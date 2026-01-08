गेमर्ससाठी मोठी बातमी! सॅमसंगने जगातील पहिला 6K 3D गेमिंग मॉनिटर केला लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

iPhone चा मोठा डाव! चिनी कंपन्यांना देणार तगडी टक्कर, 200MP Camera सह घालणार धुमाकूळ; Apple ची जोरदार तयारी
ओडिसी ओएलईडी जी८ (जी८० एसएच)
हा त्याच्या सेगमेंटमध्ये OLED डिस्प्ले असलेला गेमिंग मॉनिटर आहे. बात 4K QD-OLED डिस्प्ले आहे आणि 240Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. VESA डिस्प्ले HDR टू ब्लॅक 500 सर्टिफिकेशन अपवादात्मकपणे खोल काळे रंग प्रदान करते. हे उत्कृष्ट HDR10 तंत्रज्ञानाला देखील समर्थन देते, जे उत्कृष्ट कॉन्ट्रास्ट आणि रंग प्रदान करण्याचा दावा करते.
ओडिसी जी८ (जी ८० एचएस) कंपनीने ओडिसी जी८ मालिकेत तीन नवीन मॉडेल सादर केले आहेत. यात ६ के रिझोल्यूशनला सपोर्ट करणारा ३२ इंचाचा आयपीएस एलसीडी डिस्प्ले आणि १६५ हट्झं रिफ्रेश रेट आहे. ड्युअल मोडमध्ये, तो ३३० हर्श पर्यंत ३ के रिझोल्यूशनला सपोर्ट करतो. ओडिसी जी८ (जी ८० एचएफ) यामध्ये १८०Hz रिफ्रेश रेटसह २७-इंचाचा ५६. पॅनेल आहे.
ओडिसी ३डी गेमिंग मॉनिटर
कंपनीने नवीन ओडिसी ३डी गेमिंग मॉनिटर सादर केला आहे, जो जगातील पहिला ६के गेमिंग मॉनिटर आहे. कंपनीच्या मते, तो ३डी अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केला आहे. तो दर्शकाच्या स्थितीनुसार खोली समायोजित करू शकतो. तो कोणत्याही ॲक्सेसरीजशिवाय इंडी लेयर्ड व्हिज्युअल देतो. हा मॉनिटर ३२-इंचाच्या डिस्प्लेसह येतो आणि त्याचा रिफ्रेश रेट १६५ हर्ट्स ते ३३० हट्झं आहे. त्याचा १ मिलिसेकंद GIG रिस्पॉन्स टाइम आहे.
ओडिसी जी६ (जी ६० एच)
रिफ्रेश रेटच्या बाबतीत जी६ ने नवीन उंची गाठली आहे. या गेमिंग मॉनिटरमध्ये १०४० हर्ट्स रिफ्रेश रेट आहे. तो २७-इंच पॅनेलसह ड्युअल येतो. मोड तंत्रज्ञानामुळे सर्वाधिक रिफ्रेश रेट मिळतो. ती क्यूएचडी रिझोल्यूशनवर मूळ ६०० हट्झं रिफ्रेश रेट देतो.
