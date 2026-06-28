रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Updated On: Jun 28, 2026 | 03:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीला आवाज नव्हता, म्हणून सभागृहात त्यांची बाजू घेतली. सरकारने तत्काळ मान्यता दिली. ही रक्कम आली, त्यानंतर विम्याची रक्कम येईल, त्यानंतर सरकार देखील शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. मात्र हे पैसे केव्हा येणार याबाबत उद्या पुरवणी मागणी मध्ये विचारणार.

Follow Us:
विस्तार

 

कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीला आवाज नव्हता, म्हणून सभागृहात त्यांची बाजू घेतली. सरकारने तत्काळ मान्यता दिली. ही रक्कम आली, त्यानंतर विम्याची रक्कम येईल, त्यानंतर सरकार देखील शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. मात्र हे पैसे केव्हा येणार याबाबत उद्या पुरवणी मागणी मध्ये विचारणार.

Follow Us:
विस्तार

 

कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीला आवाज नव्हता, म्हणून सभागृहात त्यांची बाजू घेतली. सरकारने तत्काळ मान्यता दिली. ही रक्कम आली, त्यानंतर विम्याची रक्कम येईल, त्यानंतर सरकार देखील शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. मात्र हे पैसे केव्हा येणार याबाबत उद्या पुरवणी मागणी मध्ये विचारणार.

Web Title: Nitesh rane congress no longer needs uddhav thackerays party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 03:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पर्यटकांसाठी खुशखबर! सिंधुदुर्गात देशातील पहिल्या पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात, 2027 मध्ये पूर्ण होणार काम
1

पर्यटकांसाठी खुशखबर! सिंधुदुर्गात देशातील पहिल्या पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात, 2027 मध्ये पूर्ण होणार काम

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग, 253 हेक्टर जमीन संपादनाला हिरवा कंदील; राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध
2

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग, 253 हेक्टर जमीन संपादनाला हिरवा कंदील; राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध

आंबा-काजू बागायतदारांना दिलासा! १५ दिवसांत मिळणार अवकाळीच्या नुकसानीची भरपाई, कृषीमंत्री काय म्हणाले?
3

आंबा-काजू बागायतदारांना दिलासा! १५ दिवसांत मिळणार अवकाळीच्या नुकसानीची भरपाई, कृषीमंत्री काय म्हणाले?

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाबाबत मोठी अपडेट; ‘या’ तारखेपर्यंत बाधित सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार
4

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळाबाबत मोठी अपडेट; ‘या’ तारखेपर्यंत बाधित सर्व शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
‘गडकरींप्रमाणेच फडणवीसांचे पंतप्रधानपदाचे पंख…’, उद्धव ठाकरे यांचा मोठा दावा, तर आता देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

‘गडकरींप्रमाणेच फडणवीसांचे पंतप्रधानपदाचे पंख…’, उद्धव ठाकरे यांचा मोठा दावा, तर आता देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Jun 28, 2026 | 03:39 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
लेकीसाठी काहीही! मिशी काढून साडी नेसायलाही तयार; प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भावूक अंदाज जिंकतोय चाहत्यांची मनं, Video व्हायरल

लेकीसाठी काहीही! मिशी काढून साडी नेसायलाही तयार; प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भावूक अंदाज जिंकतोय चाहत्यांची मनं, Video व्हायरल

Jun 28, 2026 | 03:34 PM
Nashik Crime: Snapchat वरून मैत्री, लग्नाचं आमिष अन् 18 वर्षीय तरुणीची फसवणूक; आरोपीविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा

Nashik Crime: Snapchat वरून मैत्री, लग्नाचं आमिष अन् 18 वर्षीय तरुणीची फसवणूक; आरोपीविरोधात POCSO अंतर्गत गुन्हा

Jun 28, 2026 | 03:32 PM
स्टार प्रवाहच्या नायिका उत्साहात साजरी करणार वटपौर्णिमा; परंपरेला आधुनिक विचारांची सुंदर जोड

स्टार प्रवाहच्या नायिका उत्साहात साजरी करणार वटपौर्णिमा; परंपरेला आधुनिक विचारांची सुंदर जोड

Jun 28, 2026 | 03:31 PM
Russia Ukraine War: रशियाने युक्रेनची 2 ‘mig 29’ विमाने पाडली; रशियन सीमेत घुसून ‘Flamingo missile’ने केला मोठा विध्वंस

Russia Ukraine War: रशियाने युक्रेनची 2 ‘mig 29’ विमाने पाडली; रशियन सीमेत घुसून ‘Flamingo missile’ने केला मोठा विध्वंस

Jun 28, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा