रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 2026-31 संचालक मंडळ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच महायुती आणि महाविकास आघाडीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ही निवडणूक आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम ठरणार असल्याची चर्चा आहे.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा, दि. १२ (प्रतिनिधी) : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०२६-३१ कालावधीतील संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होताच जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आता महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही प्रमुख राजकीय आघाड्यांनी मोर्चेबांधणीला वेग दिला असून, जिल्हा बँकेची ही निवडणूक आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम ठरणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहायक निबंधक डॉ. महेश कदम यांनी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार ७ जुलै ते ५ ऑगस्ट या कालावधीत सभासद संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव स्वीकारले जाणार आहेत. या प्रक्रियेनंतर मतदारसंघनिहाय राजकीय चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

Karad News: अरे बापरे! वृक्षारोपण करायला गेले अन्‌ मधमाशांच्या तावडीत सापडले; ४० शाळकरी मुले रुग्णालयात!

महायुतीतील घटक पक्षांकडून तालुकानिहाय बैठका, सभासद संस्थांशी संपर्क, संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वय सुरू झाला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील पक्षही आपले पारंपरिक बालेकिल्ले कायम राखण्यासाठी आणि एकसंघ रणनीती आखण्यासाठी हालचाली करत आहेत. त्यामुळे उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील वर्चस्व हे केवळ सहकार क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व, ग्रामीण भागातील प्रभाव आणि आगामी निवडणुकांतील ताकद यांच्याशीही जोडलेले मानले जाते. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वच प्रमुख पक्षांनी प्रतिष्ठेच्या लढतीच्या दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात केली आहे.

ठराव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारी, आघाड्या, स्थानिक समीकरणे आणि राजकीय रणनीती अधिक स्पष्ट होणार असून, सातारा जिल्ह्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना रंगण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

वाई-पाचगणी रस्त्यावरील कोट्यवधींच्या कामाचा बोजवारा; नागरिकांच्या जिवाशी खेळ, प्रशासन मात्र गप्प

महत्त्वाचे टप्पे :

  • ७ जुलैपासून प्रतिनिधींचे ठराव स्वीकारण्यास सुरुवात.
  • ५ ऑगस्ट ही ठराव सादर करण्याची अंतिम मुदत.
  • ठराव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारी आणि आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट होणार.
  • महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्हीकडून संघटनात्मक हालचालींना वेग.

Web Title: Satara district central cooperative bank election 2026 political preparation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 09:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नगरपरिषद शिक्षकांना एनपीएसचा दिलासा, अर्जुन कोळी यांच्या पाठपुराव्याला यश; आमदार डॉ. अतुल भोसलेंच्या प्रयत्नांना यशस्वी प्रतिसाद
1

नगरपरिषद शिक्षकांना एनपीएसचा दिलासा, अर्जुन कोळी यांच्या पाठपुराव्याला यश; आमदार डॉ. अतुल भोसलेंच्या प्रयत्नांना यशस्वी प्रतिसाद

Karad News: अरे बापरे! वृक्षारोपण करायला गेले अन्‌ मधमाशांच्या तावडीत सापडले; ४० शाळकरी मुले रुग्णालयात!
2

Karad News: अरे बापरे! वृक्षारोपण करायला गेले अन्‌ मधमाशांच्या तावडीत सापडले; ४० शाळकरी मुले रुग्णालयात!

वाई-पाचगणी रस्त्यावरील कोट्यवधींच्या कामाचा बोजवारा; नागरिकांच्या जिवाशी खेळ, प्रशासन मात्र गप्प
3

वाई-पाचगणी रस्त्यावरील कोट्यवधींच्या कामाचा बोजवारा; नागरिकांच्या जिवाशी खेळ, प्रशासन मात्र गप्प

Satara News : ऐन पावळ्यात मसूर येथील रस्त्याच्या कामाला सुरुवात; नागरिकांना धरलं जातंय वेठीस
4

Satara News : ऐन पावळ्यात मसूर येथील रस्त्याच्या कामाला सुरुवात; नागरिकांना धरलं जातंय वेठीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुका निमित्ताने जिल्ह्यात मोर्चे बांधणीला सुरुवात

Jul 12, 2026 | 09:04 PM
Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Belly Fat: सुटलेले पोट होईल फ्लॅट! जिमचीही गरज नाही, घरीच करा ‘हे’ सोपे व्यायाम

Jul 12, 2026 | 09:02 PM
एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत पिंपळगाव राजात कामकाजाची पाहणी; अधिकाऱ्यांना दिल्या मार्गदर्शक सूचना

Jul 12, 2026 | 09:00 PM
‘बाईकचे साडी गार्ड’! साडी, ओढणी आणि लाँग स्कर्ट बाईकच्या चाकात अडकण्यापासूनचे रक्षाकवच! दुचाकीच्या या देसी जुगाडाचा इतिहास!

‘बाईकचे साडी गार्ड’! साडी, ओढणी आणि लाँग स्कर्ट बाईकच्या चाकात अडकण्यापासूनचे रक्षाकवच! दुचाकीच्या या देसी जुगाडाचा इतिहास!

Jul 12, 2026 | 08:55 PM
आषाढीसाठी एसटीची मेगा तयारी, ५,५०० विशेष बस धावणार; ४० भाविक जमवा, गावातून थेट पंढरपूर गाठा; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

आषाढीसाठी एसटीची मेगा तयारी, ५,५०० विशेष बस धावणार; ४० भाविक जमवा, गावातून थेट पंढरपूर गाठा; मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

Jul 12, 2026 | 08:41 PM
महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…

महिलेचा छळ करण्यासाठी तिचा ई-मेल आयडी टाकला पॉर्न साईटवर! मग अटक झाल्यावर जामीन मागण्यासाठी गेला अन्‌ न्यायाधीशांनी थेट…

Jul 12, 2026 | 08:40 PM
Liver Damage: लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; वेळीच व्हा सावध, नाहीतर वाढू शकतो धोका

Liver Damage: लिव्हर खराब होण्यापूर्वी शरीर देतं ‘हे’ संकेत; वेळीच व्हा सावध, नाहीतर वाढू शकतो धोका

Jul 12, 2026 | 08:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा