‘पापा, मी बेडखाली लपून राहीन,’ Ammy Virkची मुलगी युएईमध्ये अडकली, इराण-इस्रायल युद्धामुळे गायक चिंतेत

इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढत चाला असून पंजाबी गायक चित्रपट अभिनेता Ammy Virk याची पत्नी आणि त्याची लहान मुलगी युएईमध्ये अडकली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 08:01 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

पंजाबी गायक आणि चित्रपट अभिनेता Ammy Virk याने इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या तणावाबाबत कोणालाही चिंता वाटेल अशी माहिती शेअर केली आहे. या गायकाचे कुटुंब सध्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अडकले आहे. एक वडील आणि पती म्हणून, त्याला त्याच्या कुटुंबाची खूप काळजी आहे. त्याने सोशल मीडियावर त्याचे दुःख शेअर केले आणि प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले.

गायक Ammy Virkने सोशल मीडियावर आपली भीती व्यक्त केली. त्याची पत्नी आणि मुलगी सध्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अडकल्या आहेत आणि भारतात परतू शकत नाहीत. त्याने एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “यूएईमधील परिस्थितीचा माझ्यावर खोलवर परिणाम होत आहे. माझी पत्नी आणि सहा वर्षांची मुलगी तिथे आहे आणि एक पती आणि वडील म्हणून, अशा काळात भावनिक आणि तणावग्रस्त वाटणे स्वाभाविक आहे.”

तिने पुढे लिहिले, “बाबा, जर काही झाले तर मी माझ्या पलंगाखाली लपून राहीन. मी खूप मजबूत मुलगी आहे, बाबा, काळजी करू नका… कोणत्याही वडिलांना हे ऐकायला आवडत नाही. प्रत्येक बातमी मला वैयक्तिकरित्या त्रास देते. आपण सार्वजनिकरित्या कितीही मजबूत दिसण्याचा प्रयत्न केला तरी, दिवसाच्या शेवटी आपण सर्वजण कुटुंब आहोत.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ammy virk (@ammyvirk)

एमीने युद्धासारख्या कठीण परिस्थितीत अडकलेल्या आणि त्यांच्या प्रियजनांपासून विभक्त झालेल्या सर्व कुटुंबांसाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले. दुसऱ्या पोस्टमध्ये तिने लिहिले की, “मला माहित आहे की इतर अनेक कुटुंबेही अशाच भीती आणि चिंतेतून जात आहेत. माझ्या प्रार्थना केवळ माझ्या प्रियजनांसाठीच नाहीत तर या संकटाने प्रभावित झालेल्या प्रत्येकासाठी आहेत.”

