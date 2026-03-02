Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाकडून नरेंद्र मोदी यांच्या Epstein Files मधील कथित सहभागावरील आरोपावरून आंदोलन करण्यात आले आहे. या संदर्भात भाईंदर येथे लावण्यात आलेल्या फलकावर आक्षेप घेण्यात आला. यावेळी दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते समोरा समोर आल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात परस्पर तक्रारी दाखल केल्या असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाकडून नरेंद्र मोदी यांच्या Epstein Files मधील कथित सहभागावरील आरोपावरून आंदोलन करण्यात आले आहे. या संदर्भात भाईंदर येथे लावण्यात आलेल्या फलकावर आक्षेप घेण्यात आला. यावेळी दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते समोरा समोर आल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात परस्पर तक्रारी दाखल केल्या असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.