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  • Uran Unique Protest In Uraninflation Denounced By Lighting A Stove On The Street And Roasting Flatbreads

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Updated On: Jun 04, 2026 | 03:46 PM IST
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सारांश

महागाई, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ आणि वाढत्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींविरोधात उरणमध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत सरकारचा निषेध केला, तसेच बैलगाडीतून मोर्चा काढून इंधन दरवाढीविरोधात संताप व्यक्त केला.

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महागाई, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ आणि वाढत्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींविरोधात उरणमध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत सरकारचा निषेध केला, तसेच बैलगाडीतून मोर्चा काढून इंधन दरवाढीविरोधात संताप व्यक्त केला. मोर्चानंतर उरण तहसीलदारांना निवेदन देत विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.

Follow Us:
विस्तार

 

महागाई, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ आणि वाढत्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींविरोधात उरणमध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत सरकारचा निषेध केला, तसेच बैलगाडीतून मोर्चा काढून इंधन दरवाढीविरोधात संताप व्यक्त केला. मोर्चानंतर उरण तहसीलदारांना निवेदन देत विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.

Web Title: Uran unique protest in uraninflation denounced by lighting a stove on the street and roasting flatbreads

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Published On: Jun 04, 2026 | 03:46 PM

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