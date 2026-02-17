”संपूर्ण देशातील चाहते माझ्यासोबत..”, Rajpal Yadav तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया समोर

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात गेल्या ११ दिवसांपासून तुरुंगात होते. अभिनेत्याला काल जामीन मंजून झाला आहे. १३ दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर राजपाल यादव यांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे. तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि देशाचे आभार मानले. पहिल्यांदाच हजर होताच त्यांनी एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की कायदेशीर माहितीसाठी कोणीही त्यांच्या वकिलाशी संपर्क साधू शकतो. त्यांनी स्पष्ट केले की ते ३० वर्षांपासून इंडस्ट्रीत आहे आणि २५० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.
चेक बाउन्स प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर तिहार तुरुंगातून बाहेर पडताना अभिनेता राजपाल यादव म्हणाले, “जर तुम्हाला काही कायदेशीर माहिती हवी असेल, तर तुम्ही आमचे वकील भास्कर उपाध्याय यांना विचारू शकता. शिवाय, मी सर्वसाधारणपणे सांगू इच्छितो की मुंबईतील बॉलिवूडमध्ये मी ३० वर्षे पूर्ण केले आहे. देशातील आणि जगातील प्रत्येक मूल माझ्या पाठीशी उभे राहिले, म्हणूनच मी २५० चित्रपट करू शकलो. संपूर्ण बॉलिवूड माझ्यासोबत आहे. ही घटना २०१२-१३ मध्ये घडली आणि तेव्हापासून मी अनेक चित्रपट केले आहेत. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रत्येक तरुण आणि वृद्ध माझ्यासोबत होता, माझ्यासोबत आहे. देशभरातील लोक, मुले, वृद्ध आणि तरुण, माझ्यासोबत आहेत… ज्या प्रकारे संपूर्ण देश आणि जग, माझे बॉलिवूड, माझ्यावर प्रेम करत आहे, जर माझ्यावर कोणतेही आरोप असतील तर मी त्यांना उत्तर देण्यास तयार आहे.”
#WATCH | Delhi: Actor Rajpal Yadav from Tihar Jail after he was granted interim bail in a cheque bounce case by the High Court He says, “I will complete 30 years in Bollywood in Mumbai in 2027. People from all over the country, children, old and young, are with me… The way the… pic.twitter.com/Zg1sYtzB0q — ANI (@ANI) February 17, 2026
राजपाल पुढे म्हणाले, “मी न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचा आदर करतो आणि त्याचे पालन करतो आणि वर्षानुवर्षे ते करत आहे. मी नेहमीच माझे हेतू स्पष्ट करण्यास तयार होतो. न्यायालयाने मला जिथे जिथे हजर राहण्यास सांगितले तिथे मी हजर राहिलो आणि पुढेही राहीन. सोशल मीडिया आणि त्यापलीकडे लोक मला पाठिंबा देत आहेत. ५ ते ५५ वर्षांपर्यंतचे सर्वजण माझ्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. मला बॉलिवूडमधून सर्वांकडून प्रेम मिळाले आहे. जर माझ्यावर काही आरोप असतील तर मी सर्वत्र, प्रत्येक चौकात उपलब्ध आहे. प्रत्येक गोष्टीची उत्तरे मला विचारा. उच्च न्यायालय, मला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद.”
