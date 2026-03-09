जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

एकट्या म्हशीने सिंहाच्या टोळीला पळता भूई केले आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक सिंहाची टोळीने एका म्हशीची शिकार केली आहे. म्हैस जीव वाचवण्यासाठी अकांताने प्रयत्न करत आहे. याच वेळी समोर म्हशींचाही कळप आहे. परंतु या सर्व म्हशी देखील घाबरलेल्या दिसत आहेत. पण याच वेळी एक म्हैस असे काही करते कधी सिंह देखील उठून पळू लागतात. तुम्ही पाहू शकतात एक म्हैस थेट सिंहाच्या कळपावर धावत जाते. यामुळे भितीने सर्व सिंह उठून इकडे तिकडे पळतात. सिंह हल्ला करायचाही प्रयत्न करतात. परंतु म्हैस न घाबरता पुन्हा सिंहाच्या टोळीवर धावा बोलते. यामुळे सिंह आपली शिकार सोडून तेथून निघून जातात. यामुळे सिंहाच्या जबड्यात अडकलेल्या म्हशीचा जीव वाचतो.
व्हायरल व्हिडिओ
“A moment of courage shatters all the fear and negativity” pic.twitter.com/cGaWmb67NX — Wildlife Uncensored (@TheeDarkCircle) March 7, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @TheeDarkCircle या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने आपल्या पेक्षा छोट्या दिसणाऱ्याला कमी समजू नये असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने फक्त आत्मविश्वास पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
