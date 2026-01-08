Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गेमर्ससाठी मोठी बातमी! सॅमसंगने जगातील पहिला 6K 3D गेमिंग मॉनिटर केला लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

सॅमसंगने जगातील पहिला 6K 3D डिस्प्ले असलेला ओडिसी गेमिंग मॉनिटर सादर केला आहे. अत्याधुनिक रिझोल्यूशन, जलद रिफ्रेश रेट आणि इमर्सिव्ह 3D अनुभव यामुळे हे मॉनिटर्स गेमर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी खास ठरणार आहेत.

Jan 08, 2026 | 12:49 PM
(फोटो सौजन्य – Samsung)

  • नवीन ओडिसी 3D मॉनिटर 6K रिझोल्यूशन, 165Hz ते 330Hz रिफ्रेश रेट आणि ॲक्सेसरीजशिवाय 3D अनुभव देतो.
  • ओडिसी OLED G8 मध्ये 4K QD-OLED डिस्प्ले व 240Hz रिफ्रेश रेट आहे, तर ओडिसी G6 मध्ये तब्बल 1040Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे.
  • 6K IPS डिस्प्ले, ड्युअल मोड सपोर्ट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम आणि HDR सपोर्टमुळे हे मॉनिटर्स प्रो-लेव्हल गेमिंग आणि क्रिएटिव्ह कामासाठी उपयुक्त ठरतात.
सॅमसंगने त्यांचा नवीन, जगातील पहिला ६के डिस्प्ले मॉनिटर सादर केला आहे. तो ३डी ला देखील सपोर्ट करतो. नवीन ओडिसी गेमिंग मॉनिटर्स ६के ३डी डिस्प्लेने सुसज्ज आहेत, जे विशेषतः गेमर्स आणि क्रिएटर्ससाठी डिझाइन केलेले आहेत. या नवीन मॉडेल्समध्ये १०४०Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट आहे. चला त्यांची इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये पाहूया.

iPhone चा मोठा डाव! चिनी कंपन्यांना देणार तगडी टक्कर, 200MP Camera सह घालणार धुमाकूळ; Apple ची जोरदार तयारी

ओडिसी ओएलईडी जी८ (जी८० एसएच)

हा त्याच्या सेगमेंटमध्ये OLED डिस्प्ले असलेला गेमिंग मॉनिटर आहे. बात 4K QD-OLED डिस्प्ले आहे आणि 240Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. VESA डिस्प्ले HDR टू ब्लॅक 500 सर्टिफिकेशन अपवादात्मकपणे खोल काळे रंग प्रदान करते. हे उत्कृष्ट HDR10 तंत्रज्ञानाला देखील समर्थन देते, जे उत्कृष्ट कॉन्ट्रास्ट आणि रंग प्रदान करण्याचा दावा करते.

ओडिसी जी८ (जी ८० एचएस) कंपनीने ओडिसी जी८ मालिकेत तीन नवीन मॉडेल सादर केले आहेत. यात ६ के रिझोल्यूशनला सपोर्ट करणारा ३२ इंचाचा आयपीएस एलसीडी डिस्प्ले आणि १६५ हट्झं रिफ्रेश रेट आहे. ड्युअल मोडमध्ये, तो ३३० हर्श पर्यंत ३ के रिझोल्यूशनला सपोर्ट करतो. ओडिसी जी८ (जी ८० एचएफ) यामध्ये १८०Hz रिफ्रेश रेटसह २७-इंचाचा ५६. पॅनेल आहे.

ओडिसी ३डी गेमिंग मॉनिटर

कंपनीने नवीन ओडिसी ३डी गेमिंग मॉनिटर सादर केला आहे, जो जगातील पहिला ६के गेमिंग मॉनिटर आहे. कंपनीच्या मते, तो ३डी अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केला आहे. तो दर्शकाच्या स्थितीनुसार खोली समायोजित करू शकतो. तो कोणत्याही क्सेसरीजशिवाय इंडी लेयर्ड व्हिज्युअल देतो. हा मॉनिटर ३२-इंचाच्या डिस्प्लेसह येतो आणि त्याचा रिफ्रेश रेट १६५ हर्ट्स ते ३३० हट्‌झं आहे. त्याचा १ मिलिसेकंद GIG रिस्पॉन्स टाइम आहे.

मोबाईलच्या एअरप्लेन मोडचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, कामात एकाग्रता वाढण्यासोबतच बॅटरी राहील जास्त वेळ टिकून

ओडिसी जी६ (जी ६० एच)

रिफ्रेश रेटच्या बाबतीत जी६ ने नवीन उंची गाठली आहे. या गेमिंग मॉनिटरमध्ये १०४० हर्ट्स रिफ्रेश रेट आहे. तो २७-इंच पॅनेलसह ड्युअल येतो. मोड तंत्रज्ञानामुळे सर्वाधिक रिफ्रेश रेट मिळतो. ती क्यूएचडी रिझोल्यूशनवर मूळ ६०० हट्झं रिफ्रेश रेट देतो.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाह.

Jan 08, 2026 | 12:49 PM

