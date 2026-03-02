मैदानात पत्नीने घेतली बुमराहची ‘विकेट’! भर शोमध्ये पतीलाच दिले इंग्रजीचे धडे; मजेशीर VIDEO VIRAL…

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या या सामन्यात संजू सॅमसनने नाबाद 97 धावांची खेळी केली. पण हा विजय तितका सोपा नव्हता. जेव्हा वेस्ट इंडिजचे फलंदाज रोस्टन चेस आणि शिमरॉन हेटमायर भारतीय गोलंदाजांना चांगलाच खेळत होता. तेव्हा बुमराह मदतीला धावून आला. बुमराहने आपल्या एकाच षटकात या दोन्ही स्फोटक फलंदाजांचा विकेट घेतला. आणि भारताला पुन्हा मॅचमध्ये आणलं. या वर्ल्डकपमध्ये बुमराहने आतापर्यंत 20 षटकांत 6.3च्या सर्वोत्तम इकॉनॉमी रेटने 9 बळी घेतले आहेत.
सामन्यानंतर ICC साठी प्रेझेंटर म्हणून काम करताना संजना गणेशन पती जसप्रीत बुमराहची मुलाखत घेण्यासाठी मैदानात आली. मुलाखत सुरू होण्यापूर्वीच दोघांमध्ये एक ‘क्युट मोमेंट’ पाहायला मिळाला. बुमराहला Subscribe या इंग्रजी शब्दाचा उच्चार करताना अडखळत होता. हे लक्षात येताच संजनाने कॅमेऱ्यासमोरच त्याला हा शब्द नीट कसा उच्चारायचा याचे धडे द्यायला सुरुवात केली. बुमराहनेही एखाद्या आज्ञाधारक विद्यार्थ्याप्रमाणे पत्नीच्या सूचना ऐकत तो शब्द उच्चारण्याचा प्रयत्न केला, ज्याचा व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.
मुलाखत संपल्यानंतरही या दोघांमधील गंमत सुरूच होती. खेळाच्या आनंदात असलेल्या बुमराहने सहजपणे हातातील मायक्रोफोन हवेत फेकला आणि पुन्हा पकडला. संजनाने लगेच त्याला उत्तर दिलं , “जसप्रीत, ही मायक्रोफोन खूप महाग आहेत, जपून वापर!” असे म्हणत तिने त्याच्या हातातील माईक हिसकावून घेतला. मैदानावर फलंदाजांच्या दांड्या गुल करणाऱ्या बुमराह मात्र पत्नीसमोर ‘क्लीन बोल्ड’ झालेला पाहायला मिळाल्याने या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांच्या मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहेत.
सेमीफायनच्या सामन्यात भारताविरुद्ध इंग्लंड ठाकली आहे. विशेष म्हणजे हा सामना मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. वानखेडे हे IPLमधील मुंबई इंडियन्सचा भाग असलेल्या बुमराहचे ‘होम ग्राउंड’ आहे. येथील खेळपट्टी आणि वातावरणाचा बुमराहला दांडगा अनुभव असून, घरच्या प्रेक्षकांसमोर तो इंग्लंडच्या फलंदाजांना आपल्या तालावर नाचवण्यासाठी सज्ज झाला आहे असं म्हणता येईल.