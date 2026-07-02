VIDEO: अरे बापरे! प्रपोज की शेवटची भेट? 1454 फूट उंचावर गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज, रोमँटिक मोमेंटआधीच पोलिसांनी केली कारवाई

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सेफ्टी गेअरवर चढून केलं प्रपोज
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना बुधवारी दुपारच्या सुमारास घडली. रुफटाॅप स्टंटसाठी लोकप्रिय असलेले कपल 33 वर्षीय एंजेला निकोलाउ (Angela Nikolau) आणि 32 वर्षीय इवान कुजनेत्सोव (Ivan Beerkus) यांनी सुरक्षा उपकरणांशिवाय एम्पायर स्टेट बिल्डिंगच्या सर्वोच्च बिंदूवर, म्हणजेच शिखरावर जाण्याचा निर्णय घेतला. जमिनीपासून सुमारे १,४५४ फूट उंचीवर असलेले हे ठिकाण केवळ एक धातूची रचना आणि अँटेना असून तिथे सोसाट्याचा वारा देखील सुरु असतो.
व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये उंचावर पोहचल्यावर कपलने एक काळा बॅनर हवेत फडकवल्याचे दिसते. यावर लिहिले होते की, “जेव्हा प्रेमाची शक्ती सत्तेच्या आकर्षणावर मात करेल, त्या दिवशी जगात शांतता नांदेल.” यानंतर इव्हान गुडघ्यावर बसला आणि त्याने फिल्मी स्टाईलमध्ये अंगठीचा डब्बा ओपन करुन एंजेलाला प्रपोज केलं. व्हिडिओमध्ये एंजेला त्याला होकार देताना दिसते ज्यानंतर ते या क्षणाचा आनंद साजरा करत होते. पण काही वेळातच तिथे पोलासांची एंट्री होते.
Two masked people named Angela Nikolau and Ivan Beerkus, dressed as Batman and Catwoman, were spotted hanging a flag from the upper tier of the Empire State Building on Wednesday. The figures were observed near the top of the Midtown Manhattan landmark with a large banner… pic.twitter.com/dlwOnuPuyc — Damon Strong (@DamonStrong) July 1, 2026
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न्यूयाॅर्क पोलिसांनी जोडप्याला अटक केली असून बेकायदेशीर प्रवेश, धोकादायक कृत्य, मालमत्तेचे नुकसान आणि सरकारी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. एम्पायर स्टेट बिल्डिंगच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, “आमचा ऑब्झर्व्हेशन डेक प्रपोजलसाठी एक सुंदर आणि सुरक्षित जागा आहे, परंतु कोणालाही आपला जीव धोक्यात घालून असे स्टंट करण्याची परवानगी नाही.” या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून याला @DamonStrong नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आले आहे. यूजर्स व्हिडिओला वेगाने शेअर करत असून प्रपोज नव्हे तर हा जीवनाचा शेवट अशा प्रतिक्रिया व्हिडिओला मिळत आहेत.