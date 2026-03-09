सर्वात स्लिम ‘iPhone Air’वर तब्बल 26000 रुपयांचं बंपर डिस्काउंट, Amazon सेलची धमाकेदार ऑफर!

iPhone Air वर बंपर डिस्काउंट ॲपलच्या या प्रीमियम फोनची मूळ किंमत 119900 रुपये आहे. मात्र, ॲमेझॉनच्या या सेलमध्ये हा फोन केवळ 93499 रुपयांना उपलब्ध आहे. म्हणजेच, तुम्ही या फोनवर थेट 26401 रुपयांची बचत करू शकता. याशिवाय, जर तुमच्याकडे HDFC बँकेचे क्रेडिट कार्ड असेल, तर EMI व्यवहारांवर तुम्हाला 1000 रुपयांची अतिरिक्त सवलतही मिळेल. जर तुम्ही जुना फोन एक्सचेंज करत असाल, तर 45000 रुपयांपर्यंतची एक्सचेंज ऑफर मिळवून तुम्ही हा फोन अजूनही कमी किमतीत खरेदी करू शकता.
सर्वात महत्त्वाची म्हणजे त्याची डिझाईन. हा ॲपलचा आतापर्यंतचा सर्वात स्लिम फोन आहे, ज्याची जाडी फक्त 5.6 मिमी इतकी आहे तर त्याचं वजन फक्त 165 ग्रॅम इतकं आहे. परफॉर्मन्सबाबत बोलायचं तर यात शक्तिशाली A19 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो फोनला सुपरफास्ट बनवतो. त्यामुळे फोनची स्पीड चांगलीच जास्त आहे. फोनचा डिस्प्ले 6.5 इंच OLED डिस्प्ले आहे जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3000 nits पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो. या फोनचा कॅमेरा जबरदस्त आहे. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी 48 मेगापिक्सेलचा फ्यूजन कॅमेरा आणि सेल्फीसाठी 18 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. त्याचबरोबर त्याची इतर वैशिष्ट्ये ही तगडी आहे. यात यूएसबी-सी चार्जिंग, अॅक्शन बटण आणि कॅमेरा कंट्रोल बटण यांसारखी आधुनिक फीचर्स दिली आहेत. यासगळ्या फीचर्समुळे हा मोबाईल तितकाच हटके आहे.
हा आयफोन त्याच्या प्रीमियम लूक आणि स्लिम डिझाइनमुळे सध्या तरुणांच्या पसंतीस उतरत आहे. जर तुम्हाला एक हलका, वेगवान आणि स्टायलिश स्मार्टफोन हवा असेल, तर सेल संपण्यापूर्वीच या संधीचा लाभ घ्या. ॲमेझॉनच्या या सेलमध्ये उपलब्ध असलेल्या स्टॉकचा फायदा घेण्यासाठी आताच वेबसाईटला भेट द्या!