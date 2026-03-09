Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात प्रकरणाची चर्चा 3 दिवस पुढे ढकलली; राष्ट्रवादीचे नेते नाराज

अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अपघात प्रकरणात विमान कंपनी VSR चा मालक व्हि.के. सिंग यांची पुण्यात तब्बल तीन दिवस चौकशी करण्यात आली. CID च्या चौकशीदरम्यान व्हि.के. सिंग यांनी काही धक्कादायक जबाब दिले आहेत.

  • अजित पवार यांच्या विमान अपघाताप्रकरणी आज विधान परिषदेत चर्चा
  • अपघातामागे VSR कंपनीच्या मालकाचा सीआयडीसमोर जबाब
  • व्ही. के. सिंह यांना पोलिसांकडून ‘व्हीआयपी’ वागणूक; रोहित पवारांचा गंभीर आरोप
Ajit Pawar Plane Crash: उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणावरून दिवसेंदिवस राजकारण तापत चाललं आहे. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताप्रकरणी आज विधान परिषदेत चर्चा होणार होती. पण ही चर्चा तीन दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रसचे गट आक्रमक होण्याची शक्यता असल्याने ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. राज्यसभा निवडणूक आणि अर्थसंकल्पीय कामाच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा लाबंणीवर टाकण्यात आल्याने राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

अपघातामागे VSR कंपनीच्या मालकाचा CIDसमोर जबाब

अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अपघात प्रकरणात विमान कंपनी VSR चा मालक व्हि.के. सिंग यांची पुण्यात तब्बल तीन दिवस चौकशी करण्यात आली. CID च्या चौकशीदरम्यान व्हि.के. सिंग यांनी काही धक्कादायक जबाब दिले आहेत. “अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला पायलट सुमित कपूर हेच कारणीभूत आहेत. पण त्यांच्या अपघातात माझी काही चूक असेल तर मला कठोर शिक्षा द्या,’असंही व्हि.के. सिंग याने म्हटलं आहे.

व्हि.के. सिंग यांच्या या जबाबामुळे या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट आला आहे. अजित पवार यांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar), पुत्र जय पवार यांनीही विमान कंपनीवर आरोप केले आहेत. त्यामुळे व्हि.के. सिंग यांच्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

व्ही. के. सिंह यांना पोलिसांकडून ‘व्हीआयपी’ वागणूक; रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

एएआयबी (AAIB) चा अहवाल येऊन आठ दिवस उलटले तरी ‘व्हीएसआर’ (VSR) कंपनीविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. मागील भेटीत सीआयडी (CID) अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र काल चौकशीसाठी आलेल्या व्ही. के. सिंह यांना चक्क पोलिसांकडूनच ‘व्हीआयपी’ वागणूक देण्यात आली, असा दावा पवारांनी केला आहे.

रोहित पवार म्हणाले की, “सीआयडी कार्यालयात व्ही. के. सिंह यांच्या सुरक्षा रक्षकांना ‘एके-४७’ सह प्रवेश देण्यात आला. आज पुन्हा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता, त्यांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला असून आता ‘फायनल रिपोर्ट’ची नवीन अट घातली आहे. व्ही. के. सिंह कोणाचे तरी नाव घेतील, या भीतीने त्यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घातले जात आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. प्रशासनाने कितीही वेळकाढूपणा केला तरी या प्रकरणाचा पाठपुरावा आम्ही सुरूच ठेवणार आहोत.”

 

