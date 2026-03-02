Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Mumbai Objection To Narendra Modis Photo With Flowers Sparks Argument Between Two Groups In Bhayander

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाकडून नरेंद्र मोदी यांच्या Epstein Files मधील कथित सहभागावरील आरोपावरून आंदोलन करण्यात आले आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 08:28 PM

Follow Us:

वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाकडून नरेंद्र मोदी यांच्या Epstein Files मधील कथित सहभागावरील आरोपावरून आंदोलन करण्यात आले आहे. या संदर्भात भाईंदर येथे लावण्यात आलेल्या फलकावर आक्षेप घेण्यात आला. यावेळी दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते समोरा समोर आल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात परस्पर तक्रारी दाखल केल्या असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

Follow Us:

वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाकडून नरेंद्र मोदी यांच्या Epstein Files मधील कथित सहभागावरील आरोपावरून आंदोलन करण्यात आले आहे. या संदर्भात भाईंदर येथे लावण्यात आलेल्या फलकावर आक्षेप घेण्यात आला. यावेळी दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते समोरा समोर आल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात परस्पर तक्रारी दाखल केल्या असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

Web Title: Mumbai objection to narendra modis photo with flowers sparks argument between two groups in bhayander

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 08:28 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
मैदानात पत्नीने घेतली बुमराहची ‘विकेट’! भर शोमध्ये पतीलाच दिले इंग्रजीचे धडे; मजेशीर VIDEO VIRAL…

मैदानात पत्नीने घेतली बुमराहची ‘विकेट’! भर शोमध्ये पतीलाच दिले इंग्रजीचे धडे; मजेशीर VIDEO VIRAL…

Mar 02, 2026 | 08:23 PM
Holi 2026 : होळीच्या दिवशी सफेद कपडेच का घातले जातात? चोचले नाही तर परंपरेशी जोडले आहे खास कारण

Holi 2026 : होळीच्या दिवशी सफेद कपडेच का घातले जातात? चोचले नाही तर परंपरेशी जोडले आहे खास कारण

Mar 02, 2026 | 08:15 PM
Transport News: ‘अन्यायकारक E-Challan रद्द…’; वाहतूक संघटनांना प्रताप सरनाईकांचे आवाहन

Transport News: ‘अन्यायकारक E-Challan रद्द…’; वाहतूक संघटनांना प्रताप सरनाईकांचे आवाहन

Mar 02, 2026 | 08:01 PM
‘पापा, मी बेडखाली लपून राहीन,’ Ammy Virkची मुलगी युएईमध्ये अडकली, इराण-इस्रायल युद्धामुळे गायक चिंतेत

‘पापा, मी बेडखाली लपून राहीन,’ Ammy Virkची मुलगी युएईमध्ये अडकली, इराण-इस्रायल युद्धामुळे गायक चिंतेत

Mar 02, 2026 | 08:01 PM
Israel-Iran War: इराणला मोठा धक्का! खामेनेईंच्या निधनानंतर पत्नीचाही मृत्यू; इस्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या गंभीर जखमी

Israel-Iran War: इराणला मोठा धक्का! खामेनेईंच्या निधनानंतर पत्नीचाही मृत्यू; इस्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या गंभीर जखमी

Mar 02, 2026 | 08:00 PM
Ahilyanagar News: मढीची कानिफनाथ यात्रा यंदाही वादाच्या भोवऱ्यात! मुस्लिम व्यवसायिकांना विरोध कायम

Ahilyanagar News: मढीची कानिफनाथ यात्रा यंदाही वादाच्या भोवऱ्यात! मुस्लिम व्यवसायिकांना विरोध कायम

Mar 02, 2026 | 07:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM