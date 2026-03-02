Holi 2026 : होळीच्या दिवशी सफेद कपडेच का घातले जातात? चोचले नाही तर परंपरेशी जोडले आहे खास कारण

ये जवानी है दिवाणी सारखी होळी खेळायची आहे? मग भारतातील हे लोकेशन्स तुमच्यासाठी परफेक्ट, इथे पूर्ण होईल फिल्मी रंगपंचमीची इच्छा
रंग हायलाइट करतो
पांढऱ्या रंगाचे कपडे परिधान करण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा एकमेव असा रंग आहे ज्यावर कोणताही रंग पटकण दिसून येतो. पांढऱ्या रंगावर तुम्ही कोणताही रंग टाकू शकता. तो स्वच्छ कॅनव्हाससारखा मानला जातो, सकाळी घराबाहेर पडताना स्वच्छ आणि नंतर संध्याकाळी विविध रंगांनी भरलेला आणि म्हणूनच रंगपंचमीला आवर्जून पांढऱ्या रंगाच्या कपड्यांची निवड केली जाते.
परंपरेशी संबंध
होळी हा केवळ रंगांचा सण नाही तर तो नवीन सुरवातीचे प्रतीक आहे. होलिका दहन हा रंगोत्सवाच्या एक दिवस आधी होतो, जो हिवाळ्याचा शेवट आणि वसंत ऋतूच्या आगमनाचे प्रतीक आहे. हवामान बदलते तसे वातावरणही बदलते आणि भूतकाळातील तक्रारी पुसून टाकून ती एक नवीन सुरुवात देखील दर्शवते. तुमच्या आयुष्यात नवीन रंग जोडण्याची वेळ आली आहे हा संदेश यातून मिळत असतो.
शांतीचे प्रतीक
आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की, पांढरा रंग हा शांतीचे प्रतीक मानला जातो. तो जीवनात सकारात्म ऊर्जा भरतो. नवीन आयुष्याच्या सुरुवातीसाठी तो एकदम परिपूर्ण रंग मानला जातो. जेव्हा रंग पांढऱ्या कपड्यांवर पडतात तेव्हा लोक कालांतराने एकसारखे दिसू लागतात आणि ते समानता आणि एकतेचे प्रतीक बनते. रंगीबेरंगी कपडे परिधान केल्याने कोणीही श्रीमंत किंवा गरीब दिसत नाही; तो समानतेने साजरा केला जातो.
बॉलिवूडने वाढवली क्रेझ
पांढरा रंग परिधान करण्यामागे अनेक धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे असली तरी याची खरी क्रेझ बॉलिवूडमुळे जास्त वाढली. होळीच्या गाण्यांमध्ये किंवा चित्रपटांमध्ये होळी खेळताना कलाकर लोक नेहमीच पांढऱ्या रंगाचे कपडे परिधान करतात, ही कृती लोकांवर कायमची छाप सोडते आणि एक नवा ट्रेंड तयार करते.
हवामान देखील आहे जबाबदार
होळी येण्याआधीच हवामानात बदल दिसून येतो. हिवाळा कमी होऊ लागतो आणि उन्हाळा वाढू लागतो. होळी खुल्या भागात साजरी केली जाते, जिथे सूर्यप्रकाशामुळे उष्णता जाणवते. तथापि, पांढरा रंग कमी उष्णता शोषून घेतो आणि शरीराला हलकेपणा देतो. म्हणून, पांढरे कपडे होळीसाठी सर्वोत्तम पर्याय मानले जातात.