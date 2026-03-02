Ahilyanagar News: मढीची कानिफनाथ यात्रा यंदाही वादाच्या भोवऱ्यात! मुस्लिम व्यवसायिकांना विरोध कायम

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच दहिसर-काशीगाव मेट्रोने प्रवास, मेट्रो लाईन ९ चा फडणवीस करणार उद्घाटन
मागील वर्षी संजय मरकड हे मढी देवस्थानचे अध्यक्ष व मढी गावचे सरपंच असल्याने त्यांना फारसा विरोध झाला नाही. मात्र, यावेळेस मढी देवस्थानचे विश्वस्त बदलले असल्याने या वादाला नकळत मढी देवस्थानविरोधात मढी ग्रामपंचायत असा वादाचा पदर जोडला गेला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मरकड यांनी पत्रकार परिषद घेत देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर ते मुस्लिम व्यावसायिकांना पाठबळ देत असल्याचा आरोप केला. या आरोपाचे विश्वस्त मंडळाने खंडण जरी केले नसले, तरीही त्यांनी मुस्लिम व्यावसायिकांना यात्रेत बंदी आहे, असे जाहीरसुद्धा केले नाही. या पार्श्वभूमीवर रविवारी (दि. 2) मढी येथे विविध हिंदुत्ववादी विचारसरणी असलेल्या नेत्यांच्या उपस्थितीत सभा होत असून, या सभेतून मुस्लिम विरोध अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
मरकड यांनी मुस्लिम व्यावसायिकांची पाठराखण प्रांताधिकारी प्रसाद मते व पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी करत असून, या अधिकाऱ्यांच्या जागी दुसरे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करत प्रशासनाविरोधात दंड थोपटले आहेत.
येत्या 19 मार्चला मढीची यात्रा पार पाडणार असून, या यात्रेत मुस्लिम व्यावसायिकांना आपली दुकाने लावता येणार आहे की नाही याविषयी सध्या तरी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मागील यात्रेवेळी मुस्लिम व्यावसायिकांना बंदी घालावी यासाठी जी सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्या सभेस मंत्री नीलेश राणे, आमदार संग्राम जगताप व तारकेश्वर गडाचे आदिनाथ महाराज शास्त्री उपस्थित होते. त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा दिला होता. त्याच पद्धतीने काल मढी येथे सायंकाळी उशिरा झालेल्या सभेत मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास तीव्र विरोध करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर देवस्थान समिती व तालुका प्रशासन काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे