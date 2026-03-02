७९ वर्षीय मंसूरे बागेरज़ादेह यांचा जन्म इराणमधील मशहद येथे झाला होता. त्या इराणच्या सरकारी ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) चे माजी उपसंचालक हसन खोजस्ते बगेरज़ादेह यांच्या भगिनी होत्या. ज्यावेळी अमेरिका आणि इस्रायलने तेहरानमधील खामेनेई यांच्या मुख्य कार्यालयावर (कॉम्प्लेक्स) हल्ला केला, त्यावेळी मंसूरे या पतीसोबत तिथेच उपस्थित होत्या. या भीषण हल्ल्यात खामेनेई यांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर त्यांच्या पत्नीला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आणि आज त्यांचा मृत्यु झाला.
🇮🇷⚡-Breaking: The wife of Ayatollah Khamenei, Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, was martyred as a result of her injuries from the same strike that killed her husband. pic.twitter.com/A98Sskoeud — ALERT X (@ALERTX360) March 2, 2026
‘कुवेत Air Force च्या चुकीमुळे…’; F-15 फायटर प्लेन कोसळल्याच्या घटनेवर अमेरिकेचे विधान काय?
या एकाच हल्ल्यात केवळ अयातुल्ला खामेनेईच नव्हे, तर त्यांची कन्या आणि जावई यांचाही मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. खामेनेईंच्या संपूर्ण कुटुंबाचा या संघर्षात अंत झाल्यामुळे इराणमधील जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेचे पडसाद आता संपूर्ण आखाती देशांमध्ये उमटत असून, इराणने अनेक शेजारील राष्ट्रांविरुद्ध लष्करी मोर्चा उघडला आहे.
शनिवारी आणि रविवारी झालेल्या या मोठ्या कारवाईत अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अनेक संवेदनशील भागांना लक्ष्य केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, इराण गुपचूपपणे अणू कार्यक्रमावर काम करत असून अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहे. ही कारवाई इराणची अणू क्षमता नष्ट करण्यासाठीच करण्यात आल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणच्या जनतेला आवाहन केले आहे की, “इराणी जनतेने आता खामेनेईंच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध उभे राहावे आणि स्वतःचे लोकशाही सरकार स्थापन करावे.”
सर्वोच्च नेत्याच्या कुटुंबाचा अंत झाल्यामुळे इराणचे ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड्स’ (IRGC) आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेने या युद्धाला अण्वस्त्रांच्या धोक्याशी जोडल्यामुळे हे युद्ध केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता जागतिक युद्धाचे स्वरूप धारण करण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
Iran Israel युद्धात भारताचा बळी! ओमानच्या तेल टँकरवरील हल्ल्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, संपूर्ण देशात खळबळ