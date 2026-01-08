Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

iPhone चा मोठा डाव! चिनी कंपन्यांना देणार तगडी टक्कर, 200MP Camera सह घालणार धुमाकूळ; Apple ची जोरदार तयारी

अ‍ॅपल त्यांच्या आयफोन्समध्ये एक मोठे कॅमेरा अपग्रेड आणण्याची तयारी करत आहे. २०२८ मध्ये अपेक्षित असलेल्या आयफोन सिरीजमध्ये २०० मेगापिक्सेल कॅमेरा असू शकतो. नवीन कॅमेरा DSLR प्रमाणे काम करेल

Updated On: Jan 08, 2026 | 12:09 PM
Apple देणार चिनी कंपन्यांना टक्कर (फोटो सौजन्य - iStock)

  • iPhone नव्या कॅमेरासह येणार बाजारात 
  • चिनी कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी जोरदार तयारी
  • DSLR प्रमाणे असणार कॅमेरा 
Apple दरवर्षी नवीन iPhones लाँच करते. iPhones अनेक अपग्रेडसह लाँच केले जातात, त्यापैकी एक कॅमेरा आहे. प्रत्येक नवीन iPhone सिरीजमध्ये काही प्रकारचे कॅमेरा अपग्रेड असते, जरी ते लहान असले तरी. एका नवीन अहवालात असे सूचित केले आहे की Apple भविष्यात एक मोठे कॅमेरा अपग्रेड करण्याची योजना आखत आहे. 

Investment बँक मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालानुसार, Apple 2028 मध्ये iPhone सिरीजमध्ये 200MP कॅमेरा जोडण्यावर काम करत आहे. याचा अर्थ असा की 2028 च्या iPhone सिरीजमध्ये 200MP कॅमेरा असू शकतो. iPhone 18 सिरीज या वर्षी लाँच केली जाईल आणि Apple च्या पॅटर्नवर आधारित, iPhone 19 सिरीज 2027 मध्ये आणि iPhone 20 सिरीज 2028 मध्ये लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की iPhone 20 सिरीजमध्ये 200MP कॅमेरा असू शकतो.

iPhone 20 मध्ये होणार सर्वात मोठा बदल! डिझाईन-फीचर्स ते किंमत… Apple यूजर्सना मिळणार खास सरप्राईज

Apple 200MP कॅमेराची चाचणी घेत आहे

2025 च्या सुरुवातीला, सुप्रसिद्ध Weibo टिपस्टर डिजिटल चॅट स्टेशनने दावा केला होता की Apple भविष्यातील iPhones साठी 200MP कॅमेराची चाचणी करत आहे. तथापि, त्यावेळी हे अपग्रेड कधी उपलब्ध होईल हे स्पष्ट नव्हते. मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालात अ‍ॅपल हे अपग्रेड कोणत्या वर्षी लाँच करेल हे उघड झाले होते, ज्यामुळे कोणत्या आयफोन मालिकेत २०० एमपी कॅमेरा असेल याची कल्पना येते. या टाइमलाइनवरून पाहता, वापरकर्त्यांना २०० एमपी कॅमेरा असलेल्या आयफोनसाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही.

सध्या 48MP Camera 

सध्या, अ‍ॅपल आयफोनवरील सर्व मागील कॅमेऱ्यांवर 48 MP सेन्सर वापरते, ज्यामध्ये मुख्य, अल्ट्रा-वाइड आणि टेलिफोटो लेन्सचा समावेश आहे. कंपनीने प्रथम मुख्य कॅमेऱ्यासाठी १२ एमपी वरून 48 MP पर्यंत उडी मारली आणि नंतर ते इतर लेन्समध्ये देखील वाढवले.

नवीन आयफोनमध्ये 48 MP कॅमेरे उपलब्ध असतील. या अहवालात असेही सूचित केले आहे की अ‍ॅपल आयफोन 18 आणि 2027 मध्ये येणाऱ्या मॉडेल्समध्ये 48 एमपी कॅमेरे समाविष्ट करण्याचा विचार करत आहे. मॉर्गन स्टॅनली असे सूचित करते की 2028 च्या आयफोनसाठी 200 MP सेन्सर सॅमसंग पुरवेल. अ‍ॅपल किंवा सॅमसंगने अद्याप याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. 200 MP आयफोनबद्दल अधिक तपशील भविष्यात समोर येऊ शकतात. आयफोन प्रेमींसाठी हे महत्त्वाचे ठरेल, कारण ४८ मेगापिक्सेल आयफोन सध्या फोटोग्राफीसाठी खूप लोकप्रिय आहेत. 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा जोडल्यामुळे, घेतलेले फोटो चांगल्या डीएसएलआर कॅमेऱ्याने घेतलेल्या फोटोंपेक्षा कमी नसतील. म्हणूनच या अपग्रेडबद्दल खूप उत्सुकता आहे.

धोक्यात आहे तुमचा iPhone! Apple ने 1.8 अब्ज युजर्सना केले अलर्ट, सुरक्षित राहण्यासाठी ‘या’ टिप्स नक्की वापरा

Published On: Jan 08, 2026 | 12:09 PM

