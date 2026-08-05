बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Trai Launched New Upgraded Version Of Mycall App Now User Can Direct Complaint About Call Drop And Network Problem

TRAI चे MyCall ॲप दिसणार आता नव्या अवतारात! कॉल ड्रॉप आणि नेटवर्क समस्येची करू शकता थेट तक्रार

Updated On: Aug 05, 2026 | 01:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मायकॉल ॲपचे अपग्रेडेड व्हर्जन लाँच केले आहे. या नव्या अपडेटमुळे यूजर्सना कॉल क्वालिटी रेटिंग देण्याबरोबरच कॉल ड्रॉप आणि नेटवर्कशी संबंधित समस्यांची थेट तक्रार करण्याची सुविधा मिळणार आहे.

TRAI चे MyCall ॲप दिसणार आता नव्या अवतारात! कॉल ड्रॉप आणि नेटवर्क समस्येची करू शकता थेट तक्रार

TRAI चे MyCall ॲप दिसणार आता नव्या अवतारात! कॉल ड्रॉप आणि नेटवर्क समस्येची करू शकता थेट तक्रार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ट्रायने मायकॉल ॲपचे नवीन व्हर्जन अँड्रॉईड यूजर्ससाठी लाँच केले आहे.
  • यूजर्स आता कॉल ड्रॉप, ईको, ऑडिओ डिले आणि इतर नेटवर्क समस्यांची थेट नोंद करू शकतात.
  • यूजर्सचा फीडबॅक अनामिकपणे टेलिकॉम कंपन्या आणि TRAI सोबत शेअर केला जाणार आहे.
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने त्यांच्या MyCall मोबाईल ॲपचे अपग्रेटेड वर्जन लाँच केले आहे. कंपनीने लाँच केलेले ॲपचे हे नवीन वर्जन यूजर्सना त्यांच्या व्हॉईस कॉलच्या क्वालिटीचा फीडबॅक देण्यासाठी आणि कॉल ड्रॉप, ईको आणि ऑडियो डिले सारख्या समस्यांचा रिपोर्ट करण्याची सुविधा देणार आहे. कंपनीने ॲपचे हे नवीन वर्जन सध्या अँड्रॉईड यूजर्ससाठी उपलब्ध केले आहे. या ॲप वर्जनद्वारे यूजर्स व्हॉईस कॉलची रेटिंग देऊ शकतात आणि नेटवर्क परफॉर्मंसची माहिती शेअर करू शकतात. यूजर्सद्वारे देण्यात आलेला हा फीडबॅक थेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आणि रेगुलेटरसोबत शेअर केला जाणार आहे

काउंटडाउन सुरू… या दिवशी भारतात लाँच होणार Fire-Boltt चा पहिला स्मार्टफोन! Flipkart वर झाली घोषणा

मायकॉल मोबाईल ॲपचे नवीन वर्जन लाँच

मायकॉल ॲप सर्वात आधी 2017 मध्ये लाँच करण्यात आले होते. यानंतर आता कंपनीने या ॲपचे एक नवीन वर्जन लाँच केले आहे. ट्रायने सोमवारी जारी केलेल्या एका प्रेस रिलीजमध्ये रिफ्रेश्ड मायकॉल मोबाईल ॲपचे नवीन वर्जन लाँच करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या वर्जनमध्ये यूजर्सना त्यांच्या व्हॉईस कॉलिंगच्या अनुभवाचे मूल्यांकन आणि रेटिंग करण्याची सुविधा देते. हे ॲप सध्या गूगल प्ले स्टोअरद्वारे अँड्रॉईड यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे. या ॲपचे आयओएस वर्जन अद्याप रिलीज झाले नाही.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नव्या वर्जनमध्ये अनेक नवीन फीचर्स

ॲपच्या या नव्या वर्जनमध्ये अनेक नवीन फीचर्स जोडण्यात आले आहेत. हे यूजर्सना 1 ते 5 स्टारच्या स्केलवर व्हॉईस कॉल्सना रेटिंग करण्याची सुविधा देतात. याशिवाय, यूजर कॉल ड्रॉप, कॉलदरम्यान ईको, ऑडियो डिले, व्हॉईस डिस्टॉर्शन, क्रॉस-कनेक्शन, व्हॉईस ब्रेकिंग, एका बाजूने आवाज न येणं आणि कॉल कनेक्ट होण्यासाठी जास्त वेळ लागण्याच्या समस्यांचा रिपोर्ट देखील करू शकतात. यूजर्सद्वारे देण्यात आलेले फिडबॅक थेट टेलीकॉम ऑपरेटर्ससोबत शेअर केले जातात, ज्यामुळे त्यांना योग्य ती उपाययोजना करणे शक्य होईल.

मायकॉल ॲपमध्ये आता ऑटोमॅटिक पोस्ट-कॉल फीडबॅक प्रॉम्प्ट देखील मिळणार आहे. म्हणजेच कॉल पूर्ण होताच रेटिंग देण्याचा पर्याय मिळणार आहे. याशिवाय, यामध्ये एक इंटरॅक्टिव नकाशा देखील मिळणार आहे, जे यूजरच्या जुन्या सेटिंग आणि फिडबॅकची हिस्ट्री दाखवणार आहे. यासोबतच सिग्नल स्ट्रेंथ तपासण्यासाठी कवरेज टेस्ट फीचर देखील देण्यात आला आहे.

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

ट्रायने असा दावा केला आहे की, यूजर्सने शेअर केलेले फीडबॅक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) आणि ट्राय दोघानांही अनामिकपणे दिसणार आहे. यामुळे ऑपरेटर्सना नेटवर्कची समस्या शोधण्यासाठी आणि सर्विस क्वालिटी सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे. ट्रायने सांगितलं आहे की, या ॲपचा उद्देश क्वालिटी ऑफ सर्विस (QoS) आणि ग्राहकांचा एकूण अनुभव आणि क्वालिटी सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे.

Web Title: Trai launched new upgraded version of mycall app now user can direct complaint about call drop and network problem

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काउंटडाउन सुरू… या दिवशी भारतात लाँच होणार Fire-Boltt चा पहिला स्मार्टफोन! Flipkart वर झाली घोषणा
1

काउंटडाउन सुरू… या दिवशी भारतात लाँच होणार Fire-Boltt चा पहिला स्मार्टफोन! Flipkart वर झाली घोषणा

गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा
2

गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल
3

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर
4

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
TRAI चे MyCall ॲप दिसणार आता नव्या अवतारात! कॉल ड्रॉप आणि नेटवर्क समस्येची करू शकता थेट तक्रार

TRAI चे MyCall ॲप दिसणार आता नव्या अवतारात! कॉल ड्रॉप आणि नेटवर्क समस्येची करू शकता थेट तक्रार

Aug 05, 2026 | 01:35 PM
ब्रिटिशकालीन अकोट फाईल रेल्वे पूल झाला जीर्ण; आता लवकरच अत्याधुनिक नवीन पूल उभारणार

ब्रिटिशकालीन अकोट फाईल रेल्वे पूल झाला जीर्ण; आता लवकरच अत्याधुनिक नवीन पूल उभारणार

Aug 05, 2026 | 01:26 PM
IND vs SL: क्रिकेटविश्वात Team India चा नवा विक्रम! Shubman Gill च्या नेतृत्वाखाली भारत करणार ऐतिहासिक कामगिरी

IND vs SL: क्रिकेटविश्वात Team India चा नवा विक्रम! Shubman Gill च्या नेतृत्वाखाली भारत करणार ऐतिहासिक कामगिरी

Aug 05, 2026 | 01:23 PM
Rohit Pawar Allegations On SIR Campaign:आपले, संदिग्ध अन् विरोधी!.. भाजपच्या त्या सॉफ्टवेअरबाबत रोहित पवारांचे खळबळजनक ट्विट

Rohit Pawar Allegations On SIR Campaign:आपले, संदिग्ध अन् विरोधी!.. भाजपच्या त्या सॉफ्टवेअरबाबत रोहित पवारांचे खळबळजनक ट्विट

Aug 05, 2026 | 01:18 PM
Gaza: ‘तोपर्यंत सैन्य गाझामधून माघार घेणार नाही’, डोनाल्ड ट्रम्पच्या यांच्या शांतता योजनेला इस्रायलचा स्पष्ट नकार; नेतान्याहू ठाम

Gaza: ‘तोपर्यंत सैन्य गाझामधून माघार घेणार नाही’, डोनाल्ड ट्रम्पच्या यांच्या शांतता योजनेला इस्रायलचा स्पष्ट नकार; नेतान्याहू ठाम

Aug 05, 2026 | 01:18 PM
Ishan Kishan: टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू आरबीआयमध्ये अधिकारी कसा बनला? जाणून घ्या त्यांचे पद आणि पगाराबद्दल सविस्तर..

Ishan Kishan: टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू आरबीआयमध्ये अधिकारी कसा बनला? जाणून घ्या त्यांचे पद आणि पगाराबद्दल सविस्तर..

Aug 05, 2026 | 01:11 PM
PVR INOX Smart Cinema : पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय! चित्रपटसृष्टीची नवी सुरुवात, लहान शहरांसाठी लाँच केले ‘स्मार्ट सिनेमा’

PVR INOX Smart Cinema : पीव्हीआर आयनॉक्सचा मोठा निर्णय! चित्रपटसृष्टीची नवी सुरुवात, लहान शहरांसाठी लाँच केले ‘स्मार्ट सिनेमा’

Aug 05, 2026 | 12:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा