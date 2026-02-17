Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
”संपूर्ण देशातील चाहते माझ्यासोबत..”, Rajpal Yadav तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया समोर

Rajpal Yadav First Reaction : राजपाल यादव यांना ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात तुरूंगात जावं लागले होते. त्यांची आता 13 दिवसांनंतर तुरूंगातून सुटका झाली असून त्यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे

Updated On: Feb 17, 2026 | 07:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात गेल्या ११ दिवसांपासून तुरुंगात होते. अभिनेत्याला काल जामीन मंजून झाला आहे. १३ दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर राजपाल यादव यांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि देशाचे आभार मानले. पहिल्यांदाच हजर होताच त्यांनी एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की कायदेशीर माहितीसाठी कोणीही त्यांच्या वकिलाशी संपर्क साधू शकतो. त्यांनी स्पष्ट केले की ते ३० वर्षांपासून इंडस्ट्रीत आहे आणि २५० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

चेक बाउन्स प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर तिहार तुरुंगातून बाहेर पडताना अभिनेता राजपाल यादव म्हणाले, “जर तुम्हाला काही कायदेशीर माहिती हवी असेल, तर तुम्ही आमचे वकील भास्कर उपाध्याय यांना विचारू शकता. शिवाय, मी सर्वसाधारणपणे सांगू इच्छितो की मुंबईतील बॉलिवूडमध्ये मी ३० वर्षे पूर्ण केले आहे. देशातील आणि जगातील प्रत्येक मूल माझ्या पाठीशी उभे राहिले, म्हणूनच मी २५० चित्रपट करू शकलो. संपूर्ण बॉलिवूड माझ्यासोबत आहे. ही घटना २०१२-१३ मध्ये घडली आणि तेव्हापासून मी अनेक चित्रपट केले आहेत. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रत्येक तरुण आणि वृद्ध माझ्यासोबत होता, माझ्यासोबत आहे. देशभरातील लोक, मुले, वृद्ध आणि तरुण, माझ्यासोबत आहेत… ज्या प्रकारे संपूर्ण देश आणि जग, माझे बॉलिवूड, माझ्यावर प्रेम करत आहे, जर माझ्यावर कोणतेही आरोप असतील तर मी त्यांना उत्तर देण्यास तयार आहे.”


दिग्गज मराठी अभिनेत्री काळाच्या पडद्याआड, प्रविणा देशपांडे यांनी 60 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; ‘तस्करी’ सीरिज ठरली शेवटची

राजपाल पुढे म्हणाले, “मी न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचा आदर करतो आणि त्याचे पालन करतो आणि वर्षानुवर्षे ते करत आहे. मी नेहमीच माझे हेतू स्पष्ट करण्यास तयार होतो. न्यायालयाने मला जिथे जिथे हजर राहण्यास सांगितले तिथे मी हजर राहिलो आणि पुढेही राहीन. सोशल मीडिया आणि त्यापलीकडे लोक मला पाठिंबा देत आहेत. ५ ते ५५ वर्षांपर्यंतचे सर्वजण माझ्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. मला बॉलिवूडमधून सर्वांकडून प्रेम मिळाले आहे. जर माझ्यावर काही आरोप असतील तर मी सर्वत्र, प्रत्येक चौकात उपलब्ध आहे. प्रत्येक गोष्टीची उत्तरे मला विचारा. उच्च न्यायालय, मला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद.”

सॅम मेंडिसच्या चित्रपटातून Farhan Akhtar चे हॉलीवूडमध्ये पदार्पण, Amul India ने मजेशीर टॉपिकलद्वारे केलं सेलिब्रेशन

Published On: Feb 17, 2026 | 07:00 PM

Feb 17, 2026 | 07:00 PM
