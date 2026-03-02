Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sanjana Ganesan Started Teaching English To Husband Jasprit Bumrah In A Live Shor T20 World Cup

मैदानात पत्नीने घेतली बुमराहची ‘विकेट’! भर शोमध्ये पतीलाच दिले इंग्रजीचे धडे; मजेशीर VIDEO VIRAL…

बॉलिंगमध्ये जसप्रीत बुमराहने आपल्या बॉलिंगने मॅचचं  चित्र पालटलं. मात्र, सामन्यानंतर बुमराह आणि त्याची पत्नी संजना गणेशन यांच्यातील एका मजेशीर व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर बराच व्हायरल होत आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 08:23 PM
(फोटो सौजन्य - Social Media)

(फोटो सौजन्य - Social Media)

Follow Us:
Follow Us:
  • मैदानात पत्नीने घेतली बुमराहची ‘विकेट’!
  • मैदानात नेमकं काय घडलं?
  • संजना नेमकं काय म्हणाली?
Sanjana started teaching English to Bumrah: 2026 च्या T20 विश्वचषकात भारतीय संघाने आपला विजयाचा धडाका कायम राखली आहे. आणि दिमाखात उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. सुपर-8 च्या अत्यंत अटीतटीच्या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजवर 5 विकेट्स राखून विजय मिळवला. या विजयाचा हिरो संजू सॅमसन ठरला असला, तरी बॉलिंगमध्ये जसप्रीत बुमराहने आपल्या बॉलिंगने मॅचचं  चित्र पालटलं. मात्र, सामन्यानंतर बुमराह आणि त्याची पत्नी संजना गणेशन यांच्यातील एका मजेशीर व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर बराच व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.

T20 World Cup 2026: सेमीफायनलच्या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला तर विजेता कसा ठरणार? ICC चे नियम काय सांगतात?

सामन्याचा थरार आणि बुमराची जादू

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या या सामन्यात संजू सॅमसनने नाबाद 97 धावांची खेळी केली. पण हा विजय तितका सोपा नव्हता. जेव्हा वेस्ट इंडिजचे फलंदाज रोस्टन चेस आणि शिमरॉन हेटमायर भारतीय गोलंदाजांना चांगलाच खेळत होता. तेव्हा बुमराह मदतीला धावून आला. बुमराहने आपल्या एकाच षटकात या दोन्ही स्फोटक फलंदाजांचा विकेट घेतला. आणि भारताला पुन्हा मॅचमध्ये आणलं.  या वर्ल्डकपमध्ये बुमराहने आतापर्यंत 20 षटकांत 6.3च्या सर्वोत्तम इकॉनॉमी रेटने 9 बळी घेतले आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ICC (@icc)

संजना बनली ‘इंग्लिश टीचर’

सामन्यानंतर ICC साठी प्रेझेंटर म्हणून काम करताना संजना गणेशन पती जसप्रीत बुमराहची मुलाखत घेण्यासाठी मैदानात आली. मुलाखत सुरू होण्यापूर्वीच दोघांमध्ये एक ‘क्युट मोमेंट’ पाहायला मिळाला. बुमराहला Subscribe या इंग्रजी शब्दाचा उच्चार करताना अडखळत होता. हे लक्षात येताच संजनाने कॅमेऱ्यासमोरच त्याला हा शब्द नीट कसा उच्चारायचा याचे धडे द्यायला सुरुवात केली. बुमराहनेही एखाद्या आज्ञाधारक विद्यार्थ्याप्रमाणे पत्नीच्या सूचना ऐकत तो शब्द उच्चारण्याचा प्रयत्न केला, ज्याचा व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.

 दोघांमधील गंमत

मुलाखत संपल्यानंतरही या दोघांमधील गंमत सुरूच होती. खेळाच्या आनंदात असलेल्या बुमराहने सहजपणे हातातील मायक्रोफोन हवेत फेकला आणि पुन्हा पकडला.  संजनाने लगेच त्याला उत्तर दिलं , “जसप्रीत, ही मायक्रोफोन खूप महाग आहेत, जपून वापर!” असे म्हणत तिने त्याच्या हातातील माईक हिसकावून घेतला. मैदानावर फलंदाजांच्या दांड्या गुल करणाऱ्या बुमराह मात्र पत्नीसमोर ‘क्लीन बोल्ड’ झालेला पाहायला मिळाल्याने या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांच्या मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहेत.

वानखेडेवर रंगणार उपांत्य फेरीचा थरार

सेमीफायनच्या सामन्यात भारताविरुद्ध इंग्लंड ठाकली आहे.  विशेष म्हणजे हा सामना मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. वानखेडे हे IPLमधील मुंबई इंडियन्सचा भाग असलेल्या बुमराहचे ‘होम ग्राउंड’ आहे. येथील खेळपट्टी आणि वातावरणाचा बुमराहला दांडगा अनुभव असून, घरच्या प्रेक्षकांसमोर तो इंग्लंडच्या फलंदाजांना आपल्या तालावर नाचवण्यासाठी सज्ज झाला आहे असं म्हणता येईल.

Sanju Samson :- संजू सॅमसन आला, तो खेळला आणि त्याने जिंकलं

Web Title: Sanjana ganesan started teaching english to husband jasprit bumrah in a live shor t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 08:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG Semi Final: इंग्लंडचे ‘हे’ ५ खेळाडू एकहाती फिरवू शकतात सामन्याचा निकाल; ‘सूर्या सनेला’ला सतर्क राहण्याची गरज
1

IND vs ENG Semi Final: इंग्लंडचे ‘हे’ ५ खेळाडू एकहाती फिरवू शकतात सामन्याचा निकाल; ‘सूर्या सनेला’ला सतर्क राहण्याची गरज

IND vs ENG Semi Final: उपांत्य फेरीचा थरार! इंग्लंडला नमवून भारत फायनल गाठणार का? जाणून घ्या दोन्ही संघांची ताकद आणि रेकॉर्ड
2

IND vs ENG Semi Final: उपांत्य फेरीचा थरार! इंग्लंडला नमवून भारत फायनल गाठणार का? जाणून घ्या दोन्ही संघांची ताकद आणि रेकॉर्ड

T20 World Cup 2026: सेमीफायनलच्या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला तर विजेता कसा ठरणार? ICC चे नियम काय सांगतात?
3

T20 World Cup 2026: सेमीफायनलच्या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला तर विजेता कसा ठरणार? ICC चे नियम काय सांगतात?

IND vs WI: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनचा चौकार आणि षटकार पाऊस; मोडला ‘मुंबईच्या राजा’चा विक्रम
4

IND vs WI: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनचा चौकार आणि षटकार पाऊस; मोडला ‘मुंबईच्या राजा’चा विक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greaves Electric Mobility ची आंतरराष्ट्रीय बाजारात झेप! ‘या’ देशात Ampere Nexus स्कूटर लाँच

Greaves Electric Mobility ची आंतरराष्ट्रीय बाजारात झेप! ‘या’ देशात Ampere Nexus स्कूटर लाँच

Mar 02, 2026 | 09:30 PM
‘भाजपची सत्ता आल्यास एक-एक घुसखोराला थेट…’; West Bengal मधून अमित शहा कडाडले

‘भाजपची सत्ता आल्यास एक-एक घुसखोराला थेट…’; West Bengal मधून अमित शहा कडाडले

Mar 02, 2026 | 09:23 PM
Ahilyanagar News: एसटी चालकांना मेजवानी अन् प्रवाशांची होतेय वसुली! चक्क अनधिकृत थांबा केला तयार

Ahilyanagar News: एसटी चालकांना मेजवानी अन् प्रवाशांची होतेय वसुली! चक्क अनधिकृत थांबा केला तयार

Mar 02, 2026 | 09:02 PM
Iran Israel War: कुठे आहे इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची Dead Body? ना फोटो ना बातमी! शेवटी नक्की कोणी पाहिले

Iran Israel War: कुठे आहे इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची Dead Body? ना फोटो ना बातमी! शेवटी नक्की कोणी पाहिले

Mar 02, 2026 | 08:47 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
मैदानात पत्नीने घेतली बुमराहची ‘विकेट’! भर शोमध्ये पतीलाच दिले इंग्रजीचे धडे; मजेशीर VIDEO VIRAL…

मैदानात पत्नीने घेतली बुमराहची ‘विकेट’! भर शोमध्ये पतीलाच दिले इंग्रजीचे धडे; मजेशीर VIDEO VIRAL…

Mar 02, 2026 | 08:23 PM
Holi 2026 : होळीच्या दिवशी सफेद कपडेच का घातले जातात? चोचले नाही तर परंपरेशी जोडले आहे खास कारण

Holi 2026 : होळीच्या दिवशी सफेद कपडेच का घातले जातात? चोचले नाही तर परंपरेशी जोडले आहे खास कारण

Mar 02, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM