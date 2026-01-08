WhatsApp ग्रुप चॅट अनुभव होणार आणखी स्मार्ट; युजर्सना मिळणार 3 नवे दमदार फीचर्स

गेमर्ससाठी मोठी बातमी! सॅमसंगने जगातील पहिला 6K 3D गेमिंग मॉनिटर केला लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
३ नवीन फिचर कोणते
इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म आता वापरकर्त्यांना Member Tags, Text Stickers और Event Reminders सारखी नवीन वैशिष्ट्ये देत आहे. ज्यामुळे वापरकर्ते गटांमध्ये अधिक सहजपणे कनेक्ट राहू शकतात आणि स्वतःला चांगल्या प्रकारे व्यक्त करू शकतात.
मेंबर टॅग्ज (Member Tags)
युजर्स आता ग्रुप चॅटमध्ये स्वतःसाठी मेंबर टॅग्ज सेट करू शकता. हे टॅग्ज ग्रुपमधील सदस्याची भूमिका किंवा ओळख समजून घेणे सोपे करतात. महत्त्वाचे म्हणजे, हे टॅग्ज प्रत्येक ग्रुपसाठी कस्टमाइज केले जाऊ शकतात.
टेक्स्ट स्टिकर्स (Text Stickers)
टेक्स्ट स्टिकर्स द्वारे युजर्स कोणत्याही टेक्स्ट टाइप करून स्टिकरमध्ये बदलू शकता. हे स्टिकर्स युजर्स स्टिकर पॅकमध्ये मध्ये देखील समाविष्ट करू शकतात. याचा देखील पर्याय आहे. विशेष म्हणजे हे पूर्णपणे वापरकर्त्याच्या पसंतींवर अवलंबून असेल.
इव्हेंट रिमाइंडर्स (Event Reminders)
WhatsApp चा तिसरा आणि दमदार नवीन फिचर तो म्हणजे इव्हेंट रिमाइंडर्स. युजर्स आता ग्रुप चॅटमध्ये इव्हेंट रिमाइंडर्स वापरू शकतात. इव्हेंट तयार करताना, वापरकर्ते आमंत्रणांसाठी कस्टम अर्ली रिमाइंडर्स सेट करू शकतील. कंपनीचं म्हणणं आहे की हे फिचर पार्टी, मिटिंग किंवा कॉल सारख्या कार्यक्रमांसाठी योग्य वेळी सर्वांना आठवण करून देण्याकरिता मदत करेल.
या तीन नवीन फिचर तुम्हाला अद्याप मिळाले नसतील तर काळजी करण्याची गरज नाही. हे फिचर तुम्हाला लवकरच नवीनतम व्हॉट्सअॅप अपडेटमध्ये मिळू शकतात.
iPhone चा मोठा डाव! चिनी कंपन्यांना देणार तगडी टक्कर, 200MP Camera सह घालणार धुमाकूळ; Apple ची जोरदार तयारी
Ans: सदस्य टॅग्ज, टेक्स्ट स्टिकर्स आणि इव्हेंट रिमाइंडर्स.
Ans: ग्रुपमधील सदस्याची भूमिका किंवा ओळख स्पष्ट करण्यासाठी.
Ans: वापरकर्त्याने टाइप केलेला मजकूर स्टिकरमध्ये बदलण्याची सुविधा.
Ans: पार्टी, मीटिंग, कॉल आणि ग्रुप इव्हेंटसाठी.