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Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Updated On: Jun 22, 2026 | 03:41 PM IST
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सारांश

वाळू माफियायांच्या विरोधात आवाज उठवणारे नागझरी गावचे सरपंच नारायण शिंदे यांच्यावर वाळू माफीयांनी घरात घुसून हल्ला केला होता, हल्ला करणाऱ्यांना अद्यापही पोलिसांनी अटक केली नसल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी धुळे सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर तब्बल एक तास रास्ता रोको आंदोलन केलं.

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वाळू माफियायांच्या विरोधात आवाज उठवणारे नागझरी गावचे सरपंच नारायण शिंदे यांच्यावर वाळू माफीयांनी घरात घुसून हल्ला केला होता, हल्ला करणाऱ्यांना अद्यापही पोलिसांनी अटक केली नसल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी धुळे सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर तब्बल एक तास रास्ता रोको आंदोलन केलं. गेल्या काही महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणात गोदावरी नदी पात्रातून अवैध वाळू उपसा होत आहे याच्याच तक्रारी सरपंच नारायण शिंदे यांनी प्रशासनाला केल्या होत्या त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता तर प्रशासन आणि पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे हल्ला झाल्याचा आरोप सरपंच आणि नागरिकांनी केला आहे

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विस्तार

 

वाळू माफियायांच्या विरोधात आवाज उठवणारे नागझरी गावचे सरपंच नारायण शिंदे यांच्यावर वाळू माफीयांनी घरात घुसून हल्ला केला होता, हल्ला करणाऱ्यांना अद्यापही पोलिसांनी अटक केली नसल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी धुळे सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर तब्बल एक तास रास्ता रोको आंदोलन केलं. गेल्या काही महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणात गोदावरी नदी पात्रातून अवैध वाळू उपसा होत आहे याच्याच तक्रारी सरपंच नारायण शिंदे यांनी प्रशासनाला केल्या होत्या त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता तर प्रशासन आणि पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे हल्ला झाल्याचा आरोप सरपंच आणि नागरिकांनी केला आहे

Web Title: Beed sand mafia attack on sarpanch sparks unrest in beed intense rasta roko road blockade on the highway for one hour

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Published On: Jun 22, 2026 | 03:41 PM

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