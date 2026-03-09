Amitabh Bachchan यांनी का पाहिला नाही T20 वर्ल्डकप फायनल? जिंकल्या नंतर बिग बींनी उघड केलं ‘अनोख्या युक्तीचे’ रहस्य!

८ मार्च २०२६ रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यात खेळल्या गेलेल्या T20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून भारताने सलग दुसऱ्यांदा T20 विश्वचषक २०२६ ट्रॉफी जिंकली आहे. या ऐतिहासिक विजयाबद्दल केवळ क्रिकेटप्रेमींनीच नव्हे तर सेलिब्रिटींनीही टीम इंडियाचे अभिनंदन केले आणि मोठ्या उत्साहात विजय साजरा केला आणि अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर भारताचे अभिनंदन केले. दरम्यान, बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन यांची एक पोस्टही समोर आली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी T20 विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना का पाहिला नाही हे सांगितले आहे.
अमिताभ बच्चन हे त्यांच्या विचित्र ट्विट्समुळे अनेकदा चर्चेत असतात. दरम्यान, त्यांनी टी-२० विश्वचषकात भारताच्या विजयाचा आनंद साजरा करणारी एक पोस्ट इंस्टाग्रामवर शेअर केली. टीम इंडियाच्या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त करताना बिग बींनी असे काही लिहिले ज्यामुळे त्यांचे चाहते आश्चर्यचकित झाले. टीम इंडियाच्या विजयाचे अनेक फोटो शेअर करताना अमिताभ बच्चन यांनी लिहिले, “मी म्हणालो होतो की मी तो पाहणार नाही, मग आपण जिंकू. आपण जिंकलो.” या कॅप्शनवरून स्पष्ट होते की त्यांनी सामना पाहिलेला नाही, परंतु ते त्यांच्या चाहत्यांना आश्चर्यचकित करू शकते.
अमिताभ बच्चन यांच्या ट्विटवर अनेक युजर्सनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, काही चाहते म्हणत आहेत की, “सर, तुम्ही सामना पाहिला असता तरी भारत जिंकला असता.” तर काहींनी अभिनेत्याच्या कॅप्शनवर टीका केली. एका युजरने लिहिले की, “तुम्ही सामना न पाहता योग्य काम केले आणि आम्ही जिंकलो.” दुसऱ्याने लिहिले की, “तुम्हाला वाटते की तुम्ही शाप आहात का?” दुसऱ्याने लिहिले की, “अमितजी म्हणाले, ‘मी म्हणालो होतो की मी तो पाहणार नाही, म्हणून आम्ही जिंकू…ते घडले.’ तर आता संपूर्ण देश तुम्हाला सांगत आहे की, ‘सर, पुढील १० वर्षे टीव्ही बंद ठेवा, आम्ही प्रत्येक ट्रॉफी जिंकू.”
बिग बींच्या या ट्विटवर एका युजरने सल्ला दिला की, ‘कृपया अभिषेकचे चित्रपटही पाहू नका, अभिषेकवर थोडी दया करा… मी तुमच्यावर खूप प्रेम करतो’. अमिताभ बच्चन यांच्या या ट्विटवर अशा अनेक प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.
T 5679 – कहा था नहीं देखूँगा तो जीत जाएँगे ! हो गया ! pic.twitter.com/JHgQyc2v2S — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 8, 2026
टी-२० विश्वचषकात भारताच्या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त करणाऱ्या अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी पोस्ट शेअर केल्या आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सारा अली खानपासून ते सोनल चौहान आणि अजय देवगणपर्यंत सर्वांनी टीम इंडियाचे कौतुक केले आणि भारताने ट्रॉफी जिंकल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.