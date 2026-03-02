Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar News: मढीची कानिफनाथ यात्रा यंदाही वादाच्या भोवऱ्यात! मुस्लिम व्यवसायिकांना विरोध कायम

सलग दुसऱ्या वर्षी सुद्धा मढीची कानिफनाथ यात्रा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. यामागील कारण म्हणजे मुस्लिम व्यावसायिकांना यात्रेत घातलेली बंदी. चला या प्रकरणाबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 02, 2026 | 07:54 PM
  • कानिफनाथ यात्रा यंदाही वादात अडकली
  • सलग दुसऱ्या वर्षी यात्रेत मुस्लिम व्यवसायिकांना विरोध
  • जाणून घ्या अधिक माहिती
पाथर्डी येथील कानिफनाथांनी संजीवन समाधी घेतलेल्या तालुक्यातील मढी येथील कानिफनाथ यात्रेमध्ये मुस्लिम व्यावसायिकांना सलग दुसऱ्या वर्षी व्यवसायास बंदी घातल्याने मुस्लिम व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मढी गावचे सरपंच संजय मरकड यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, त्यांना राज्यातील काही हिंदुत्ववादी विचारसरणी असणाऱ्या नेत्यांनी एकीकडे पाठिंबा दिला असताना दुसरीकडे मुस्लिम व्यावसायिकांनी या यात्रेत आपली दुकाने लावावी असा प्रयत्न पडद्याआड काहींनी चालवल्याने यावर्षीची यात्रा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच दहिसर-काशीगाव मेट्रोने प्रवास, मेट्रो लाईन ९ चा फडणवीस करणार उद्घाटन

मते व पुजारींऐवजी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी

मागील वर्षी संजय मरकड हे मढी देवस्थानचे अध्यक्ष व मढी गावचे सरपंच असल्याने त्यांना फारसा विरोध झाला नाही. मात्र, यावेळेस मढी देवस्थानचे विश्वस्त बदलले असल्याने या वादाला नकळत मढी देवस्थानविरोधात मढी ग्रामपंचायत असा वादाचा पदर जोडला गेला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी मरकड यांनी पत्रकार परिषद घेत देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर ते मुस्लिम व्यावसायिकांना पाठबळ देत असल्याचा आरोप केला. या आरोपाचे विश्वस्त मंडळाने खंडण जरी केले नसले, तरीही त्यांनी मुस्लिम व्यावसायिकांना यात्रेत बंदी आहे, असे जाहीरसुद्धा केले नाही. या पार्श्वभूमीवर रविवारी (दि. 2) मढी येथे विविध हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेल्या नेत्यांच्या उपस्थितीत सभा होत असून, या सभेतून मुस्लिम विरोध अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मरकड यांनी मुस्लिम व्यावसायिकांची पाठराखण प्रांताधिकारी प्रसाद मते व पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी करत असून, या अधिकाऱ्यांच्या जागी दुसरे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करत प्रशासनाविरोधात दंड थोपटले आहेत.

Iran Israel युद्धाचा भडका! Pune पोलिस सतर्क; शहरातील संवेदनशील ठिकाणांवर…

सभेत विरोध कायम

येत्या 19 मार्चला मढीची यात्रा पार पाडणार असून, या यात्रेत मुस्लिम व्यावसायिकांना आपली दुकाने लावता येणार आहे की नाही याविषयी सध्या तरी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मागील यात्रेवेळी मुस्लिम व्यावसायिकांना बंदी घालावी यासाठी जी सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्या सभेस मंत्री नीलेश राणे, आमदार संग्राम जगताप व तारकेश्वर गडाचे आदिनाथ महाराज शास्त्री उपस्थित होते. त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा दिला होता. त्याच पद्धतीने काल मढी येथे सायंकाळी उशिरा झालेल्या सभेत मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास तीव्र विरोध करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर देवस्थान समिती व तालुका प्रशासन काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे

Published On: Mar 02, 2026 | 07:54 PM

