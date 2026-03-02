‘पापा, मी बेडखाली लपून राहीन,’ Ammy Virkची मुलगी युएईमध्ये अडकली, इराण-इस्रायल युद्धामुळे गायक चिंतेत

पंजाबी गायक आणि चित्रपट अभिनेता Ammy Virk याने इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या तणावाबाबत कोणालाही चिंता वाटेल अशी माहिती शेअर केली आहे. या गायकाचे कुटुंब सध्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अडकले आहे. एक वडील आणि पती म्हणून, त्याला त्याच्या कुटुंबाची खूप काळजी आहे. त्याने सोशल मीडियावर त्याचे दुःख शेअर केले आणि प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले.
गायक Ammy Virkने सोशल मीडियावर आपली भीती व्यक्त केली. त्याची पत्नी आणि मुलगी सध्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अडकल्या आहेत आणि भारतात परतू शकत नाहीत. त्याने एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “यूएईमधील परिस्थितीचा माझ्यावर खोलवर परिणाम होत आहे. माझी पत्नी आणि सहा वर्षांची मुलगी तिथे आहे आणि एक पती आणि वडील म्हणून, अशा काळात भावनिक आणि तणावग्रस्त वाटणे स्वाभाविक आहे.”
तिने पुढे लिहिले, “बाबा, जर काही झाले तर मी माझ्या पलंगाखाली लपून राहीन. मी खूप मजबूत मुलगी आहे, बाबा, काळजी करू नका… कोणत्याही वडिलांना हे ऐकायला आवडत नाही. प्रत्येक बातमी मला वैयक्तिकरित्या त्रास देते. आपण सार्वजनिकरित्या कितीही मजबूत दिसण्याचा प्रयत्न केला तरी, दिवसाच्या शेवटी आपण सर्वजण कुटुंब आहोत.”
View this post on Instagram
आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’
एमीने युद्धासारख्या कठीण परिस्थितीत अडकलेल्या आणि त्यांच्या प्रियजनांपासून विभक्त झालेल्या सर्व कुटुंबांसाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले. दुसऱ्या पोस्टमध्ये तिने लिहिले की, “मला माहित आहे की इतर अनेक कुटुंबेही अशाच भीती आणि चिंतेतून जात आहेत. माझ्या प्रार्थना केवळ माझ्या प्रियजनांसाठीच नाहीत तर या संकटाने प्रभावित झालेल्या प्रत्येकासाठी आहेत.”
‘सनई चौघडे’च्या पमा परबची होळी खास! मेघना एरंडे जोशींच्या गोड आठवणी; १६ मार्चपासून नव्या मालिकेची रंगतदार सुरुवात झी मराठीवर