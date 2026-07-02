धक्कादायक! युरोपमध्ये भीषण उष्णतेचा कहर, खेळताना महिला खेळाडूचे रॅकेटच वितळले; Video Viral

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व्हिडिओत केलेल्या दाव्यानुसार, युरोपमध्ये ३६ डिग्री तापमान आहे. इतक्या उष्णतेत जेव्हा महिला खेळाडूने टेनिस खेळण्यासाठी आपल्या हातात रॅकेट पकडले तेव्हा काही क्षणातच त्यावरील प्लॅस्टिक वितळू लागले. व्हिडिओमध्ये महिलेचा हात काळा पडल्याचे दिसते. तिचे हे काळे हात रॅकेट वितळल्याने झाले आहेत असा दावा व्हिडिओत करण्यात आला आहे. उष्णतेमुळे हातातच टेनिस रॅकेट वितळण्याची घटना पहिल्यांदाच घडल्याने हे दृष्य पाहून यूजर्स अवाक् झाले. तज्ञांच्या मते, तीव्र सूर्यप्रकाश आणि उच्च तापमानाच्या दीर्घकाळ संपर्कामुळे प्लॅस्टिक किंवा इतर संवेदनशील वस्तू खराब होऊ शकतात.
यूजर्सने उडवली खिल्ली
दरम्यान व्हिडिओ व्हायरल होताच आता यूजर्स या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. काहींनी व्हिडिओतील दृष्यांवर आश्चर्य व्यक्त केले तर काहींनी रॅकेटची काॅलिटी खराब असल्याचे म्हटले. यूरोपमध्ये ३६ डिग्री तापमानात लोकांचे हे हाल आहेत पण भारतीय तर ४० डिग्रीत देखील आरामात राहू शकतात असा युक्तीवादही सोशल मिडियावर रंगला आहे.
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दरम्यान घटनेचा हा व्हिडिओ @newstoliofficial नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “इकडे माझ्या शहरात तर, आईस्क्रीम विकत घेण्याआधीच वितळतं”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरेरे, भारतात उन्हाळ्यात तापमान ४५ ते ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढते, तुमचे प्रोडक्ट्स चांगले नाहीत”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “भारतात लोक ४४ अंश सेल्सिअस तापमानात काम करत आहेत आणि तुम्ही मात्र टेनिस खेळत आहात आणि व्हिडिओ बनवत आहात”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.