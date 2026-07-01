बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Auto Rickshaw Stunt Hits Cyclist Road Rules Violation Video Viral Marathi

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

Road Accident Video : नियमांना वेशीवर टांगत, तरुणीने धावत्या रिक्षामध्ये स्टंट करु पाहिला. परिणामी वृद्ध व्यक्तीला धडक बसली आणि तरुण तिथून पळून फरार झाला. व्हिडिओतील दृष्यांवर नेटकरी संताप व्यक्त करत आहेत.

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्... Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • व्हायरल स्टंटदरम्यान रस्त्यावर अनपेक्षितपणे धक्कादायक घटना घडली.
  • निष्काळजीपणाचा फटका एका निष्पाप प्रवाशाला बसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
  • व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी रस्ते नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी केली.
सोशल मिडियाच्या जगात कधी कुणी काय करेल ते सांगता येत नाही. रिल्सच्या नादात लोक इतके वेडे झाले आहेत की त्यांना आजूबाजूच्या परिस्थितीचेही भान राहिले नाही. नको ते पराक्रम करताना लोक इतरांचा विचार करत नाहीत ज्यामुळे त्यांच्या या वागण्याचा इतरांना त्रास सहन करावा लागतो. सध्या अशीच एक घटना सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे. धोकादायक स्टंट करण्याच्या नादात तरुण इतका त्यात गुंग झाला की त्याने रस्ते नियमांचेही उल्लंघन केले. परिणामी याचा त्रास वृद्ध सायकलस्वाराला सहन करावा लागला. घटनेत नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

“तिने मला परक्यासाठी सोडून दिलं…”, मुलाने शिक्षकांकडे अशी केली PASS होण्याची अपील, उत्तरपत्रिकेत लपवली २१०० रुपयांची लाच

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकतो, यात एक व्यक्ती धावत्या रिक्षाला लटकून स्टंट करताना दिसतो. दरवाजाला लटकत त्याने आपले अर्धे शरीर बाहेर काढलेले असते. व्यक्तीचे संपूर्ण लक्ष हे मागच्या बाजूला असते, रस्त्याच्या समोर त्याचे लक्ष नसते अशातच रिक्षाच्या बाजूने जात असलेल्या एका सायकलस्वाराला तरुणाची जोरदार धडक बसते. ही धडक पूर्णपणे तरुणीच्या चुकीमुळे आणि त्याच्या स्टंटमुळे घडते. या धडकेत वृद्ध सायकस्वार जमिनीवर आदळतो पण यानंतरही रिक्षा थांबत नाही.

तरुण स्टंटबाजी करत पुढे निघून जातो, यावेळी मागून येणारा एक बाईकस्वार आणि अन्य काही प्रवासी सायकलस्वाराची मदत करतात. त्यांनी व्यक्तीला आधी रस्त्यावरुन उठवले आणि मग त्यांची सायकल रस्त्याच्या कडेला काही वेळ उभी केली. निष्काळजीपणा तरुणाचा असला तरी याचा त्रास मात्र सायकलस्वाराला भोगावा लागला. हेच कारण आहे की रस्त्यावरुन जाताना नेहमी रस्ते नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला जातो. रिक्षातून असे आपले शरीर बाहेर काढणे आणि नको ते स्टंट करणे फक्त स्वत:च्या जीवाचा धोका वाढवत नाही तर यामुळे इतरांचाही जीव धोक्यात पडतो.

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

दरम्यान घटनेचा हा व्हिडिओ @mandate2049 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये ‘एक रंजक गोष्ट म्हणजे, भारतात वाहतुकीचे कोणतेही नियम नाहीत. भारतीय लोक कोणत्याही नियमांचे किंवा कायद्यांचे पालन करत नाहीत’ असे लिहिण्यात आले आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “ते अगदी रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूनेही गाडी चालवत आहेत. म्हणूनच इथल्या ट्रकचालकांना कशाचीच पर्वा नसते आणि त्यांच्यामुळे रस्त्यावर निष्पाप लोकांचा बळी जातो.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “यात अभिमान वाटण्यासारखे काहीही नाही. हे लज्जास्पद आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “खरं तर, अत्यंत कमी IQ आणि सिविक सेन्सचा अभाव यामुळे, नियम काय आहेत आणि ते का बनवले गेले आहेत, हे त्यांना समजत नाही. भारतीय लोकच भारताला अशा स्थितीत ढकलत आहेत जिथून सुधारणा करणे अशक्य झाले आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Auto rickshaw stunt hits cyclist road rules violation video viral marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 09:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चोरांमध्येही PM मोदींची क्रेझ! पंतप्रधानांचा मुखवटा घालून लाखो रुपयांचे स्मार्टफोन लंपास केले; पाहून पोलिसही चक्रावले, VIDEO VIRAL
1

चोरांमध्येही PM मोदींची क्रेझ! पंतप्रधानांचा मुखवटा घालून लाखो रुपयांचे स्मार्टफोन लंपास केले; पाहून पोलिसही चक्रावले, VIDEO VIRAL

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral
2

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

रिलसाठी भलताच प्रताप! वॉकी-टॉकी घेऊन धावत्या ट्रेनच्या छतावर चढला अन्… नेमकं काय केलं तरुणाने? VIDEO VIRAL
3

रिलसाठी भलताच प्रताप! वॉकी-टॉकी घेऊन धावत्या ट्रेनच्या छतावर चढला अन्… नेमकं काय केलं तरुणाने? VIDEO VIRAL

“तिने मला परक्यासाठी सोडून दिलं…”, मुलाने शिक्षकांकडे अशी केली PASS होण्याची अपील, उत्तरपत्रिकेत लपवली २१०० रुपयांची लाच
4

“तिने मला परक्यासाठी सोडून दिलं…”, मुलाने शिक्षकांकडे अशी केली PASS होण्याची अपील, उत्तरपत्रिकेत लपवली २१०० रुपयांची लाच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

Jul 01, 2026 | 09:04 AM
Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

Jul 01, 2026 | 08:57 AM
July 2026 Vrat Festival List: गुरुपौर्णिमा ते योगिनी एकादशीपर्यंत कोणते सण उत्सव जुलै महिन्यात येत आहे ते जाणून घ्या

July 2026 Vrat Festival List: गुरुपौर्णिमा ते योगिनी एकादशीपर्यंत कोणते सण उत्सव जुलै महिन्यात येत आहे ते जाणून घ्या

Jul 01, 2026 | 08:50 AM
Health News: मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक RT-PCR प्रशिक्षण! कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळाले आधुनिक प्रयोगशाळा कौशल्यांचे बळ

Health News: मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक RT-PCR प्रशिक्षण! कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळाले आधुनिक प्रयोगशाळा कौशल्यांचे बळ

Jul 01, 2026 | 08:50 AM
Dinvishesh : महाराष्ट्र कृषी दिन; हरित क्रांतीचे जनक वंसतराव नाईक यांची जयंती; जाणून घ्या ०१ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : महाराष्ट्र कृषी दिन; हरित क्रांतीचे जनक वंसतराव नाईक यांची जयंती; जाणून घ्या ०१ जुलैचा इतिहास

Jul 01, 2026 | 08:42 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: दोन वर्षांचा राग, ऑनलाइन मागवला चाकू अन् शिक्षकावर वार; शाळेत रक्तरंजित घटना

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: दोन वर्षांचा राग, ऑनलाइन मागवला चाकू अन् शिक्षकावर वार; शाळेत रक्तरंजित घटना

Jul 01, 2026 | 08:38 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर  वाढला

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर  वाढला

Jul 01, 2026 | 08:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा