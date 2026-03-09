Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यातून कधीही कोणाला आपल्या पेक्षा कमी ताकदवानाला कमकुवत समजू नये असा प्रत्यय आला आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:19 PM
Shocking Viral Video

जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

  • जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला
  • म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार
  • थरारक VIDEO VIRAL
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. यामध्ये तुम्ही जंगलातील प्राण्यांच्या शिकारीचेही व्हिडिओ पाहिले असतील. जंगलात सर्वात शक्तिशाली प्राणी म्हणून सिंहाला ओळखले जाते. त्याला पाहून भल्या भल्यांचा थरकाप उडतो. पण कधी कधी काही प्राणी या जंगलाचा राजाचा माज क्षणात अतरवतात. सध्या असेच काहीसे व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत घडले आहे.

एकट्या म्हशीने सिंहाच्या टोळीला पळता भूई केले आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक सिंहाची टोळीने एका म्हशीची शिकार केली आहे. म्हैस जीव वाचवण्यासाठी अकांताने प्रयत्न करत आहे. याच वेळी समोर म्हशींचाही कळप आहे. परंतु या सर्व म्हशी देखील घाबरलेल्या दिसत आहेत. पण याच वेळी एक म्हैस असे काही करते कधी सिंह देखील उठून पळू लागतात. तुम्ही पाहू शकतात एक म्हैस थेट सिंहाच्या कळपावर धावत जाते. यामुळे भितीने सर्व सिंह उठून इकडे तिकडे पळतात. सिंह हल्ला करायचाही प्रयत्न करतात. परंतु म्हैस न घाबरता पुन्हा सिंहाच्या टोळीवर धावा बोलते. यामुळे सिंह आपली शिकार सोडून तेथून निघून जातात. यामुळे सिंहाच्या जबड्यात अडकलेल्या म्हशीचा जीव वाचतो.

पहिल्यांदा ‘बाबा’ झाल्याचा क्षण! थरथरणारे हात अन् अश्रूंचा पूर, Video पाहून तुमचेही डोळे भरावतील

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर  @TheeDarkCircle या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने आपल्या पेक्षा छोट्या दिसणाऱ्याला कमी समजू नये असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने फक्त आत्मविश्वास पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

साहसाला सलाम! बर्फाळ टेकड्यांवर साडी नेसून महिलांचे स्नोबोर्डिंग; पाहून नेटकरीही थबकले; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

