Washim News : ‘अभ्यासाचा भोंगा’ हा अभिनव उपक्रम सुरू! विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळवणे हा उद्देश

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील डोंगरशेवली येथे ‘अभ्यासाचा भोंगा’ हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. कोरोनानंतर वाढलेल्या मोबाईल वापरावर नियंत्रण ठेवून विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळवणे हा उद्देश.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:18 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील डोंगरशेवली गावाने विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी एक अनोखा आणि प्रेरणादायी उपक्रम सुरू केला आहे. कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या हातात लहान वयात मोबाईल आले. शिक्षण सुरू राहिले, मात्र मोबाईल आणि दूरचित्रवाणीच्या अति वापरामुळे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ लागल्याची तक्रार पालकांकडून वारंवार होत होती. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी गावातील शाळा व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामस्थांनी एकत्र येत ‘अभ्यासाचा भोंगा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली.

Kolhapur News : “जिल्ह्यातील रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा मिळणार” – मंत्री हसन मुश्रीफ

डोंगरशेवली येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक केंद्र शाळेच्या पुढाकारातून हा उपक्रम सुरू झाला. केवळ घोषणा करून न थांबता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात सातत्य राहावे, घराघरांत शिस्तबद्ध वातावरण तयार व्हावे आणि मोबाईलचा वापर मर्यादित व्हावा, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.

दररोज सायंकाळी नेमक्या ७ वाजता गावात भोंगा वाजवला जातो. भोंगा वाजताच सर्व विद्यार्थी अभ्यासासाठी बसतात. विशेष म्हणजे सायंकाळी ७ ते ९ या दोन तासांच्या कालावधीत पालक स्वतःहून मोबाईल आणि टीव्ही बंद ठेवतात. त्यामुळे संपूर्ण गावात अभ्यासासाठी पोषक आणि शांत वातावरण निर्माण होते. भोंगा वाजताच गावात पसरलेली शांतता आणि मुलांचा अभ्यासात असलेला सहभाग हे चित्र खरोखरच समाधानकारक असल्याचे मुख्याध्यापक अनिल लोखंडे यांनी सांगितले.

या उपक्रमाचे औपचारिक उद्घाटन शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रवींद्र सावळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. शिक्षक आणि समिती सदस्य घरोघरी भेट देऊन विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत की नाही, याची खात्री करतात. शालेय मंत्रिमंडळातील विद्यार्थ्यांनीही गृहभेटीत सहभाग घेत जबाबदारीची जाणीव दाखवली.

सिडको येथे झालेल्या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये १६ विद्यार्थ्यांची निवड! प्रक्रियेत ‘या’ गोष्टींचा समावेश  

या संकल्पनेला गावकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. एका माजी विद्यार्थ्याने भोंग्यासाठी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदतही दिली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पालक, शिक्षक आणि ग्रामस्थांनी दाखवलेली ही एकजूट नक्कीच अनुकरणीय ठरत आहे.

Web Title: Abhyascha bhonga an innovative initiative has been launched in buldhana

Published On: Feb 14, 2026 | 10:18 PM

