Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Vasai What Do The Voters Sentiments Indicate Amidst The Hustle And Bustle Of The Municipal Corporation Elections

VASAI : महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारांच्या भावना काय सांगतात?

शहरात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने प्रचारासाठी कंबर कसली असून सभा, रॅली आणि घरोघरी जाऊन मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

Updated On: Jan 10, 2026 | 02:24 PM

Follow Us:

 

शहरात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने प्रचारासाठी कंबर कसली असून सभा, रॅली आणि घरोघरी जाऊन मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, या सगळ्या राजकीय गदारोळात खऱ्या अर्थाने जनतेच्या मनात नेमकं काय चाललं आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आमचे प्रतिनिधी निलेश महाडीक यांनी केला आहे.

Follow Us:

 

शहरात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने प्रचारासाठी कंबर कसली असून सभा, रॅली आणि घरोघरी जाऊन मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, या सगळ्या राजकीय गदारोळात खऱ्या अर्थाने जनतेच्या मनात नेमकं काय चाललं आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आमचे प्रतिनिधी निलेश महाडीक यांनी केला आहे.

Web Title: Vasai what do the voters sentiments indicate amidst the hustle and bustle of the municipal corporation elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी
1

Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

Vasai Fishing Boat Incident: गूढ वर्तुळामुळे मच्छिमारांमध्ये भीती! वसई समुद्रात अचानक नेमकं काय घडलं?
2

Vasai Fishing Boat Incident: गूढ वर्तुळामुळे मच्छिमारांमध्ये भीती! वसई समुद्रात अचानक नेमकं काय घडलं?

Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली
3

Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Raigad News: रायगडमध्ये राजकारण तापलं! आगामी निवडणुकांसाठी नेते कायद्याच्या कचाट्यात, राजकीय हालचालींना वेग
4

Raigad News: रायगडमध्ये राजकारण तापलं! आगामी निवडणुकांसाठी नेते कायद्याच्या कचाट्यात, राजकीय हालचालींना वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

Jan 22, 2026 | 07:20 PM
केशरी प्रतिष्ठानचा माघी गणपती उत्सव तिसऱ्या वर्षात; अरुण दाते साकारलेली देखणी मूर्ती ठरली आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

केशरी प्रतिष्ठानचा माघी गणपती उत्सव तिसऱ्या वर्षात; अरुण दाते साकारलेली देखणी मूर्ती ठरली आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

Jan 22, 2026 | 07:16 PM
Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन

Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन

Jan 22, 2026 | 07:14 PM
अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Jan 22, 2026 | 07:07 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

Jan 22, 2026 | 07:03 PM
Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Jan 22, 2026 | 06:59 PM
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM