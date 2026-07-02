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धक्कादायक! युरोपमध्ये भीषण उष्णतेचा कहर, खेळताना महिला खेळाडूचे रॅकेटच वितळले; Video Viral

Updated On: Jul 02, 2026 | 09:03 AM IST
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सारांश

Heat Wave Video : युरोपमध्ये उष्णतेने लोकांना हैराण केलं असून एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये महिला खेळाडू टेनिस खेळत असतानाच रॅकेटवरील प्लॅस्टिक वितळून तिच्या हाताला चिपकल्याचे दिसते.

धक्कादायक! युरोपमध्ये भीषण उष्णतेचा कहर, खेळताना महिला खेळाडूचे रॅकेटच वितळले; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • युरोपमधील उष्णतेशी संबंधित एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • व्हिडिओतील दृश्यांवरून नेटकऱ्यांमध्ये आश्चर्य आणि चर्चेला उधाण आले आहे.
    व्हिडिओत नेमकं काय दिसतं आणि त्यावर लोकांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या, जाणून घ्या.
युरोपमध्ये सध्या उष्णतेचा वेग वाढला आहे. उन्हाच्या लाटांनी नागरिक हैराण झाले असून यूरोपमधून अनेक व्हिडिओज देखील समोर येत आहेत. मागेच सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ज्याच उष्णतेने त्रासलेले नागरिक मोठ्या संख्येने एसी आणि कूलर खरेदी करताना दिसून आले. यासाठी दुकानामध्ये लोकांचा एकच गोंधळ सुरु होता. अशातच अलिकडे एका महिला खेळाडूचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात तिच्या हातातील टेनिस रॅकेट भीषण उष्णतेमुळे वितळल्याचे दिसून आले. हे दृष्य पाहून फक्त महिलाच नाही यूजर्स देखील हादरले तर काहींनी इतकी उष्णता तर भारतीयांसाठी काहीच नाही असा युक्तिवाद सुरु केला.

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व्हिडिओत केलेल्या दाव्यानुसार, युरोपमध्ये ३६ डिग्री तापमान आहे. इतक्या उष्णतेत जेव्हा महिला खेळाडूने टेनिस खेळण्यासाठी आपल्या हातात रॅकेट पकडले तेव्हा काही क्षणातच त्यावरील प्लॅस्टिक वितळू लागले. व्हिडिओमध्ये महिलेचा हात काळा पडल्याचे दिसते. तिचे हे काळे हात रॅकेट वितळल्याने झाले आहेत असा दावा व्हिडिओत करण्यात आला आहे. उष्णतेमुळे हातातच टेनिस रॅकेट वितळण्याची घटना पहिल्यांदाच घडल्याने हे दृष्य पाहून यूजर्स अवाक् झाले. तज्ञांच्या मते, तीव्र सूर्यप्रकाश आणि उच्च तापमानाच्या दीर्घकाळ संपर्कामुळे प्लॅस्टिक किंवा इतर संवेदनशील वस्तू खराब होऊ शकतात.

यूजर्सने उडवली खिल्ली

दरम्यान व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्स या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. काहींनी व्हिडिओतील दृष्यांवर आश्चर्य व्यक्त केले तर काहींनी रॅकेटची काॅलिटी खराब असल्याचे म्हटले. यूरोपमध्ये ३६ डिग्री तापमानात लोकांचे हे हाल आहेत पण भारतीय तर ४० डिग्रीत देखील आरामात राहू शकतात असा युक्तीवादही सोशल मिडियावर रंगला आहे.

 

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दरम्यान घटनेचा हा व्हिडिओ @newstoliofficial नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “इकडे माझ्या शहरात तर, आईस्क्रीम विकत घेण्याआधीच वितळतं”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरेरे, भारतात उन्हाळ्यात तापमान ४५ ते ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढते, तुमचे प्रोडक्ट्स चांगले नाहीत”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “भारतात लोक ४४ अंश सेल्सिअस तापमानात काम करत आहेत आणि तुम्ही मात्र टेनिस खेळत आहात आणि व्हिडिओ बनवत आहात”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Europe heatwave woman tennis player racket melts in hand video viral

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Published On: Jul 02, 2026 | 09:03 AM

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