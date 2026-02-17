Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

बुलढाणा शहरालगत असलेल्या गावा सागवान सुंदरखेड माळवीर जांभरुण जळगाव या गावांचा समावेश बुलढाणा नगर परिषदेच्या हद्दवाडीत येणार असल्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. यावरून या गावातील नागरिकांनी हद्दवाडीला विरोध दर्शवत बुलढाणा शहरातून हजारो महिला पुरुषांनी हातात फलक घेऊन मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सदर गावांचा समावेश बुलढाणा नगरपरिषदेत करण्यात आलेल्या हद्दवाडीत करण्यात येऊ नये यासाठी तीव्र स्वरूपात विरोध व्यक्त करत हदवाड करण्यात येऊ नये या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आले यावेळी पाचही गावांचे नागरिक व महिला मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते
