग्य ती उपाययोजना करणे शक्य होईल.
मायकॉल ॲपमध्ये आता ऑटोमॅटिक पोस्ट-कॉल फीडबॅक प्रॉम्प्ट देखील मिळणार आहे. म्हणजेच कॉल पूर्ण होताच रेटिंग देण्याचा पर्याय मिळणार आहे. याशिवाय, यामध्ये एक इंटरॅक्टिव नकाशा देखील मिळणार आहे, जे यूजरच्या जुन्या सेटिंग आणि फिडबॅकची हिस्ट्री दाखवणार आहे. यासोबतच सिग्नल स्ट्रेंथ तपासण्यासाठी कवरेज टेस्ट फीचर देखील देण्यात आला आहे.
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ट्रायने असा दावा केला आहे की, यूजर्सने शेअर केलेले फीडबॅक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) आणि ट्राय दोघानांही अनामिकपणे दिसणार आहे. यामुळे ऑपरेटर्सना नेटवर्कची समस्या शोधण्यासाठी आणि सर्विस क्वालिटी सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे. ट्रायने सांगितलं आहे की, या ॲपचा उद्देश क्वालिटी ऑफ सर्विस (QoS) आणि ग्राहकांचा एकूण अनुभव आणि क्वालिटी सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे.