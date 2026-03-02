Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Israel-Iran War: इराणला मोठा धक्का! खामेनेईंच्या निधनानंतर पत्नीचाही मृत्यू; इस्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या गंभीर जखमी

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या पत्नी मंसूरे बागेरज़ादेह यांचे रुग्णालयात निधन झाले आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या होत्या.

Updated On: Mar 02, 2026 | 08:04 PM
Israel-Iran War: मध्य पूर्वेतील युद्ध आता अधिक भीषण आणि वैयक्तिक स्तरावर पोहोचले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर आता त्यांच्या पत्नी मंसूरे खोजस्ते बागेरज़ादेह यांचेही उपचारादरम्यान निधन झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे केलेल्या हवाई हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या होत्या. इराणच्या अधिकृत ‘तसनीम’ वृत्तसंस्थेने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

हल्ल्यावेळी पतीसोबत होत्या उपस्थित

७९ वर्षीय मंसूरे बागेरज़ादेह यांचा जन्म इराणमधील मशहद येथे झाला होता. त्या इराणच्या सरकारी ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) चे माजी उपसंचालक हसन खोजस्ते बगेरज़ादेह यांच्या भगिनी होत्या. ज्यावेळी अमेरिका आणि इस्रायलने तेहरानमधील खामेनेई यांच्या मुख्य कार्यालयावर (कॉम्प्लेक्स) हल्ला केला, त्यावेळी मंसूरे या पतीसोबत तिथेच उपस्थित होत्या. या भीषण हल्ल्यात खामेनेई यांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर त्यांच्या पत्नीला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आणि आज त्यांचा मृत्यु झाला.

‘कुवेत Air Force च्या चुकीमुळे…’; F-15 फायटर प्लेन कोसळल्याच्या घटनेवर अमेरिकेचे विधान काय?

कुटुंब उद्ध्वस्त; इराणमध्ये आक्रोशाचे वातावरण

या एकाच हल्ल्यात केवळ अयातुल्ला खामेनेईच नव्हे, तर त्यांची कन्या आणि जावई यांचाही मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. खामेनेईंच्या संपूर्ण कुटुंबाचा या संघर्षात अंत झाल्यामुळे इराणमधील जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेचे पडसाद आता संपूर्ण आखाती देशांमध्ये उमटत असून, इराणने अनेक शेजारील राष्ट्रांविरुद्ध लष्करी मोर्चा उघडला आहे.

अमेरिका-इस्रायलची संयुक्त कारवाई आणि ट्रम्प यांचा इशारा

शनिवारी आणि रविवारी झालेल्या या मोठ्या कारवाईत अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अनेक संवेदनशील भागांना लक्ष्य केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, इराण गुपचूपपणे अणू कार्यक्रमावर काम करत असून अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहे. ही कारवाई इराणची अणू क्षमता नष्ट करण्यासाठीच करण्यात आल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणच्या जनतेला आवाहन केले आहे की, “इराणी जनतेने आता खामेनेईंच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध उभे राहावे आणि स्वतःचे लोकशाही सरकार स्थापन करावे.”

मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला

सर्वोच्च नेत्याच्या कुटुंबाचा अंत झाल्यामुळे इराणचे ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड्स’ (IRGC) आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेने या युद्धाला अण्वस्त्रांच्या धोक्याशी जोडल्यामुळे हे युद्ध केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता जागतिक युद्धाचे स्वरूप धारण करण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Iran Israel युद्धात भारताचा बळी! ओमानच्या तेल टँकरवरील हल्ल्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, संपूर्ण देशात खळबळ

Published On: Mar 02, 2026 | 08:00 PM

