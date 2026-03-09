Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग

महिला दिनाचे औचित्य साधून ओरायन फिटनेसतर्फे फिटनेस स्पर्धेतून महिला दिन साजरा करण्यात आला आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आनंद विहार कॉलनीत रविवारी (दि. ८ मार्च) हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:15 PM
महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; 'ओरायन' फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश
  • ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग
  • स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले
पुणे : कौटुंबिक जबाबदारी त्यासोबतच नोकरी अथवा व्यवसाय करत असताना महिलांचे आरोग्य देखील तितकेच महत्वाचे आहे, असा महत्वाचा संदेश देत महिला दिनाचे औचित्य साधून ओरायन फिटनेसतर्फे फिटनेस स्पर्धेतून महिला दिन साजरा करण्यात आला आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आनंद विहार कॉलनीत रविवारी (दि. ८ मार्च) हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.

 

या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून नगरसेविका ज्योती गोसावी, श्रावणी जगताप, वृंदा जगताप तसेच डॉ. स्नेहल जोशी, ओरायन फिटनेसच्या प्रमुख दिप्ती आंबेकर उपस्थित होत्या. स्पर्धेमध्ये स्कॉट्स, सीट अप्स ,बॉडी मोबिलिटी आणि फ्लेक्झिबिलिटी तसेच स्टेप्स अप-डाऊन अशा विविध प्रकारच्या स्पर्धांचा समावेश होता. विविध वयोगटातील महिलांनी या स्पर्धांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.

डॉ. स्नेहल जोशी यांनी ‘महिलांचे आरोग्य’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना महिलांमध्ये वयानुसार होणारे शारीरिक व मानसिक बदल, त्याची जाणीव ठेवण्याचे महत्त्व तसेच त्यावर सहज सोपे उपाय याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. ज्योती गोसावी यांनी कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत नगरसेविकेची जबाबदारी पार पाडताना कुटुंबातील महिला सदस्यांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याबद्दल आदर व कृतज्ञता व्यक्त करत हा महिला दिन त्यांना समर्पित केला. तसेच महिलांनी आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासू बनावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

श्रावणी जगताप यांनी महिलांमध्ये असलेली ताकद, सुप्त गुण तसेच एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची त्यांची क्षमता याबद्दल सर्व महिलांचे कौतुक केले. स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गोल्ड, सिल्व्हर आणि ब्राँझ पदके तसेच ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संगीता राऊत व स्वाती कुमठेकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन दीप्ती आंबेकर यांनी केले.

हे सुद्धा वाचा : स्त्री तुझा गौरव अन् ‘स्त्रीत्वाचा’ उत्सव; महिला दिनानिमित्त वाचा ‘या’ खास दिवसाचा इतिहास आणि महत्व

Web Title: Orayan fitness celebrates womens day by organizing a fitness competition

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 03:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?
1

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत
2

PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत

कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित
3

कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
4

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग

Mar 09, 2026 | 03:15 PM
रमजान दरम्यान शरीरात वाढू शकते हायड्रेशनची समस्या! जाणून घ्या युरोलॉजिस्ट डॉक्टरांनी दिलेली सविस्तर माहिती

रमजान दरम्यान शरीरात वाढू शकते हायड्रेशनची समस्या! जाणून घ्या युरोलॉजिस्ट डॉक्टरांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
स्वयंपाकघरात उतरली ‘तिघी’ची टीम; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम

स्वयंपाकघरात उतरली ‘तिघी’ची टीम; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
“हा भारतीय संघाचा खात्रीशीर विजय..! T20 विश्वविजेता संघाचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी केले अभिनंदन

“हा भारतीय संघाचा खात्रीशीर विजय..! T20 विश्वविजेता संघाचे CM देवेंद्र फडणवीसांनी केले अभिनंदन

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Sindhudurg News: आंबा बागायतदारांना लवकरच दिलासा मिळणार; नितेश राणे काय म्हणाले?

Sindhudurg News: आंबा बागायतदारांना लवकरच दिलासा मिळणार; नितेश राणे काय म्हणाले?

Mar 09, 2026 | 03:11 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM